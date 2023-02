Her er årets mest spennende iskremnyheter

27. februar 2023

NOE FOR ENHVER SMAK: Det dukker opp mange nye ispinner i årets isdisker. Produsentene

Maria Tveiten Helgeby

En gammel klassiker i ny farge, en klassisk sjokolade i ny form, is med smak av kaffe – og en ispinne for deg som liker kokos – er noen av årets isnyheter.

Et lite sikkert vårtegn som at snøen smelter og trekkfuglene vender tilbake, er at årets iskremnyheter slippes. I fjor var det blant annet returen av Kjempe Yes som fikk oppmerksomhet, i tillegg til at Syden-klassikeren Twister Spirello dukket opp i norske frysere.

For kort tid siden kunne vi også fortelle at Sitting Original kom tilbake – en vaniljeis med tuttifrutti-strøssel utenpå.

Vi har sett på årets isnyheter fra Hennig-Olsen, Diplom-Is, Unilever og Isbjørn Is, og samlet noen av de vi synes så mest spennende ut:

Kræsj Green

Diplom-Is

Det var nok mange født på nittitallet som ble svært glade da Kræsj Pink kom tilbake i isdisken i 2020. Isen, som skal ha en smak av ananas og drue (!), får nå en grønn søster – Kræsj Green. Smaken har ikke Diplom-Is delt, men smaken skal visstnok kræsje fullstendig med fargen, skal vi tro pressemeldingen.

Royal Trippel Frappe

Diplom-Is

Det kommer flere Royal Trippel-varianter i år, blant annet en Trippel Lakris, men vi bet oss mest merke i Trippel Frappe, som visstnok skal passe for de som liker kaffe og is. Og det gjør vi jo.

Crème Cappucino

Hennig-Olsen

Hennig-Olsen kommer også med en kaffe-smakende nyhet, nemlig Crème Cappucino. Ifølge pressemeldingen er dette en «helt spesiell cappuccino-is med mørkt sjokoladeovertrekk og smakfulle sjokobiter inni».

Dobbel Kokos

Isbjørn is

En is som nok vil treffe de som er glad i Bounty og kokosbiten i Twist-posen: Dobbel Kokos består av fløteis, før den dekkes med kokoskrem og et dobbelt lag sjokolade.

Pæresplitt

Diplom is

Denne må jo være midt i blinken for de som liker den klassiske pære-saftisen. Her kombineres vaniljeis med et tynt lag pæresaftis, og en topp trukket med sjokolade.

Magnum Double Starchaser

Unilever

Denne Magnum-isen består av popkorn- og karamellis, som er dyppet i karamellsaus – og sjokolade iblandet popkorn. Perfekt for deg som synes popkornet er noe av det beste med kinobesøket, med andre ord.

Minis Pistasj og makroner & Kaffe Latte

Isbjørn Is

Denne pakken inneholder mini-ispinner med smak av – nettopp – pistasj og makroner, og kaffe latte. Perfekt hvis du bare vil ha noe smått å kose deg med.

Twister Monstaahh

Unilever

En iskrem med et gøyalt utseende: Twister Monstaahh er en saftis som smaker av sur sitron, søtt grønt eple og blåbær, og den skal være laget med ekte frukt og naturlige farger og smaker.

Dumle Snacks

Diplom is

En ispinne med smak av Dumle Snacks: Toffee-iskrem dekket med sjokolade og sprø biter.

Dyreparken

Hennig-Olsen

Dyreparkisen kommer i ny drakt, og vil nå bli melkefri og inneholde 50 prosent frukt. Smaken skal være eple og fersken, som dyppes i et overtrekk med jordbærsmak.

– I over ett år har vi jobbet sammen med Dyreparken i Kristiansand for å utvikle et mer allergivennlig iskremalternativ. Vi er veldig stolte av denne innovasjonen, skriver Paal Hennig-Olsen i pressemeldingen.

Magnum Vegan Raspberry Swirl

Unilever

En helt vegansk ispinne med bringebæriskrem, bringebærsaus og en vegansk sjokolade som «smelter i munnen», skal vi tro pressemeldingen.

Smil

For en stund siden kom ispinne med Freia melkesjokolade, og nå kommer Smil-sjokoladen også i ispinneform: Den består av fløteis fylt med Smil-saus, og er dekket med et sjokoladetrekk.

Publisert: 27.02.2023 kl. 15:43

Oppdatert: 28.02.2023 kl. 10:01 Del

