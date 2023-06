Michelin 2023: Disse restaurantene kan få stjerner

STJERNESKUDD: Stavangerbaserte Re-naa har allerede blitt tildelt to stjerner. Nå tror matekspertene at en tredje stjerne er i sikte. Foto: Marie von Krogh / VG

På mandag er det duket klart for den prestisjetunge Michelin-utdelingen. Ekspertene spår nye norske stjerner.

Å anskaffe én, to eller tre Michelin-stjerner er blant det største restauranter kan oppnå. Den anerkjente Michelin-guiden har stor påvirkning på restaurantenes popularitet og anerkjennelse i den kulinariske verden.

Under fjorårets utdeling fikk fire norske restauranter sin første stjerne i Michelin-guiden.

I år finner utdelingen sted i den finske byen Turku.

– Jeg har virkelig troen

– Guide-Michelin er kanskje den viktigste utmerkelsen i Norge, og det har den vært i mange år. Å få en stjerne betyr at kokken får en anerkjennelse for arbeidet sitt, men det betyr også mer oppmerksomhet, kanskje til og med litt berømmelse, i inn- og utland, sier Godts matanmelder Mathias Steinbru.

Men å spå hvilke restauranter som kommer til å motta en stjerne, er ingen enkel sak. Den oslobaserte restauranten À L’aise har for eksempel vært en favoritt blant matekspertene i mange år, men har enda ikke mottatt en stjerne i guiden.

– Jeg krysser fingrene for Ulrik Jepsen og hele laget som har jobbet ustanselig for god smak og klassisk luksus siden åpning. Med de smakene À L’aise leverer – de salte, de søte, de bitre og de store – har jeg stor tro på at de kommer seg på scenen i Turku, sier Steinbru.

LUKSUS: Ekspertene spår stjerner i À L’aise sin fremtid. Foto: Mathias Steinbru

En annen matekspert som har slått et slag for À L’aise i flere år, er mat- og reiseblogger Anders Husa.

– Vi tipper at À L’aise, som har vært en kandidat veldig lenge, vil få en stjerne i år. Michelin er kjent for å bruke lang tid før de deler ut stjerner til nye restauranter, men À L’aise har vært stabile på et høyt nivå i mange år nå. Jeg har virkelig troen på dem i år.

– Hva får deg til å tro at i år er året?

– Jeg har besøkt À L’aise hvert år og sett nivået på maten, servicen og hele opplevelsen. I det siste har nivået vært et hakk opp fra tidligere. De har alltid vært gode, men nå har de hevet nivået på både smaker, presentasjoner, service, atmosfære, og alt, konkluderer Husa.

MATEKSPERT: Mat- og reiseblogger Anders Husa har ingen mangel på spådommer for årets Michelin-utdeling. Foto: Jason Henry

Årsaken til at det gjerne kan ta tid for nye restauranter til å få Michelin-anerkjennelsen, er sammensatt, mener Husa:

– Vi tror det er en kombinasjon av at Michelin-guiden ønsker å se at ting er stabilt over tid, samtidig som vi ikke tror at Michelin-guiden er så ofte ute og spiser at de har mulighet til å spise flere ganger på alle restauranter hvert år. Jeg tror også at guiden prøver å spre ut utdelingen av stjerner for å øke nyhetsverdien av utdelingen.

Tro på Oslo

Ellers i Oslo-området peker Husa ut Mon Oncle og Rest som to verdige stjernekandidater.

Mon Oncle er drevet av danske Esben Holmboe Bang, som også er kjøkkensjef på Maaemo, Norges eneste restaurant med tre stjerner i Michelin-guiden. Kjøkkensjef på Rest er Jimmy Øien, som i fjor ble tildelt Michelin-utmerkelsen «Årets Unge Kokk».

UTMERKELSE: Jimmy Øien fikk kanskje ikke en stjerne under fjorårets Michelin-utdeling, men han fikk en annen positiv overraskelse. Foto: Carina Johansen / NTB

– Jeg spiste på Mon Oncle noen måneder etter at de åpnet, og det var kanonbra fra start. Basert på erfaring, så er Michelin også flinke til å plukke opp når kokker som allerede har fått Michelin-stjerner åpner opp noe nytt, sier matblogger Husa.

