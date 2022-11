Restauranter som passer til årets julebord

DIGG TIL GJENGEN: Fargerik meze på Zarathustra Meyhane.

Det trenger ikke være julemat på julebordet. Her er våre beste tips til steder å samles til en hyggelig stund før jul.

Det er snart juletider, og for mange er det ensbetydende med julebord. Derfor har vi samlet noen av våre favorittsteder i Oslo, hvor det også faktisk er plass til grupper.

Husk at det ofte er fullt på restaurantene frem mot jul. Vi anbefaler alltid å booke bord god tid i forveien.

Ben Reddik

Nederst i Markveien på Grünerløkka finner du Ben Reddik. Her får du meze, altså småretter fra Midtøsten, som hummus, tabbouleh, kefta og falafel – i tillegg til deilige cocktails. Lokalet er koselig og hipt, og prisene er langt fra hårreisende for et deilig delemåltid.

Adresse: Leirfallsgata 6

Trattoria Popolare

Trattoria Popolare er en klassiker på «løkka». Her får du deilig italiensk mat, i et stort og flott lokale over to etasjer. Hvorfor ikke starte julen med cacio e pepe, oksehaleravioli eller grillet blekksprut? Etter middagen kan dere avslutte med drinker på nabobaren Bettola som ligger vegg-i-vegg.

Adresse: Trondheimsveien 2

Zarathustra Meyhane



Like ovenfor ligger et annet trygt valg. Zarathustra Meyhane serverer også meze og har et vinkart inspirert av det gamle ottomanske riket med et godt utvalg viner fra land som Hellas, Georgia og Libanon. Et hyggelig lokale som er egnet for både større og mindre selskaper.

Adresse: Thorvald Meyers gate 80

Njokobok

Litt bortgjemt på hjørnet av Tøyen ligger den senegalesiske restauranten Njokobok. Her er både maten og atmosfæren raus og herlig. Dette er stedet for et avslappet og livlig julebord.

Adresse: Åkebergveien 42B

Avalon

Med mathallen Via Village i spissen har Vika i løpet av det siste året blitt et sted å dra for å spise god mat. I samme bygg finner du Avalon, som er stjernekokk Mikael Svenssons mer «nedpå» restaurant, hvor de serverer retter i moderne europeisk stil. Maten er ukomplisert, men ikke dårligere av den grunn. Her finner du litt av alt, både småretter og kjøtt og fisk fra grillen som er perfekt å dele med gode venner.

Adresse: Munkedamveien 31

Brasserie Rivoli



Brasserie Rivoli ligger i Oslobukta, ikke langt fra Operahuset. Her får du en følelse av Paris – midt i Oslo sentrum. Toppkokk Kari Innerå står bak restauranten, som byr på blant annet østers, grillet piggvar, lam med potet- og jordskokk-tartiflette (en slags grateng), og selvfølgelig ostetallerken til dessert.

Adresse: Operagata 3

Breddos

Hvis du elsker taco, er et julebord på Breddos i Mathallen noe for deg. Her får du nydelige håndlagde tortillas med langtidsstekt kjøtt, fisk eller grønnsaker hvis du ønsker et vegetarisk alternativ. I tillegg har de nydelige cocktails.

Adresse: Vulkan 5

Nektar

Vinbar med småretter – kan det bli bedre? Nektar ligger på Fredensborg, i den idylliske trehusbebyggelsen like ved Damstredet (for øvrig i det gamle lokalet til restaurant Bon Lio). Kos deg med nydelige – og kanskje litt utradisjonelle – viner, og deilige småretter som gnocchi med skogssopp og kamskjell fra Hitra.

Adresse: Fredensborgveien 42

Arakataka

Arakataka er en Oslo-klassiker som ligger midt i sentrum i Maribous gate, en sidegate fra travle Torggata. Du kan bestille både liten og stor meny, begge til under tusenlappen (ikke medberegnet drikke). Eller hva med å starte julesesongen med en overdådig spaghetti med løyrom?

Adresse: Mariboes gate 7B

FYR Bistronomi & Bar

Uteserveringen på FYR er et selvsagt valg om sommeren, men den dette stedet er også et strålende valg til julebordet. Her kan dere velge mellom å spise bistroretter som sjøkreps med chili- og estragonsmør eller klassikeren brennende kjærlig – eller der kan gå for småretter og cocktails i matbaren.

Adresse: Underhaugsveien 28

Der Peppern Gror

Er det indisk som er favoritten, er Der Peppern Gror et godt alternativ både for små og store grupper. Både i Bogstadveien og på Rådhusplassen kan de dekke på til et samlet langbord, men det er også mulig å booke et chambre séparée. På menyen finner du alt fra klassikere som chicken tikka til streetfood-retter som gol gappe. Rettene er tydelig merket om de er milde, medium eller sterke, så du finner krydderstyrken som passer din gane.

Adresse: Fridtjof Nansens plass 7 / Bogstadveien 1

Katla

Restaurant Katla ligger i Universitetsgata i Oslo, med store flotte lokaler. Merk at du her må bestille en set-meny hvis dere skal booke bord (som man jo sannsynligvis skal hvis man skal ha et julebord), men da får du til gjengjeld en spennende sammensatt meny.

Hvis dere bare vil poppe innom, kan dere sette dere i matbaren: Der kan man bestille smakfulle enkeltretter fra menyen. Og frozen margaritas.

Adresse: Universitetsgata 12

Ahaan

Entrecôte på Ahaan

Nye Ahaan ligger inne i det relativt nyåpnede hotellet Sommerro på Solli plass, og er lillesøsteren til Terje Ommundsens thairestaurant Plah. Vår anmelder ble begeistret for de enorme smakene, og mener Ahaan er bedre enn noensinne.

Adresse: Sommerrogata 1

Vil du lese mer om julemat, pynt og interiør? Kom i julestemning med VGs store julemagasin, som er i salg i dagligvarebutikker og i vår nettbutikk nå.

