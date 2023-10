Veganernes beste eggerstatninger

EGGFRI PAVLOVA: En superluftig og knasende sprø pavlova, men laget på noe helt annet enn eggehvite. Klarer du å gjette hva? Foto: @veganergutta

Ingeborg Christensen Breivik Journalist Publisert i går 14:01 Lagre artikkel

Minn og Gard har erstattet egg med plantebaserte alternativer i mange år. Visste du for eksempel at du kan bruke eplemos som eggerstatning?

Det finnes flere grunner for å ville kutte ut egg delvis eller totalt. Kanskje tåler du ikke egg, eller kanskje er du i prosessen med å legge om til en mer plantebasert livsstil. Men uansett hvorfor du velger å legge fra deg egget, så har du sikkert kjent på frustrasjonen over hvor mye matlaging som faktisk inneholder egg.

Avhengig av hvordan eggehviten, plommen, og hele egget brukes, har de nemlig mange viktige funksjoner i matlaging: Som å binde sammen ulike komponenter, tykne rører, emulgere fett, samt heve bakverk.

Men frykt ikke – det finnes nemlig mange andre matvarer som har de samme funksjonene som egget, og @veganergutta tar oss gjennom alle deres go-to-eggerstatninger.

– Vi heier på alle eggerstatninger! Det gjør at flere kan bli inspirert til å lage bakverk eller desserter uten animalske produkter, sier Minn Saung Thit Aung Zaw og Gard Flydal Rorgemoen.

MATPROFILER: Kjæresteparet sluttet i både jobb og studier for å satse på en karriere som matinfluensere. I fjor lanserte de sin første kokebok. Foto: Anna Rosova / @veganergutta

Deres personlige favoritt er kikertlake, et substitutt som mange sikkert har hørt om fra før.

– Kikertlake fungerer eksemplarisk til å erstatte egg og gjør alltid jobben: Det binder, løfter og skaper volum.

– Hell ut laken fra en boks med kikerter, pisk væsken, tilsett litt sukker, og så vil du etter hvert se at det blir like stivt som pisket eggehvite blir.

Du trenger cirka tre spiseskjeer kikertlake for å erstatte ett egg.

SPIS OPP MATEN: Bokstavelig talt ikke en dråpe går til spille dersom man tar vare på kikertlaken for å bruke den som eggerstatning senere. Foto: Naina Helén Jåma / VG

Matprofilene forteller at de pleier å bruke kikertlaken som substitutt når de lager luftige retter som marengs og pavlova, pannekaker og vafler, eller kaker. Og frykt ikke: De synes ikke at kikertlake som eggerstatning påvirker smaken i stor grad.

– Vi har også laget skum av kikertlaken i drinker! Det har ingen duft, men gir en liten bitter og jordaktig smak. Men sammen med smaken fra drinken, vil ikke dette være fremtredende.

Veganerne sverger også til noen litt mindre kjente eggerstatninger. I retter som mousser og ostekaker, pleier de å bruke silketofu (som er akkurat hva navnet tilsier: Silkemyk tofu).

– Vi mener det gir akkurat samme karakter som egg, det er heller ingenting å utsette på konsistensen. Vi har servert retter med silketofu som eggerstatning til flere som ikke merker at de spiser vegansk, sier Minn og Gard.

Et av deres mål med @veganergutta, er å lage vegansk mat som virker både appetittlig og interessant for alle – ikke bare for andre veganere.

Lag puré av, eller pisk, silketofuen for at den skal blande seg inn med de andre ingrediensene.

Cirka 0,3 desiliter silketofu tilsvarer ett egg.

– Dette er et godt alternativ dersom du skal lage en litt fuktig og saftig sjokoladekake, eller cookies. Eplesyltetøyet fungerer som bindemiddel, samtidig som at det gir mye fukt til kaker og cookies.

CHEWY: Ingenting er som seige, søte og saftige cookies. Hva med å teste ut Veganerguttas oppskrift på plantebaserte cookies for å se om den måler seg med din favoritt-oppskrift? Foto: @veganergutta

– Ulempen er at eplemosen ikke tilfører noen heve-egenskaper. I motsetning har for eksempel kikertlaken mye stivelse, og vil gi bakevarer et lite løft samt luftig tekstur. Det vil ikke eplemosen gjøre.

Cirka 0,3 desiliter eplemos tilsvarer ett egg.

Veganergutta har delt deres oppskrift på blåbær- og havrecookies som bruker eplemos istedenfor egg!

Og hva med å også lage ditt eget eplesyltetøy når du først er igang?

Til slutt slår Veganergutta et slag for bananen – selv om de understreker at dette er deres minst foretrukne eggerstatning.

– Dersom du ikke har noen av ingrediensene ovenfor, er det flere som liker å bruke banan til både kaker og pannekaker.

Banan funker ypperlig som bindemiddel i bakverk. Men den fremtredende banansmaken passer seg ikke i all matlaging.

– Men om du elsker banan, er jo det helt gull!

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Del

Finn flere artikler : EggPlantebasert

Godts ukemeny