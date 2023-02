Mattrender 2023: Dette mener ekspertene

KOSELIG: «Dansk frokost» med gode råvarer er en av spådommene for det kommende året. @detserveres/Instagram

Ingeborg Christensen Breivik Journalist

Det har ikke vært noen mangel på rare mattrender i 2022, men hva kan vi forvente for 2023?

Hvert år dukker det opp spennende produkter, retter og drinker. Det kan virke som at nye mattrender kommer og går ukentlig, men mens noen forsvant omtrent like fort som de kom (les: «healthy coke»), er det andre som har fått et ordentlig fotfeste.

TikTok har unektelig bidratt til at ulike retter og råvarer har blitt «trendy», men akkurat hvorfor det på et tidspunkt var trendy å drikke kullsyrevann blandet med balsamicoeddik, det er det ikke like lett å svare på.

Vi har spurt en kokk, en matstylist og to matglade Instagram-profiler om hvilke mattrender de spår for 2023.

Mer plantebasert

Dette kommer helt sikkert ikke som et sjokk, med tanke på at vi i det siste året har fått både vegansk fisk og vegansk sylte på menyen, men den plantebaserte maten vil i 2023 gjøre seg enda mer aktuell, skal vi tro matprofilene.

– Med tanke på tiden vi er inne i nå, tror jeg vi vil få et mer bevisst forhold til mat. Jeg tror vi vil fortsette å fokusere på plantebasert mat, på å bruke hele råvaren og å redusere matsvinn, sier Andreas Offenberg, som er den ene halvdelen av den lekre Instagram-kontoen @Detserveres.

– Helt enig, utover det spår jeg enda mer «enkel» mat med råvarene i fokus, supplerer Fredrikke Gullbekk, andre halvdel av matprofilen.

KVALITET: Det matglade paret har på følelsen av at 2023 vil la gode grønnsaker og hele råvarer være i fokus. @Detserveres

Paret har troen på at «den danske frokost» vil fotfeste seg i Norge – dermed kan vi forvente simple men appetittvekkende frokoster bestående av godt brød, smør, ost, egg og andre enkle råvarer.

Og et raskt blikk på parets Instagramkonto vil avsløre at de allerede har hoppet på denne trenden.

Fransk inspirasjon

Ikke bare tror de at maten vi spiser vil bevege seg i den mer minimalistiske retningen, de tror også det samme gjelder borddekkingen.

– På bordet vil vi fortsette å se ulike tallerkener, glass og bestikk fra bruktbutikken. Enkle serveringer uten så mye nips og pynt, og heller en mer fransk-bistro-estetikk, mener Gullbekk.

Videre håper hun at vi vil adoptere mer av den franske matkulturen, med enkle kvalitetsprodukter i fokus, og gjerne med et glass god vin til.

– Gode oster, oljer, sjømat og grønnsaker. Hermetisert sjømat, som har florert på barer og restauranter den siste tiden, er et prima eksempel på akkurat dette.

Tradisjonsmat

Også kokk og matstylist Jan Ivar Nykvist tror en av nyårets trender vil være å inkorporere stiler og trekk fra hele verden inn for å lage nye, spennende matstiler og -retter.

Han håper likevel at norske retter og råvarer vil få skinne:

– Jeg håper vi i Norge går tilbake til våre røtter, og lager mer tradisjonsmat som nå har gått i glemmeboken. At man på hjemmekjøkkenet tar seg tid til å lære seg grunnteknikkene, lærer seg å lage klassiske sauser og retter som kjøttkaker, lapskaus og lammefrikassé.

Mer «ekte» matreklamer

I tråd med @Detserveres’ tanker om en mer simplistisk borddekking, så tror kokk og matstylist Nykvist at neste års matreklamer og kokebøker vil være preget av de samme trekkene.

Han har lang erfaring med å style mat slik at den tar seg aller best ut i reklamer og kokebøker, og han mener at publikum er lei av å se ultraperfekte og oppstilte bilder av retter som ser ut som at de heller hører hjemme på bildeveggen, enn på middagsbordet.

