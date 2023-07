Blindtest av iskaffe: – Håper ingen betaler for dette

21. juli 2023 Aktuelt

UTVALGET: Godt.no tester åtte iskaffer du kan finne i dagligvarebutikkene. Foto: Helene Mariussen / VG

Nordmenn drikker store mengder iskaffe. Vi har fått med oss Alexander Monsen, en prisvinnende barista, til å finne ut hvilke som smaker best.

De fleste nordmenn er svært glad i kaffe.

I snitt drikker vi nesten fire kopper hver dag, ifølge SSB. Dette gjør at nordmenn ligger på verdenstoppen i kaffedrikking.

Det er kanskje derfor ikke overraskende at det også drikkes mye iskaffe her i landet. Salget på smaksatt melk, som iskaffe, har økt med hele 74 prosent de siste 10 årene. Det viser en undersøkelse fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter, Melk.no. Kanskje er det derfor ikke så rart at Tine fortsatt er utsolgt for flere av sine iskaffer?

Tidligere i sommer kunne de nemlig melde om at de ikke klarer å produsere i henhold til etterspørselen.

Blindtest

På grunn av nordmenns store kjærlighet for kaffe, har Godt-redaksjonen foretatt en blindtest av åtte ulike iskaffer du får kjøpt i butikken. Disse har fått en score fra 0 til 6, hvor seks er det beste man kan få.

Testen ble utført av Alexander Monsen og Lea Kvadsheim, journalist i Godt.no. Monsen har stukket av med tittelen «Norges beste barista» to ganger og «Oslos beste barista» fem ganger. En barista har en særlig ekspertise i kaffetilberedning.

– Hva er dine kriterier for en god iskaffe?

– Det må være en balanse mellom det søte, bitre og syrlige. Jeg ønsker en liten wow-faktor, noe som gjør at man blir positivt overrasket, sier Monsen.

BEST I LANDET: Norgesmester i beste barista, Alexander Monsen, hjalp Godt med å teste iskaffe. Foto: Helene Mariussen / VG

Han understreker at det er viktig at kvaliteten på kaffen skinner igjennom.

– Hvorfor tror du iskaffe er blitt så populært de siste årene?

– Produktene er blitt bedre. Man drikker det ikke bare for å få et «koffein-kick», men for smaken. Iskaffe er blitt en leskedrikk, sier han og fortsetter:

– Mange drikker jo også mye iskaffe nå fordi det er varmt.

Fakta Slik har vi testet Åtte varianter av iskaffe er testet.

Produktene er kjøpt på Meny, Coop, Oda.no og Amoi.no.

Vurderingskriteriene gikk primært på smak og konsistens.

Panelet består av barista Alexander Monsen og journalist i Godt-redaksjonen, Lea Kvadsheim. Les mer

Iskaffene i testen er kjøpt fra Oda.no, Meny, Coop Prix og Amoi.no. Her er iskaffene rangert fra dårligst til best smak:

Minor Figures: «Oat latte»

STYR UNNA: Iskaffe fra Minor Figures blir beskrevet som skuffende. Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 33,67 kroner

– Denne var ikke særlig god. Det smaker som om kaffen ikke er kvernet ordentlig, sier en skuffet Lea. Hun klarer ikke å drikke opp hele glasset.

Alexander er heller ikke imponert over kaffen fra Minor Figures:

– Det virker som den er på grensen til å bli gammel. Jeg håper ingen betaler for dette.

Han understreker at den burde vært søtere og hatt en sterkere melkesmak.

– Det smaker som om at den er laget med melkepulver.

De er enige – denne skuffet. Panelet mener denne smaker såpass dårlig, at de ikke engang vil gi terningkast 1, men 0.

Terningkast:

Kolonihagen: «Caffè latte»

KOLONIHAGEN: Panelet beskriver denne iskaffen som «lavkvalitetskaffe». Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 16,00 kroner

Den neste iskaffen på listen er fra Kolonihagen.

– Denne synes jeg ikke smaker noe godt. Det er ingen balanse mellom det søte og det bitre. Melken smaker også som at den er vannet ut, sier Alexander, som lager en grimase.

– Den smaker som lavkvalitetskaffe, legger han til.

Lea sier seg enig:

– Den er veldig bitter. Dessuten følger det med litt kaffegrums her. Jeg ville nok ikke kjøpt denne selv.

De er enige om at produktet ikke når opp til konkurrentene.

Terningkast:

Rørosmeieriet: «Fersk iskaffe med mjølk»

GENERISK: Panelet mener denne smaker litt som «instant kaffe». Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 35,90 kroner

– Jeg synes den nesten smaker litt røkt. Denne er helt grei. Men den har en litt bitter smak, sier Lea.

Heller ikke Alexander er særlig begeistret.

– Den har en ganske generisk kaffesmak. Den smaker nesten litt sjokolademelk-kaffe.

– Det virker som de har brukt «instant kaffe» og tilsatt melk, legger han til.

Han påpeker at melken ikke smaker «ekte». Lea viser til det samme:

– Den smaker som melkepulver. Jeg kommer nok ikke til å kjøpe denne selv.

Selv om iskaffen ikke er en smakseksplosjon, er den et godt alternativ for de som ønsker en smak av sjokolade. Samtidig er ikke denne like søt som de andre produktene, som panelet mener trekker resultatet i en positiv retning.

Dommen blir at dette er et helt ok produkt.

Terningkast:

Geia: «Cappuccino iskaffe»

SMAKER KARAMELL: Selv om denne er markedsført som cappuccino, smaker den også av karamell. Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 29,90 kroner

Den neste iskaffen som panelet blir servert er fra Geia.

