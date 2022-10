Helgekos for en billig penge

Når matbudsjettet er strammere enn på lenge, er det selvfølgelig et fornuftig grep å kutte kostnadene til godteri og snacks.

Men for oss som mener det ligger mye livskvalitet, hygge og sosiale stunder i god mat, høres det utvilsomt ganske trist ut. Er dette virkelig tiden for å gi avkall på all kos?