MESSY: Den oppstilte tiden er forbi, skal vi tro matstylisten. Mats Dreyer, Oktopus studio

– Jeg tror trendene går mot mer «ekte» mat i reklamer, på bilder og i kokebøker, sier han og legger til:

– Vi vil nok se flere bilder av at noen har vært der og kost seg, og at man slik gjennom reklamen får følelsen av at man er til stede rundt bordet.

TikTok-trendene

I dagens alder kan man nesten ikke snakke om mattrender uten å nevne TikTok. Appen er nemlig kjent for å få rare retter og smakskombinasjoner til å gå viralt. Det tror «TikTok-kokkene» August Borgås og Martin Bryn at appen vil fortsette med i 2023.

– Fordi TikTok har et format som er tidsbegrenset, og med et relativt ungt publikum, tror vi at appen først og fremst har bidratt med enkle og raske mattrender, sier de.

– Hvilke retter spår dere at vi vil se mer av til neste år, da?

– Pasta! Pasta trender alltid! Det er nesten umulig at en eller annen variasjon av pasta ikke trender i 2023, mener de.

MATGLEDE: Med sine 356 000 følgere på TikTok, er det ikke tvil om at August og Martin sprer matglede til et yngre publikum. De ønsker å fjerne presset knyttet til matlaging, og heller vise frem hvor gøy det kan være å lage mat. August Borgås og Martin Bryn

Og trolig har de rett, sett at vi i 2021 hadde fetapastaen, og vi i år har hatt brie og drue-pastaen.

– Vi tipper også at vi vil se mye til snacks fra Asia. I år har vi sett mye av mochi-is og boba tea, så vi holder en finger på at Korea og Japan kommer med noe gøy og fargesprakende som vil trende i 2023 også.

Mat fra bunnen av

Kokebokforfatter og matblogger Ina Johnsen fra Mat på bordet tror også det blir enda mer bevissthet rundt matsvinn.

MINDRE SVINN: Johnsen tror vi kommer til å bli flinkere til å kaste mindre mat. Potetkokeboka

– Jeg håper og tror at det blir mer fokus på å lage mat fra bunnen av istedenfor å ty til ultraprosesserte matvarer. For det første er det billigere og for det andre er det bedre for deg, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror også at vi kommer til å bli flinkere til å kaste mindre mat og dermed også lage mer mat med rester. Jeg er glad for at det er mer fokus på å spise det som er i sesong og å kaste mindre mat. Jeg syntes denne trenden er langt på overtid og det er veldig godt å se et større fokus på det nå om dagen, både hos bedrifter og privatpersoner.

Forfatteren tror også at flere og flere vil få tilgang til mat direkte fra produsentene, for eksempel gjennom REKO-ringer.

– Jeg har stor tro på at det ligger et stort potensial i å gjenopprette kontakten mellom konsument og bønder og lokale produsenter.

Nostalgiske retter

Johnsen har et kjærlighetsforhold til poteter, og har gitt ut en hel kokebok om temaet. I tillegg til fisk, tror og håper hun at vi kommer til å se mer av norske poteter i året som kommer.

KLASSIKER: Matbloggeren tror vi vil få se mer av norske poteter i det kommende året. Ina Johnsen

Hun synes det er vanskelig å si om noen retter vil oppleve en renessanse det kommende året.

– Men i litt utrygge tider kan det være godt å ty til nostalgiske retter. Jeg tror også at man tar i bruk metoder som er mer kostnadseffektive for å lage selve maten. Se for eksempel på air fryer-trenden. One pot middager (der hele middagen lages i en gryte) tenker jeg vil også få et oppsving.

– Er det noen mattrender fra i fjor som du ikke ønsker å ta med videre inn i nyåret?

– Forskjellige mattrender treffer forskjellig folk, men for min del kan jeg være foruten smoothie bowls.

August Borgås og Martin Bryn er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Publisert: 03.01.2023 kl. 14:29

Oppdatert: 14.02.2023 kl. 10:08

