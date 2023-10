Derfor er det en dam i rømmeboksen din

MYSE: Væsken i meieriproduktene ser kanskje ikke veldig appetittlig ut, men det påvirker hverken smak eller holdbarhet, skal vi tro ekspertene. Foto: Natalie Ngo Granum / Godt

Publisert i går 15:02

Vann med små hvite prikker i rømme- eller yoghurtboksen vekker sjelden matlysten. Er du smart, tar du skjeen fatt.

– Væsken man kan finne på toppen av ulike fermenterte meieriprodukter, som for eksempel rømme, yoghurt, syrnet melk og kesam, kalles myse.

Det forteller Åse Riseng Grendstad, som for tiden tar en Ph.d. som omhandler kvalitet og lagringsstabilitet på yoghurt. Doktorgraden er et samarbeid mellom TINE SA, Nofima og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

RESTEFEST?: Å lage en god dip er en av de enkleste måtene å bruke opp rømme- og yoghurtrester på. Foto: Sara Johannessen Meek / VG

– Myse består hovedsakelig av vann og vannløselige komponenter som laktose, mineraler, melkesyre og andre smakskomponenter fra melkesyrebakterienes fermentering av laktose, forklarer hun videre.

Det er tre hovedårsaker til hvorfor mysen, altså, dammen i rømmeboksen, oppstår:

– Hvis fermenterte meieriprodukter lagres ved for høy temperatur, eller dersom de blir utsatt for røring og risting, kan dette fremprovosere et fenomen kalt synerese. Synerese er sammentrekningen av gelnettverket i produktet som vanligvis holder på mysen. Sammentrekningen fører til utdrivelse av myse som kan bevege seg mot topp av produktet. Myseutskillelse kan også oppstå som et resultat av at produktet lagres over lengre tid.

Den ideelle lagringstemperaturen for fermenterte meieriprodukter er mellom 0–4 grader.

– Produktet er like godt og trygt selv om det har kommet myse på toppen. Det er dessuten smart å røre mysen inn i yoghurten igjen, fordi væsken inneholder gode næringsstoffer, sier ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for meieriprodukter, Terese Glemminge Arnesen.

Hun understreker at syneresen hverken påvirker smak eller holdbarhet. Hun mener også at væskeutskillelsen er så minimal at den ikke påvirker konsistensen nevneverdig, heller.

IKKE FARLIG: Tvert imot, mener ernæringsrådgiveren. Hun tipser om å røre mysen inn igjen i meieriproduktet, istedenfor å helle det ut. Foto: Opplysningskontoret ofr meieriprodukter

– Men en liten fun fact er at selv om meieriproduktet vil bli litt mer tyntflytende når du først rører inn mysen, så vil produktet oppleves tykkere etter en liten stund, sier Arnesen.

Åse Riseng Grendstad poengterer det samme:

– Myseutskillelse er uønsket fra et estetisk synspunkt, men det er viktig å merke seg at det ikke nødvendigvis vil påvirke smaken på produktet. Mysen i seg selv er ikke farlig å spise. Enten kan den røres inn i produktet eller helles ut i vasken. Førstnevnte er det beste alternativet for å unngå matsvinn.

Mysen alene er heller ikke et tegn på at produktet begynner å bli dårlig.

Det er ingen hemmelighet at rømme- og yoghurtrester har en tendens til å bli glemt i kjøleskapet, men ifølge ekspertene trenger man ikke bekymre seg så veldig for at rømmen har passert holdbarhetsdatoen.

– De fleste meieriprodukter holder langt over datostemplingen, så lenge de er oppbevart riktig. Det gjelder å bruke sansene og kjenne etter om produktet lukter og smaker normalt, sier ernæringsrådgiver Arnesen.

Fakta Tegn på at meieriproduktet har blitt dårlig Ph.d.-stipendiat Åse Riseng Grendstad kommer med en sjekkliste for å vurdere om meieriproduktet er trygt å spise eller ikke: Synlig vekst av mugg eller gjær: Dette kan man se i form av fargeendringer eller fnugglignende/hårete flekker på produktet. Kan gi varierende farge som f.eks. grønn, svart, hvit, gul, rosa, grå eller rød.

Lukt eller smaksendringer: Kast produktet hvis det har en unormal lukt/smak eller bismak. Produktet kan bli syrligere over tid, men syrlig smak i seg selv betyr ikke nødvendigvis at produktet ikke kan spises.

Konsistensendringer: Tydelig viskøs/seig konsistens kan skyldes muggvekst. Les mer

Rester av rømme, fløte og naturell-yoghurt gjør kaker og bakst ekstra saftig og godt. Meieriprodukter gjør seg også godt i mange gryter, supper og sauser. Vi har funnet frem noen oppskrifter som lar deg bruke opp meierirestene dine!

Søtt:

Salt:

Frokost:

