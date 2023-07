Gjøre og ikke gjøre på Aker Brygge

28. juli 2023 Aktuelt

På Aker Brygge finnes det mange turistfeller, men også mange gode matopplevelser. Vår matanmelder gi deg guiden. Foto: Frode Hansen / VG

Mathias Steinbru Lagre artikkel

Sommer er sol, is, øl og Aker Brygge. For alle som reiser til Oslo er en tur langs brygga like selvfølgelig som å titte på slottet. Men, hvordan kan du gjøre opplevelsen like stor som forventningene til den, og hva skal du unngå når du først har kommet deg ut på brygga?

Aker Brygge

Her er Aker Brygge, den ultimate guiden til deg som er sulten, litt fysen eller bare litt tørst på brygga.

Først. Brygga er lang, og den er delt opp i to deler. Den første og opprinnelige delen heter Aker Brygge, etter Aker mekaniske verksted. Den siste delen som åpnet på slutten av 2000 tallet, heter Tjuvholmen. Det navnet kommer fra fortjenesten eiendomsutviklerne tok. Nei da, men det kunne det vært. Tjuvholmen var et rettersted på 1600-tallet, etter litt variert bruk som have og beite ble den lille kuperte holmen brukt av sosialister til sine første møter. Så har du både en rød og en blå forklaring på det hele.

For de aller fleste starter brygga i en ende og slutter i den andre. Det er mengder med tilbud hele veien ut. Langs bryggekanten, i gatene bak, og mot kanalene. Ved første øyekast kan det hele fremstå litt som en flyplass, det er stor kjedetetthet. Men det finnes små og store perler som kan løfte sommeropplevelsen.

Så er ikke alle like opptatt av opprinnelse og smak som er større enn sukker, salt og syre. Greit nok. Det finnes jo andre grunner til å ta med jentegjengen på brygga. Vi skal jo se, og bli sett også. Det er lurt å beregne god tid, for det er ikke bare du som er på tur i sommer. Vet du akkurat hva du vil ha, book bord. Så, er du bare ute etter en kald øl, kan du gå hvor som helst, men er det mat du skal ha, så kan fellene være mange.

Lykke til, og ha en god tur.

Gode råvarer, men for søtt, på Asia. Foto: Mathias Steinbru

ASIA

Helt i åpningen av brygga ligger Asia. Her sitter lystige venninnegjenger, venner og par. Har du lyst på Asiatisk som er litt for søt og litt lite sterk er dette stedet for deg. Asia bruker gode råvarer, som kylling fra Hovelsrud, men smaken av god kylling forsvinner i all sødmen.

Asia er perfekt utgangspunkt for å se hvem som beveger seg inn på brygga. Asiatisk for dem som generelt syns det blir for mye smak og styrke. Vil du ha mer smak av thai, løp opp på Solli Plass og Ahaan.

Gnocchi på Jarmann. Foto: Mathias Steinbru

Jarmann Gastropub

Det er lite gastro over denne puben. Gnocchien servert her har konsistensen av slim og gummi, tomatsausen er konsentrert. Osten det hele er gratinert med har konsistens men ingen smak. Skagentoasten er stor, men smaker ikke mye.

Den eneste virkelig gode grunnen til å gå hit, er om du ikke orker å gå lenger inn på brygga og Asia er Fullt.

Stekt piggvar på Pastis. Foto: Mathias Steinbru

Pastis

En tegneserievariant av en fransk bistro. Menyen er sommerkort, noe som er lurt, men med noen overraskende valg. En carpaccio er skåret i syltynne skiver og er toppet med en pulveraktig og merkelig ost. Det blir tørt og rart. Men, en piggvar er stekt perfekt, og selv om tilbehøret er kjedelig er det en god rett du blir mett av. Er det bedre fransk du er ute etter, gå den korte veien til Brasserie France, bedre mat, men dårligere utsikt.

Fisk, eller kanin? Barnepizza på Olivia. Foto: Mathias Steinbru

Olivia

Et trygt valg. Det er lite som provoserer her. Smakene er søtere og mindre skarpe. Men har du med deg en skeptisk tante og et par grusomme barn, er dette et sikkert valg. Du blir aldri euforisk av opplevelsen her, men du kan kanskje avverge en stor meltdown der voksne og barn gråter om kapp. På Olivia blir du tatt godt vare på. Husk, spis i tide.

