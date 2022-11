Smaken av min jul: Marte Marie Forsberg

– Det er duften av granbar, som jeg tar med inn, og plasserer rundt i huset og på peishyllen. Muskat og nellik er krydre som er jul for meg. Mannen min er mixologist, så han bruker nellik i Eggnog, og det er så deilig. Muskat gir meg hyggelige, hjemlige minner. Både mamma og mormor brukte det mye i julen. Mamma lager for eksempel en kålstuing med muskat, som vi spiser til kjøttretter rundt jul.

– Juleminnene mine er mye rundt kjøkkenet. Mamma bakte kaker av flere slag. Hun hadde flere spesialiteter som hun roterte på å lage. Nå som jeg bor i England og er gift med engelskmann, har jeg lagt et part engelske elementer til det norske ribbemåltidet, som Yorkshire Pudding ved siden av ribben. Det er som en pannekakerøre som man heller i en glovarm form, som stekes, bobler og vokser seg over kantene. Og sprø roast potatoes.

– Her hvor vi bor nå, arrangeres det små, lokale hesteveddeløp på grønne fields i vintermånedene og tilskuere har med piknikkurver. Rundt jul, lager vi julepiknik, med britisk mat som scotch egg, og varm juledrikk på termosen, kanskje litt gløgg fra Norge om jeg er heldig, eller Mulled wine med appelsin og nellik, som er vanlig her. Det er en juletradisjon som jeg ikke vokste opp med, men som jeg setter stor pris på. Vi kler oss i tweed og gummistøvler, kjører Land Roveren dit, har piknik, ser på hestene, varmer hendene på Mulled wine og spiser scotch egg som er varme i midten.

– Når kulden setter inn her i England og regnet tar over for solen rett rundt desember, tennes peisene i hvert hus, cottage og pub her på landsbygda og det brygges Mulled Wine over åpen ild eller på ovnen. I kjeler landet over varmes god rødvin med litt krydder og ferske appelsiner. Kjelen står på lav varme og det lukter så godt i hele huset. Alle puber serverer også Mulled Wine i desember så det lukter jul fra 1. desember til juletreet tas ned.