Er riskremens tid forbi?

22. desember 2022 Aktuelt

TRADISJONSRIK DESSERT: Riskremen er en viktig del av julekvelden for mange, men det er nok også noen som mener det er en nokså tung dessert etter et stort julemåltid. Line Møller / VG

Malin Gaden

Skal vi tro matinfluencer Julie Illiona Balas, er svaret ja. Men mener andre matprofiler og kokker det samme? Vi har spurt dem.

Et samtaleemne som virkelig kan få satt i gang en diskusjon, er juletradisjoner. Det kan være alt fra hvor tidlig man begynner å pynte til jul, til hva som serveres på julekvelden.

Herleik Baklid forsker på tradisjoner og kulturarv, og er en av Norges eneste eksperter på jul. Han har tidligere uttalt at mange kan kjenne på et slags sinne på grunn av tradisjonsendringer.

– De som er vokst opp med gamle tradisjoner og holder fast ved dem, vil kanskje reagere på endringer. Det er menneskelig. Tradisjoner knyttet til julen er ofte dypt forankret, sier han til MinMote.

Her i Godt-redaksjonen ble det nemlig snakk på hva som serveres til dessert på julaften. Et naturlig valg for mange er riskremen. Samtidig er det flere som ytret noen tanker rundt denne tradisjonsrike desserten.

Patrick da Silva Sæther / VG

Er dette den optimale desserten å servere etter et stort julemåltid? Er det ikke lurt å kanskje servere noe annet? Den uhøytidelige undersøkelsen i redaksjonen viste seg at det faktisk kunne være noe i dette.

Det er også mange som velger å sette sin vri på den gamle klassikeren. Noen lager en riskrem-brûlée med hyllebærsaus, mens andre velger å gjøre endringer med toppingen og serverer riskremen med karamellsaus.

Men hva mener egentlig ekspertene? Er det noen som faktisk har byttet ut den tradisjonsrike desserten med noe annet? Eller kan de kanskje inspirere oss til å piffe opp desserten litt?

Vi har spurt seks ulike matprofiler og kokker.

Uheldig kontekst

Sultne gutter-duo Magnus Liøkel og Ole Kristian Samuelsen kan forstå at desserten kan bli litt mye for noen, men sier også til Godt at riskremen er blitt presset inn i en uheldig kontekst.

– På toppen av feit og kanskje litt for mye julemat, blir den fort overveldende. Men det er ikke riskremens skyld, stakkar.

Liøkel og Samuelsen sier riskrem er ikke en dårlig dessert i seg selv.

– Den er jo egentlig godt balansert, både fyldig og frisk, kremete og fruktig. Billig og enkel å lage er den også! Man kan til og med få brukt opp grøtrestene som ellers ville gått i søppelet, sier de «sultne guttene» og legger til:

– La oss heller bruke litt sunn fornuft. Kanskje halvere porsjonene eller legge inn en ekstra halvtime mellom hovedretten og desserten. Riskremen er en klassiker av en grunn, og klassikere bør man ikke forkaste uten videre.

– Merkelig

Matinfluenser og kokebokforfatter Julie Ilona Balas kommer ikke til å servere riskrem i år.

– Jeg tror absolutt at riskremens tid er forbi. Har alltid synes det er litt merkelig å spise grøt (!) etter et så mettende måltid som julemiddagen, sier Illiona Balas og legger til desserten hun går for i år:

– Jeg skal servere en klassisk juledessert med en liten vri, nemlig misokaramellpudding. Det er en fløtetung og fløyelsmyk karamellpudding med hvit miso i karamellen. Litt salt og umami i en søt dessert er ikke dumt!

– Viktig tradisjonsdessert

Reneé Fagerhøi, årets «Kvelden før kvelden»-kokk og daglig leder på Bula Bistro i Trondheim, mener riskremen er en fin og viktig tradisjonsdessert.

– Den viser på en enkel og genial måte hvordan du kan bruke opp kjedelige grøtrester og trylle frem en fantastisk deilig dessert. Selve nøkkelen til denne herlige kremdesserten ligger i den røde sausen. Det er viktig at den er frisk og syrlig for å skape en kontrast mot det feite og søte, forteller Fagerhøi.

Hun sier det også er mulig å legge til sprø elementer som nøtter, samt mer syre i form av hele bær, for å gjøre alt ekstra spennende. Hun legger også til at dette er en dessert de aller fleste kan mestre.

– Jeg digger fortsatt riskremen.

Venter noen timer

Når det skal serveres dessert hjemme hos Tom Victor Gausdal, kokk og forfatter av boken «Tradisjonsmat», på julaften, er det stort sett riskrem som står på bordet.

– Det har vært et par år med avvik hvor vi har servert karamellpudding eller noe sånt, men vi havner tilbake på riskremen. Den er grei å ha!

Likevel er han enig i at det kan bli en tung dessert å servere rett etter et stort julemåltid.

– Skulle vi ha spist desserten rett etter middagen, så ville jeg nok heller gått for en lett sorbékule. Men vi spiser alltid riskremen et par timer etter middagen.

Han frisker opp riskremen med kirsebærsaus og topper gjerne det hele med noen salte mandler på. Om du ønsker å lage et vegansk alternativ denne julen, har han også et tips til hvordan du kan gjøre det.

– Jeg har også laget riskrem på perlespelt. Den kokes på samme måte, men føles litt sunnere, sier han og legger til at du kan piske opp en plantebasert erstatning for fløte for å gjøre desserten vegansk.

En lettere og luftig variant

Petter Rolund Antonsen er kjøkkensjef på Kafeteria August i Oslo. Der har de servert riskrem med en vri i ukene før julaften.

– Den er nokså tradisjonell, men vi kokte den opp med masse smaker som vanilje, kanel og appelsinskall. Selv er jeg ikke så glad i riskrem etter julemat, så planen var å få den litt lettere og luftig.

Når han spiser dessert på julaften, velger han gjerne noe annet enn riskrem – selv om det er det beste moren hans vet om.

– Jeg vet ikke om denne hadde gått igjennom hjemme, sier han om riskremen som er laget i restauranten sin og ler.

Han tror at folk har begynt å se til andre deler av verden når det kommer til dessert.

– Mange spiser ikke dessert, men holder seg til en kake eller noe bakverk. Noen setter også sitt preg på riskremens ved å bruke speltkorn eller byggrynskorn. Kanskje vender inn litt hvit sjokolade slik at det ikke bare er pisket krem. Men riskremens tid er nok ikke forbi. Den hører til julen og vil alltid være der.

Slik lager du riskrem

Ønsker du å servere riskrem til dessert på julaften i år? Vi har både en skikkelig god oppskrift med hjemmelaget jordbærsaus du gjerne må prøve, eller prøv den klassiske riskremen med rød saus.

Til selskap kan du gjerne gjemme en skåldet mandel i riskremen. En gøyal, og kanskje litt uventet detalj! Eller så kan du lage riskremen som en kake, slik du ser i denne oppskriften.

Publisert: 22.12.2022 kl. 12:18

Oppdatert: 22.12.2022 kl. 18:23 Del

