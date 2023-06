Syv matmuffins vi vil ha i matboksen nå

For å gjøre muffins mer matpakke-vennlige kan man bruke grovere mel, havregryn, stappe dem fulle av grønnsaker og andre sunne saker. Det er en perfekt måte å bli kvitt gamle, men ikke for gamle, påleggsrester på. Små rester av ost eller spekepølse kan få nytt liv i dine nye muffins.

Grove muffins

Eggemuffins eller omelettmuffins

Glutenfrie matmuffins

Har man glutenallergi eller -intoleranse, skal man man unngå matvarer som inneholder gluten - et protein som blant annet finnes i våre vanligste kornslag hvete, spelt, rug og bygg. Mange ferdige og halvferdige matvarer inneholder gluten, men når du lager mat selv - kan du være sikker på at maten blir glutenfri.

Engelske muffins

Would you like an English muffins? Yes, please!