Utepils i Oslo: Her kan du drikke øl i solen!

21. april 2023 Aktuelt

SOMMERSTEMNING: På Lille Herbern rett utenfor Bygdøy kan du kose deg med god drikke ved vannet. Foto: Trond Solberg/VG

Hovedstaden har mange perler hvor du kan nyte sommeren. Noen har utsikt, noen har sol, mange har sjarm, og alle har utepils.

Når sommeren kommer er vi nordmenn raske til å flokke oss til steder hvor vi kan drikke utepils eller andre avkjølende drikker.

I denne oversikten har vi samlet en rekke steder som har uteserveringer – noen serverer også mat, og flere har gode solforhold.

Synes du noen mangler? Del gjerne dine favoritt-uteserveringer i kommentarfeltet!

Grünerløkka



Olaf Ryes plass

Ved Olaf Ryes plass er det en stripe med koselige steder man kan sitte og ta en pils, en kaffe eller en brus i solen utover ettermiddagen. Her finner du blant annet Grünerhaven, Parkteatret og Villa Paradiso. På sistnevnte kan du spise italiensk pizza.

Taket på Bar Vulkan

Lyst til å komme deg opp i høyden? Ta deg en tur opp på taket på Bar Vulkan, som ligger rett ved Mathallen. Imponerende utsikt, og mange sitteplasser.

Adresse: Vulkan 9

Nedre Foss Gård

Nedre Foss Gård. Foto: Frode Hansen/VG

Nedre Foss Gård består av både en restaurant, en bar med stort ølutvalg, en vinbar – og et stort uteområde (se bildet) som er badet i sol store deler av dagen.

Adresse: Nordre gate 2

Gråbein

På et hjørne mellom Grünerløkka og Tøyen finner du den sjarmerende puben og kafeen Gråbein. Her kan du drikke både kaffe og pils, og du kan ha med deg hunden din om du vil.

Adresse: Lakkegata 71

Fyrhuset Kuba

Et steinkast unna Nedre Foss Gård, finner du Fyrhuset Kuba. Med hyggelig uteservering helt inntil parken, kan du kjenne på både utestemning og parkliv. Her kan du få øl til gode priser, og ikke minst ta med deg egen mat, eller bestille levering fra en av byens mange sykkeltjenester.

Adresse: Maridalsveien 19

Syng

Glad i karaoke og solfylt ettermiddagsstemning? Ta turen til karaokebaren Syng ved Akerselvas bredde. Benkene på terrassen bader i sol på ettermiddagen.

Adresse: Nedre gate 7

Bortenfor/Ingensteds

Like ved Syng finner du også utestedene Bortenfor og Ingensteds. Ikke like mye sol her på ettermiddagen, men koselig stemning med mange sitteplasser ute, og omgivelser som er urbane og landlige på samme tid.

Adresse: Brenneriveien 7/Brenneriveien 9

Blå

Rett over gaten fra Bortenfor og Ingensteds, finner du Oslo-klassikeren Blå, som også har mange sitteplasser i friluft.

Adresse: Brenneriveien 9C

Trattoria Popolare

Trattoria Popolare - dog før stoler og bord er satt ut. Foto: Mattis Sandblad/VG

Denne italienske klassikeren ved Schous plass er et perfekt sted å nippe til leskende drikke og småspise litt antipasti (eller større retter, hvis du er sulten). Riktignok er det rett i et kryss med stor trikketrafikk, men pasta og gode solforhold veier opp for det.

Adresse: Trondheimsveien 2

Torggata/Youngstorget



Oslo Street Food

Oslo Street Food. Foto: Frode Hansen/VG

Det samme er det utenfor Oslos nye mathall, Oslo Street Food. Inne finner du fristende mat fra alle verdenshjørner, og et stort utvalg drikke. Her tok det for øvrig bare minutter fra dørene åpnet til lokalet var fullt på åpningsdagen i februar.

Adresse: Torggata 16

Alexander Kiellands Plass/St. Hanshaugen



Alexander Kiellands Plass

Rundt hele Alexander Kiellands Plass er det en rekke uteserveringer med sol, blant annet Colonel Mustard, Tre Stuer og Bar og Tranen.

Utendørs, St. Hanshaugen

På toppen av St. Hanshaugen finner du Utendørs, en stor uteservering som også låner ut brettspill og parkleker.

