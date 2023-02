«Verdens beste kokk» mister Michelin-stjerne

Den franske mesterkokken Guy Savoy ble i november i fjor for sjette år på rad kåret til verdens beste kokk av La Liste.

Mandag ble det kjent at restauranten mister den tredje stjernen i Michelin-guiden - noe det franske nyhetsbyrået AFP omtaler som en «sjokkavgjørelse».

– Dette er eksepsjonelle restauranter, så du kan forestille deg at disse avgjørelse er nøye vurdert, understøttet av flere besøk av våre inspektører gjennom hele året, sier Michelin-guidens internasjonale direktør Gwendal Poullennec.

Bakgrunnen for nedgraderingen til to stjerner blir ikke offentliggjort. Poullennec understreker at guiden ikke utelukkende benytter seg av inspektører fra Frankrike i disse avgjørelse, men også andre land.