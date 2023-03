Fikk du ikke tak i sjokoladebollen? Disse kan du lage hjemme

28. februar 2023 Aktuelt

SELGER BOLLER SÅ DET HOLDER: Influencer Oskar Westerlins sjokoladebolle går viralt i sosiale medier. Bakehuset

Helene Mariussen Lagre artikkel

Den siste uken har én spesiell bolle skapt store overskrifter. Bakverket har blitt utsolgt i flere butikker - derfor har vi i Godt samlet de beste oppskriftene til sjokoladebollene du kan lage hjemme.

Mandag forrige uke dukket bollen «Oskars trippel sjoko» opp i norske butikker. Influencer Oskar Westerlin (24) har i samarbeid med Bakehuset nemlig designet sin egen yndlingsbolle, med sjokoladebiter, glasur og sjokoladeflak på toppen.

Bollen har gått viralt i sosiale medier, spesielt blant unge.

Flere aviser kunne i forrige uke melde om at mange bolleglade mennesker møtte opp tidlig utenfor butikkene for å få en bit av bakverket. I en butikk i Sarpsborg sto folk i kø klokken syv om morgenen, mens i Fredrikstad og Møre og Romsdal ble sjokoladebomben utsolgt på bare et par timer i flere butikker, skriver Aftenposten.

Det har gjort at bollene blir forsøkt solgt på Finn til skyhøy pris. Aftenposten hevder blant annet at det lå Finn-annonser ute med en prislapp på 2500 kroner. Kommunikasjonsrådgiver Linda Glomlien i Finn kunne likevel fortelle til avisen at slike salg gjerne går dårlig. Prisene er for dyre, og bollen selges fortsatt i butikken hver dag.

Oskar Westerlin er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her. Max Social har vært med og konseptualisere produktet, og har inntekter fra salget.

Tirsdag formiddag ligger det fortsatt 60 annonser ute, som tar mellom 50 til 500 kroner per bolle. Til vanlig koster den 18,90 i butikken.

BLODPRIS PÅ FINN: Flere prøver å selge den populære bollen til flere hundre kroner. Skjermdump fra Finn.no

Kritisk til «Oskars trippel sjoko»

Men ikke alle er like fornøyde med Westerlins bollepåfunn. Ernæringseksperter har reagert på at en influenser brukes til å reklamere for et såpass kaloritett produkt, og i sosiale medier er flere kritiske til at bollene inneholder den kontroversielle ingrediensen palmeolje.

På tross av kritikken er det mange som lar seg inspirere av bollen: Flere baker nå sine egne sjokoladeboller.

På TikTok kan vi blant annet se at noen lager sine egne varianter, med enda mer sjokolade, mens andre prøver å etterligne originalen så mye som mulig.

Sunt eller ei: Vi i Godt-redaksjonen må bare innrømme først som sist at vi er glad i å ta oss en bolle.

Under finner du flere kreative forslag til sjokoladeboller du kan bake selv, som inneholder alt fra Kvikk Lunsj til salte peanøtter.

Publisert: 28.02.2023 kl. 15:01

Oppdatert: 28.02.2023 kl. 15:38