Adresse: Ullevålsveien 28

Grønland



Teaterplassen

På Teaterplassen på Grønland finner du både klassikeren Oslo Mekaniske, og Grønland Gym som serverer mat. Begge med mange sitteplasser ute.

Adresse: Mandalls gate (Teaterplassen)

Pigalle

Pigalle har en stor terrasse utendørs, så her kan man sitte i friluft og nyte en god cocktail – og det stilige art deco-interiøret.

Adresse: Grønlandsleiret 15

Dattera til Hagen

Dattera til Hagen. Foto: Marthe Reienes / VG

Dattera til Hagen er en annen Oslo-klassiker. Her er det mange koselige sitteplasser i den fargerike bakgården.

Adresse: Grønland 10

Vippetangen



Vippa

Vippa. Foto: Mattis Sandblad/VG

Mathallen Vippa ligger ytterst på Vippetangen. Her kan du smake på masse deilig mat, og nyte sol, øl og bølgeskvulp helt til solnedgang.

Adresse: Akershusstranda 25

Sentrum

Festningen. Foto: Klaudia Lech/VG

Festningen

Festningens uterestaurant har spektakulær utsikt og serverer også mat og drikke til. Uterestauranten er for øvrig værbeskyttet med faste vegger og heldekkende tak – så her kan du også dra hvis det regner.

Adresse: Myntgata 9

Aker Brygge og Tjuvholmen



Aker Brygge. Foto: Trond Solberg/VG

Langs hele Aker Brygge og Tjuvholmen finner du mange steder med uteservering og sol, så her er det bare å finne noe etter din smak. Mens Aker Brygge har sol på dagtid, må du over på Tjuvholmen-siden for å få med deg ettermiddagssolen.

Prindsen Hage

I en bakgård i Storgata finner du den grønne perlen Prindsen Hage – som føles som en stor hage. Her finner du matboder, god drikke og høy avslapningsfaktor i hengekøyer og fluktstoler.

Adresse: Storgata 36

Salt

På Langkaia finner du Salt. Her kan du sitte og nyte drikke - og mat fra matboder - rett ved vannet. Du kan også ta deg en tur i badstuen hvis det skulle friste. Er du heldig er det kanskje en konsert, stand up, eller annen underholdning for kvelden også.

Adresse: Langkaia 1



Oslobukta

Et av byens nyere områder, er kanskje også blitt et av de heteste, og det på særs kort tid. Det er ikke uten grunn! I Oslobukta i Bjørvika har flere steder åpnet dørene og uteplassene ved vannkanten, noe som gir deg det beste fra flere verdener. Hvor deilig er det ikke med sjøutsikt til pilsen?

På I Baren har de både ølservering og mat, og stor uteplass i solen. Tusler du videre kan du finne steder som Kumi og Sumo, før du kommer til det trendy stedet Mike’s Corner. Sistnevnte er en bodega badet i sol, og serverer nydelig street food som passer godt til ølen.

Adresse: Operagata

Sørenga

Langs Sørenga finner du en rekke uteserveringer, deriblant Coyo som har «en beliggenhet som selv restaurantene rundt Markusplassen i Venezia kan være misunnelig på,» ifølge VGs anmelder.

Frogner



Anne på landet

Anne på landet. Foto: Frode Hansen/VG

Hos Anne på landet i Frognerparken kan du sitte ute i solen, og nyte øl, vin eller alkoholfri drikke i grønne og frodige omgivelser. De har også matservering.

Adresse: Frognerveien 67

Vineria Ventidue

Utenfor den italienske restauranten Vineria Ventidue på Frogner er det flere bord i solen. Hva med en aperol spritz i det fri?

Adresse: Gimleveien 22

Øyene

Lille Herbern

Lille Herbern. Foto: Trond Solberg/VG

Lille Herbern ligger på en øy ved Bygdøy, så for å komme deg dit må du ta en kort liten fergetur fra fastlandet (cirka 20 meter, så ikke lange turen).

Adresse: Herbernveien

Gressholmen kro

Gressholmen kro ligger på øya Gressholmen i Oslofjorden, så du må ta ferge i elleve minutter fra Aker Brygge for å komme hit. Men det er verdt det for idyllen.

Adresse: Gressholmen

Publisert: 05.06.2019 kl. 15:15

Oppdatert: 21.04.2023 kl. 15:08 Del

