Det beste jeg vet med Trude Drevland

21. april 2023 Aktuelt

NOE GODT I GLASSET: Trude Drevland nipper helst til et glass vin (eller Pepsi Max) når hun lager mat. Foto: Nikolas Gogstad-Andersen

Ingeborg Christensen Breivik Journalist

Den tidligere Bergensordføreren lager helst all mat fra bunnen av – og har et kjøkkenredskap hun elsker så høyt at hun hadde begynt å gråte om det gikk i stykker.

«Det beste jeg vet»-spalten snakker vi med matglade folk. Tidligere har blant annet influencer Ellen Aabol, programleder Marte Stokstad og musiker Jørn Hoel fortalt om det beste de vet.

Denne gangen snakker vi med Trude Drevland, som er med i årets sesong av Camp Kulinaris og aktuell med kokeboken «Trudes tradisjonsmat».

– Hei, Trude! Hvordan har det vært å være med på Camp Kulinaris?

– Å vær med i Camp Kulinaris var utrolig kjekt og meget krevende for en dame på min alder! Men jeg ville ikke vært det foruten.

– Hva var det gøyeste med å være med på et slikt program?

– Det gøyeste med å være med, var vel at casten var meget vellykket. Vi fikk et helt fantastisk fellesskap i gruppen. I tillegg er jo motivasjonen konkurransen og det at vi lærer hver dag.

KONKURRANSEINNSTINKT: Den tidligere ordføreren konkurrerer mot andre kjente fjes i årets sesong av Camp Kulinaris. Foto: Viaplay

– Hva var det mest krevende?

– De svært lange arbeidsdagene på kjøkkenet. Men jeg trodde at det å bo ti stykker sammen skulle bli mye verre enn det var!

– Følger du med på programmet?

– Jeg må innrømme at nå når programmet «går på luften», venter jeg litt på responsen på hver episode, før jeg tør å se!

– Haha, det skjønner jeg. Men hvordan er ditt forhold til matlaging?

– Jeg har alltid elsket å lage mat, eksperimentere med smaker og ikke minst å servere familie og venner. Det har slett ikke endret seg etter Camp Kulinaris, men en liten stund etter vi var ferdig med opptak, var jeg nok litt lei kjøkken!

STILFULL: Når Trude Drevland må gå kledd i en hvit kokkedrakt store deler av dagen, kan man tro at hun cruiser rundt i en rosa kjole når hun først får muligheten! Foto: Viaplay

– Veldig forståelig. Hva er favorittfrokosten din?

– Min favorittfrokost er lørdags- og søndagsfrokostene, som jeg serverer meg selv på mitt lille sølvbrett. Den består av nytrukket presskanne-kaffe, bløtkokt egg, et horn og et rundstykke (begge hjembakt), nypresset appelsinjus og et glass skummet melk!

– Da er det helg!

– Det var ingen dum frokost! Hva er favorittmiddagen din, da?

– Favorittmiddagen min kan nesten være hva som helst, men maten må være hjemmelaget. Kveite eller viltkjøtt, deilige sauser og mandelpotetmos; gode grønnsaker, et godt glass vin – og livet er verdt å leve.

– Og favorittdessert?

– Dessert er jo ikke hverdagskost, men noe søtt er alltid godt! Min hjemmelagde vaniljesaus med friske bær og bringebærcoli er ikke å forakte.

– Har du en favorittkake?

– Suksessterte og en kopp kaffe er snadder!

– Hva er favorittgodteriet eller -snacksen din? Er du en salt eller søt person?

– Jeg spiser nesten aldri snop (som det heter i Bergen), men med litt Kims mexicansk chips og en kald Pepsi Max, så går jeg langt!

VERTINNE: Om det er én ting hun elsker, så er det å invitere til et ordentlig, hjemmelaget måltid. Foto: Nikolas Gogstad-Andersen

– Haha, det er ingen dum kombinasjon! Men hva er det beste du kan få servert?

– Det beste jeg kan få servert er mølje, men i grunnen er mat andre har laget veldig godt, når du selv står mye på kjøkkenet!

– Hva foretrekker du å lage selv?

– Jeg foretrekker i grunnen å lage all slags mat selv. Det å forberede mat til andre, dekke pent bord og servere noe forseggjort er helt supert, enten det er kjøtt eller fisk. Vi burde sitte mye oftere rundt et bord med god mat, både familie og venner – og uten mobiltelefon!

– Har du en favorittsesong når det kommer til mat?

– Jeg liker å servere mat på høsten og vinteren. Varm kjøttsuppe gjør seg virkelig når det er kaldt ute. Fårikålsesongen er jo heller aldri å forakte. Ingenting er bedre enn et varmt og velsmakende hjemmelaget måltid, når det er surt og kaldt ute.

HJEMMELAGET: Alt, og da mener vi ALT, skal helst være hjemmelaget, spør man Drevland. Foto: Nikolas Gogstad-Andersen

– Hvilket kjøkkenredskap klarer du deg ikke uten?

– Jeg har en spesiell visp jeg antagelig ville gråte over om den gikk i stykker!

– Hva hører du på når du lager mat?

– Når jeg lager mat hører jeg tankene mine. Jeg lar dem fly litt, konsentrerer meg det jeg lager, mens jeg nipper til et glass vin.

– Hva var det beste du visste om da du var liten?

– Det beste jeg visste om som liten, var mammas dessertbuffe. Da var det duket til gjester, høy musikk og mye god stemning i huset på «Smineset» på Melbu i Vesterålen.

BARNDOMSMINNER: Foto: Nikolas Gogstad-Andersen

– Det hørtes veldig hyggelig ut. Hvor vil du helst reise for matens skyld?

– Jeg reiser gjerne til Frankrike om det skulle være for matens (og vinens) del.

– Hva spiser du når du er hjemme alene?

– Jeg lager som regel også god, hjemmelaget mat – selv om det bare er til meg selv. Og da avhenger hva jeg serverer av både lyster og sesong.

– Et hjemmelaget, godt måltid er viktig uansett om du er alene. Å dekke pent til seg selv, og å nyte maten selv om man er alene er kjempeviktig for trivselen i livet!

– Det har du nok helt rett i. Men til slutt: Hva spiser du aldri?

– Jeg kan ikke fordra innmat!

