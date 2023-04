Nå skal surdeigsbrødet blomstre

18. april 2023 Aktuelt

La deg inspirere til å male skjønne blomsterbrød.

Du føler kanskje du har hørt om blomstermat cirka hundre ganger før? Trolig. Vi har skrevet om blomstertrender som blomsterfocaccia, blomsterpasta, blomstersmør, og spiselige blomster.

Hva nå?

Mens vi venter på at våren springer ut i full blomst utenfor, blomstrer det på surdeigsbrødet.

Pensel og konditorfarge

Martine Slettmoen, alias Skillebekk Surdeig, har de siste årene delt inspirasjon og oppskrifter på deilig surdeigsbakst på nett og i egne bøker.

Nylig la hun ut en video på Instagram av vårlige rundstykker dekorert med grønne spirer.

– Jeg brukte vanlig konditorfarge fra Dr. Oetker, men man kan bruke all slags spiselig farge. Fargen gir ikke noe smak, men pass på at du ikke bruker for mye farge slik at det tørker helt inn under steking, tipser hun.

Slettmoen bruker vanlige malerpensler i to ulike størrelser og litt vann på penselen for å blande ut fargene og skape blomstermønster på brødet.

– Hvilken type brøddeig egner seg for «maling»?

– Lyse brød med siktet mel egner seg best. De vil ha en jevn overflate på deigen og dermed er det enklere å få fine bakgrunner for fargene. Prøv å fjerne alle melrester på deigen før du begynner å male på den, sier Slettmoen til Godt.

– Og ikke bruk for mye damp i ovnen under steking, da renner fargen utover, sier hun.

Insta-brød

Amerikanske Allison Loveall har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier etter at hun tok malerkosten fra lerretet hun vanligvis maler på, til brøddeigen.

Loveall skriver i en e-post til Godt at hennes sosiale medier eksploderte etter at surdeigsmaleriene hennes gikk viralt.

– Jeg har måttet forklare for folk at dette er bare en hobby, jeg er ikke en surdeigsekspert i det hele tatt. Jeg har vært kunstner de siste åtte årene, så det er hva jeg kan. Å lage selve brødene er faktisk det vanskeligste for meg.

I 2021 startet hun å dele mer fra privatlivet som hjemmeværende mamma og egne hobbyer, ved siden av innhold om egnen kunst og business på sosiale medier.

– Det er så fantastisk å se et samhold bygges rundt hobbyene mine som jeg elsker, sier hun.

Inspirasjonen til å begynne med blomsterbrød fant Loveall på TikTok. Hun maler gjerne i duse pasteller på brød, slik hun gjør på papir.

– Jeg blander sterke konditorfarger med hvit for å få de mest mulig like akrylfargene jeg vanligvis maler med, sier Loveall.

– Hva er ditt beste tips for nye brødmalere?

– Hold fargen så tykk som akrylmaling i tekstur, jeg synes det holder best.

Loveall foretrekker å male med geléfarger for mat fra merker som Wilton og Chefmaster, da hun synes de funker best for resultatet hun ønsker. Men ulik type maling egnet for mat, funker.

Inspirert? Det er bare å male i vei, her er en oppskrift fra Skillebekk Surdeig du kan prøve deg på:

Publisert: 18.04.2023 kl. 11:41

Oppdatert: 18.04.2023 kl. 12:37 Del