– Den smaker som brunt sukker, samt litt karamell, whisky og rom. Det virker som noe annet enn kaffe er i fokus, sier Alexander, som synes at den smaker mer som en dessert enn en kaffe.

– Enig. Hvis man liker brunt sukker i kaffen er nok denne noe for deg. Den har en ganske god smak, påpeker Lea.

Begge er enige om at produktet er et godt alternativ, og at dette er en helt ålreit iskaffe. De tror mange vil få denne som favoritt i sommer.

– Men den blir rett og slett for søt for meg, fastslår Lea.

Terningkast:

Starbucks: «Skinny latte»

SØT SAK: «Skinny latte» fra Starbucks var testens søteste iskaffe. Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 31,98 kroner

– Veldig søt, sier Alexander om iskaffen fra Starbucks.

– Jeg synes at den smaker helt ok. Kombinasjonen mellom melk og kaffe er god, men den blir for søt for min del, sier Lea, som også synes at den smaker litt kunstig.

– Men den er fin hvis man liker mye sukker i kaffen, fastslår hun.

Mens de synes iskaffen blir for søt, er de enige om at den har en god konsistens.

– Den har en veldig fin melkesmak. Den er kremet, god og fyldig, sier Alexander.

Konklusjonen at dette er en god, men søt kaffe.

Terningkast:

TINE: «Iskaffe cappuccino»

POPULÆR: Tines iskaffer har vist seg å være populære. Panelet mener denne bærer preg av julekrydder. Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 57,85 kroner

Den siste iskaffen panelet tester er fra Tine.

– Kanel? Kardemomme? Den smaker som om noen har prøvd å være «fancy», sier Alexander.

– Men den har en veldig fin balanse mellom smakene. Den er også saftig, med en kjølende effekt på tungen. Samtidig har den har en veldig svak kaffesmak, legger han til.

Til tross for dette, faller produktet i smak.

– Konsistensen er kremete og god, men også denne er svært søt, sier Lea.

– Jeg synes nesten den smaker litt jul. Så denne vil jeg drikke om vinteren! Den har smaker som jeg forbinder med desember, som karamell og kardemomme, forklarer Lea.

– Det smaker nesten litt «pepperkakete», mener Alexander.

Oppsummert leverer kaffen. Det er enighet om at denne er god, men søt. Dette er et av de bedre alternativene på markedet.

Terningkast:

Coop: «Iskaffe cappuccino»

OVERRASKER: Panelet blir positivt overrasket over iskaffen fra Coop. Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 13,50 kroner

Også Coop produserer en iskaffe. Førsteinntrykket er positivt:

– Oi! Her lukter det mye, sier Alexander.

Han viser til at det er en god lukt av karamell og vanilje. Også smaken begeistrer.

– Denne er god og balansert. Den har også en deilig kaffesmak, som er mer fremtredende enn de andre iskaffene vi har smakt på, sier Alexander.

– Enig! Det er en god kombinasjon mellom melken, det søte og kaffesmaken. Jeg synes den har gode smaker som utfyller hverandre, sier Lea.

Også konsistensen faller i smak:

– Den er hverken for tykk eller tynn, mener hun.

Oppsummert: Dette er et godt produkt!

Terningkast:

Sproud: «Vegan latte»

VEGANSK OG GOD: Dette er en av iskaffene panelet likte best. Foto: Helene Mariussen / VG

Pris: 33,67 kroner

Den neste iskaffen er fra Sproud. Den er laget på erter, noe som gjør den til det første veganske alternativet som blir testet.

Det bemerkes raskt at den ikke er laget på kumelk.

– Den smaker som en søt havremelk, med litt vaniljesmak, sier Lea.

Alexander sier seg enig.

Til tross for at kaffen ikke er laget på kumelk, faller den i smak.

– Dette er den beste iskaffen jeg har smakt, sier Lea.

– Den er spennende – og det sier jeg i positiv forstand. Det er noe fruktig som dukker opp i starten, mens den har en ettersmak av havre, karamell og vanilje, sier Alexander.

Det er likevel en ting som trekker ned.

– Kaffesmaken er ganske svak, sier Lea.

– Enig! Hadde den hatt en kaffesmak som skinte mer igjennom kunne den fått en sekser, sier Alexander.

Det er enighet om at dette er et veldig godt alternativ, særlig hvis man vil ha en plantebasert iskaffe. Kaffesmaken kunne imidlertid vært mer fremtredende.

Terningkast:

Dette ble resultatet av blindtesten

– Det er helt åpenbart at disse produktene er laget på en måte som treffer markedet veldig bra. De smaker jo generelt godt, mener Alexander.

– Når det er sagt, synes jeg det er litt trist at det heter iskaffe når alle produktene har en ganske svak kaffesmak, legger han til.

Til tross for dette, er det særlig et produkt som peker seg ut: Sproud.

DOMMERNE: Testpanelet består av Kaffeekspert Alexander Monsen og journalist Lea Kvadsheim. Foto: Helene Mariussen / VG

– Den smakte veldig godt. Jeg synes det er kult at det finnes et godt vegansk alternativ, sier Lea.

Alexander er enig. Han viser også til at både Coop og Tine sine cappuccino-varianter er gode, samt leskende og lettdrikkelige alternativer.

Mens Sproud stikker av med seieren, havner det andre veganske alternativet, Minor Figures, på bunn.

– Det var overraskende stor variasjon mellom de to melkefrie produktene, konstaterer er Lea.