NB: Her er det ofte fullt, og vil du ha bedre ost og pizza, ta turen til Winther.

Ingefær med blåskjell på Louise. Foto: Mathias Steinbru

Louise

Har du problemer med å bestemme deg, og vil egentlig ha litt av alt? Eller er dere bare en guttegjeng på 45 som skal samles for å snakke om gutta-ting på sivilisert vis, så er dette et godt sted. De asiatiske blåskjellene smakte bare av ingefær, men fiskesuppen var ikke halvgal. Smaker de på maten før de sender den ut, kan det bli helt ok.

Søtt kjøtt på Yokoso. Foto: Mathias Steinbru

Yokoso

Nytt konsept, nye konseptuelle dingser! Det er kanskje egentlig tek.no som burde testet denne restauranten, for her får du utdelt en liten boks med skjerm der du selv bestiller og betaler. Moderniseringen av den klassiske menyen med bilder gjør det enkelt å forstå hva man får, selv om man mister følelsen av å være på en restaurant. Men det er servitører som hjelper og smiler med bestillingsboksen. Maten er forglemmelig, og for søt. Skal du ha Japansk mat ett nivå opp, ta turen til Hanami.

Lysing på Lofoten. Foto: Mathias Steinbru

Lofoten

Hvite duker, oppmerksom service, forretningslunsjer og diplomatisk pleie. Det er en schwung over fiskerestauranten som ligger helt på kanten mot Tjuvholmen. Her kan du sitte å se ut på Akershus festning og alle de flotte båtene som snart er å finne på finn. En stekt lysing-filet er et høydepunkt, fiskesuppen er en merkverdighet. Vinkartet er stort, og her, i motsetning til de fleste andre steder på brygga blir vinen skjenket ved bordet. Gå hit hvis du vil bli tatt vare på og gjøre en god lunsjdeal.

Ikke helt hot Nashville chicken. Foto: Mathias Steinbru

TGI Friday's

Har du en eller to sure trettenåringer du har klart å rive ut av gutte- eller jenterommet, også kjent som tiktok, eller hva annet som er nytt og som en middelaldrende mann uten tenåringsbarn ikke klarer å følge med på – da er det helt ok å dra hit. Maten er for søt, for fritert og med for lite smak. Nashville hot chicken er både for tørr og for våt på samme tid, og den er like langt fra hot som avstanden til Oslos beste friterte kylling. 2600 meter, til Hot temper Chicken.

Dim Sum på LingLing. Foto: Mathias Steinbru

LingLing

Ytterst, nærmest fjorden under en hatt av tre, gjemmer LingLing seg. Men klarer du å finne inngangen, så kan du få bryggas beste dumplings. Det er saftig, dampende hett, med smaker av svin reke spinat og krabbe. Gode wontons flyter i en heit chiliolje. Du får enda bedre på taste of China, men da mister du utsikten.

Taco, med dobbel lefse, på Guacamole. Foto: Mathias Steinbru

Guacamole

Et lite hull i veggen har stor smak. Her er det ikke sjøutsikt, det er ikke like mange som går forbi, men tacoen serveres med to tortillas, smaken er stor og salsaen heit. Et lite bortgjemt høydepunkt på brygga. Gå hit hvis du vil ha en kjapp matbit som smaker noe. Meksikansk øl og heit salsa veier opp for manglende utsikt. Gå hit hvis du vil ha en kjapp matbit som smaker mye.

Snøball og carpaccio, på Winther. Foto: Mathias Steinbru

Winther

Her kan du entre restauranten fra to sider. I midten er det en herlig disk med oster og kjøtt. Du kan ikke bare spise her, du kan også ta med mat hjem til hotellet. Pizzaen her er en av de få i Oslo hvor bunnen har egenverdi. Den har smak av korn. Den absolutt beste på brygga. Det samme er pastaen, den er verdt en tur i seg selv. Det er ikke god utsikt her, ei heller blir du sett. Men du får innsikt i ysting og arbeidet til en pizzaiolo. Det må kalles en bonus.

Godt bakverk på Kveitemjøl. Foto: Mathias Steinbru

Kveitemjøl

Trenger du det lille kicket som bare søte bakverk kan gi, så er dette destinasjonen. Store fine kardemommeboller er søte og smaker lett av karamellisert smør og sukker. Kube-croissanten er sprø på utsiden med et fuktig og saftig indre. Av og til har de veldig gode brød også.

