Dette er forskjellen på blokkebær og blåbær

14. august 2023 Aktuelt

LIKHETER: Hadde du klart å se at dette ikke var blåbær? Foto: Tore Wuttudal / Samfoto / NTB

Ingeborg Christensen Breivik Journalist

Med litt kunnskap kan du unngå å plukke med deg blåbærets kjipe tvilling, samt rense bærene effektivt og kjapt – med hårføner!

Blåbærsesongen er i full sving, og mange har nok ambisjoner om å ta turen ut i skogen for å plukke det folkekjære bæret, før sesongen takker for seg i september.

Men har du noen gang kommet hjem fra blåbærplukking, og innsett at halve fangsten smaker lite og vassent? Da har du nok plukket med deg blåbærets mindre populære, smakløse, dog nesten identiske nabo, blokkebæret.

Iselin Sagen i Opplysningskontoret for frukt og grønt tipser om hvordan man skiller mellom de to bærene, samt hva man bør tenke på når man plukker bær.

ALLSIDIG: Blåbær kan brukes til å lage masse godt – for eksempel rørte bær eller syltetøy. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

Mange unngår nok å spise bær de ikke kjenner igjen, simpelthen fordi man aldri kan være sikker på om bæret er giftig eller ei. Enten det, eller så har man vonde minner fra å ha hevet i seg rognebær i barndommen – fordi de fine, røde bærene så så innbydende ut – for så å innse at bærene er både bitre og sure.

Sistnevnte er kanskje først og fremst en personlig erfaring, men en vanlig misoppfatning knyttet til blokkebær, er nok uansett at det kan være giftig. Det kan Iselin Sagen avkrefte. Hun er ernæringsrådgiver for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

– Nei, blokkebær er ikke giftige. De har en mildere smak og mange blir nok litt skuffet om de har plukket med seg blokkebær og ikke blåbær, men de kan brukes på samme måte som blåbær.

– De inneholder godt med vitamin C, så om du finner blokkebær og ikke blåbær, og har lyst til å plukke med deg litt, er det bare å spise.

EKSPERT: Ikke farlige, men ikke så veldig gode heller, mener ernæringsrådgiver og pressekontakt i Frukt.no, Iselin sagen, om blokkebæret. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt / Frukt.no

Om du imidlertid ikke ønsker å plukke med deg blokkebær, er det visse trekk som skiller de to bærene fra hverandre:

– Blokkebærene har en lysere farge enn blåbær, i tillegg til at de er hvite inni, mens blåbær er mørke. Bærene er også litt større og mer avlange enn blåbær, og har en mye mildere smak. Det siste som skiller dem er at blokkebær er dekket av en tynn «vokshinne» utenpå, så utseende er litt mer matt.

Sagen bekrefter at blokkebærene ofte bosetter seg like ved blåbærene, noe som kan gjøre det ekstra vanskelig å skille de to.

Det begynner å nærme seg slutten av sesongen for flere bærsorter, men blåbær, molter og rips finner man fortsatt mye av, ifølge Sagen.

Hun forteller at blåbær trives de fleste steder i skogen, men spesielt godt der hvor det er gode skyggeforhold.

– Det har vært en varierende blåbærsesong noen steder grunnet det tørre været i juni, men mange steder er det godt med blåbær likevel. I lavlandet kan tørken ha gjort at sesongen blir dårligere, men lenger nord i landet og høyere opp er det godt med blåbær, mener Sagen.

Å rense blåbær er på ingen måte like gøy som å plukke dem – og ofte kan det føles like tidkrevende som sankeprosessen, særlig om man bruker bærplukker, som river med seg både blader og rusk. Men skal vi tro Instagramvideoen til det svenske gårdsparet @torpochting, kan man faktisk rense blåbærene man har plukket på få sekunder.

I videoen har de plassert blåbærene oppå et bakebrett, deretter benytter de seg av en hårføner som blåser bort alle bladene og annet rusk i løpet av få sekunder.

– Man må ha høye kanter på platen for at blåbærene ikke skal fly av gårde. Trikset krever også en ganske god hårføner, forteller den ene halvdelen av duoen, Mathilda, til Godt.

– Jeg pleide å være frisør, så den jeg bruker i videoen er veldig god!