Også Steinbru trekker frem Mon Oncle som en av restaurantene å følge med på under årets utdeling.

Når det gjelder Rest, mener han imidlertid at det kan ta noen år til før de får sin første stjerne i guiden, til tross for det kulinariske nivået restauranten operer på.

KOKKETALENT: Danske Esben Holmboe Bang har åpnet nok en luksusrestaurant. Ekspertene har tro på denne også. Foto: Yan Sun / VG

– Plah har flyttet til Sommero og lager bedre mat enn noensinne. Terje Ommundsen serverer smaker som man ikke får andre steder. Men Plah på Sommero er ganske fersk, og har kanskje ikke hatt besøk av guiden enda, sier Mathias Steinbru.

Matanmelderen mener at det går rykter om at både Stallen og Savage har fått besøk av guiden.

– Blir det en stjerne på Savage, er det imponerende raskt, og veldig gøy, konkluderer Steinbru.

Trestjernerssiktet

Det er imidlertid ikke bare Oslo som har vinnersjanser. Stavangerbaserte Re-naa fikk i 2020 to stjerner i guiden, og Anders Husa tror ikke mye skal til før restauranten får en tredje og siste stjerne.

– Basert på vårt siste besøk kommer Re-naa bare nærmere og nærmere toppen, og det blir nok mest sannsynlig den neste trestjernersrestauranten i Norge. Det er kanskje litt tidlig med tanke på at de fikk sin andre stjerne i 2020, men kanskje Michelin gjør et unntak?

– Det skal sies at det tok 14 år før Noma rykket opp fra to stjerner til tre, sier matbloggeren med en latter.

Husa trekker også frem stavangerske Tango som en verdig stjernekandidat.

– De har blitt oversett i mange år, men nå har de flyttet lokalet, oppgradert spisesalen og har i dag en mer omfattende meny, så jeg mener de er nærmere en stjerne enn noen gang.

Verdige kandidater

– Kvitnes. Det er en restaurant langt unna alt og alle. Men et så viktig, så smakfullt og så innholdsrikt måltid finner du ingen andre steder, sier Mathias Steinbru om Kvitnes Gård i Vesterålen.

– De har nok neppe hatt besøk – kanskje dekkene ikke holdt hele veien til Sigerfjord? Det betyr bare at det er enklere for deg å få bord og overnatting i sommer!

IMPONERT: Det er kokk Halvar Ellingsen som driver Kvitnes Gård. Matopplevelsen der var nok til å gjøre Godts anmelder mektig imponert. Foto: Gabriel Aas Skålevik / Vg

I Trondheim befinner det seg to restauranter med potensial til å rykke opp fra én til to stjerner, ifølge Husa.

– Det er Speilsalen og Credo, men om det skjer i år – vet jeg ikke. Speilsalen har skiftet ut kjøkkensjefen, noe som kan tale imot at de får en ny stjerne, fordi endringer som det kan påvirke driften, og Michelin liker som nevnt stabilitet.

Når det gjelder Bergen, har ikke matekspertene troen på at byen under skyen vil bli tildelt noen stjerner i år.

– Jeg har ikke vært i Bergen siden 2018, og jeg har heller ikke hørt om noe nytt kandidat-verdig. Restauranten Bare mister derimot antageligvis sin stjerne i år, fordi de endrer konseptet totalt, og tar inn brødrene Vladimir og Sergey Pak som nye kjøkkensjefer. Det blir noe helt annet, og da er det naturlig at de mister stjernen, mener Husa.

Disse restaurantene har stjerner fra før:

1 stjerne

Sabi Omakase, Stavanger

Under, Lindesnes

Bare, Bergen

Statholdergaarden, Oslo

Kontrast, Oslo

Speilsalen, Trondheim

Fagn, Trondheim

Credo, Trondheim

Hot Shop, Oslo

Schlägergården, Oslo

Lysverket, Bergen

Hyde, Oslo

2 stjerner

Re-Naa, Stavanger

3 stjerner

Maaemo, Oslo