Foto: Mathias Steinbru

Oh Dear

Noen dager er nøtter, oppskåret kjøtt og ost mer enn nok. Det er vin du har lyst på. Oh Dear har kanskje bryggas beste kart. I bakgaten er det også roligere. Spør om hjelp, finn en god flaske sammen og dytt i deg gode oster.

Skinke, kroketter og grillet kjøtt på Delicatessen. Foto: Mathias Steinbru

Delicatessen

Er drømmen en tur til Spania men temperaturen er for høy og valutaen like så, ta turen bak i skyggen og sett deg på delicatessen. Maten er på nivå med det du kan ramle inn på i de store handlegatene i Madrid og Barcelona. Ikke dritbra, men det metter. Gå for klassikerne belotta og krokett, og er du i det nostalgiske hjørnet – albondigas.

NB: vil du opp ett nivå på det spanske kulinariske eventyret, ta turen til Xef på tjuvholmen.

Bolognese fra Ragu, bilen til Anne på landet. Foto: Mathias Steinbru

Ragu /Anne på landet

Rett ved en litt merkelig elefantstatue står Matbilen til Anne på landet. I år har de lånt bilen ut til unge krefter som i ett år har perfeksjonert ragu. Og jagge vil jeg si de har fått det til. Kjøp en raus porsjon ragu med masser av smak og mengder med ost. Det er godt det.

Fiskesuppe på Tjuvholmen sjømagasin. Foto: Mathias Steinbru

Tjuvholmen Sjømagasinet

Sjømagasinet er gigantisk! Fiskesuppe med fløteskum og grønn olje, frisk, lett og knasende grønnsaker. God og stor suppe, lett salt, lett søt lett grønn på smak. Man blir veldig varm av suppe, men på gråværsdagene er det en god ting. Bryggas beste på fisk, og en god lunsjdeal. Husk book bord. Her er tettheten av forretningsadvokater stor.

Sushi og snacks på Hanami. Foto: Mathias Steinbru

Hanami

Med evigblomstrende trær på utsiden, mørkt treverk og mahogany-solbrune mennesker på innsiden, er Hanami kanskje bryggas beste sted for sushi, og for å se på de pene og vellykkede, de som tjener mer enn oss andre og som veksler mellom engelsk og norsk i samme setning. Risen henger sammen uten å være klistret, som magnetisme i små punkter, slik det skal være.

Sushi på the Salmon. Foto: Mathias Steinbru

The Salmon

Et kombinert informasjonssenter og restaurant for oppdrettslaksen. De kan lage sushi, og de kan lage røykelaks. Klarer du å svelge de enorme dødstallene i merdene og overfiske av matfisk til fôr i oppdrettet er ikke the salmon et dårlig valg. Fin utsikt har de også.

Legg ned det bestikket! Spis med hendene! Foto: Mathias Steinbru

Døgnvill/Burger Joint

Menneskeheten kan deles inn i to, de som spiser hamburger med bestikk, og oss andre. Burgerne her er av god kvalitet, hos begge. Er du en av dem som ikke syns det er noe rart med å skjære gjennom brød, tomat, saus, salat, ost, kjøtt, saus og brød med kniv og gaffel kan du spise burger på de aller fleste restauranter på brygga. Men, er du ute etter en god burger med godt kjøtt, velger du den enkleste burgeren med ost og jafser i deg med hendene. Slik det er ment.

Bak denne presenningen finner du bryggas beste mat! Foto: Mathias Steinbru

New Delhi

Gjemt bak et stillas ligger kanskje bryggas beste restaurant. En indisk med småretter og storeretter og varierende styrker og god service. De kalde puri shots er perfekte små svalende biter. Og Dheli devil chicken er hett som bare det, men uten helt å kamuflere den saftige kyllingen.

Det finnes mer på brygga, men noe er stengt i sommer, og annet faller i kategorien testes på eget ansvar. Husk, spis i tide – Det er ingen skam å snu. Det finnes nok et bedre valg enn det du tar når du er sinnasulten.

Les også : Matanmelderens guide til Oslo

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Oppdatert: 28.07.2023 10:38 Del

Finn flere artikler : Aker BryggeRestaurantanmeldelse

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny