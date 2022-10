Verdensmesteren deler vinner-oppskriften sin

Slovakiske Adrian Michalcik vant bartender-VM for Norge i forrige uke. Nå forbereder han seg på et liv som «aldri vil bli det samme».

Dagen etter vårt intervju skal han snakke med den engelske radiokanalen BBC Radio 4, og ha et par intervjuer med «noen utenlandske medier». Han har tidligere kommet på sjetteplass i konkurransen, og det er bare lov til å stille to ganger.

Søvnløse netter

Han forberedte seg i flere måneder før finalen, og forteller om søvnløse netter der han tenkte ut historier bak drinkene, hva slags klær han burde ha på seg og hva slags musikk han burde spille underveis under konkurransen for å sette den rette stemningen.

– Jeg er beæret og stolt over å ha vunnet for Norge. Det er faktisk første gang i historien at et så lite marked som Norge har vunnet World Class.