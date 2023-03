Min Matdrøm: Ole Sirnes

TIKTOK-KOKK: På dagtid jobber Ole Sirnes som kokk i Bergen, etter arbeidsdagen fortsetter han på eget kjøkken. Magnus J. Horne

Åsa H. Aaberge Journalist

Du kjenner han kanskje som Ketil på TikTok, men han heter Ole og har lure tips til både hva og hvor du bør spise i år. I alle fall i Bergen.

I denne spalten snakker vi med kokker og kjente folk som er glad i mat, om matopplevelser og hva og hvor de gleder seg til å spise og lage i det nye året. Vi har snakket med kokk og Farmen kjendis-aktuelle Trond Moi og matblogger Aicha Bouhlou.



Ole Sirnes (23) er fra Hardanger og bor i «Bergen, verdens fineste by» – hans egne ord – hvor han jobber som kokk. Etter arbeidsdagen lager han mat på eget kjøkken og filmer det til sine 83.000 TikTok-følgere.

Hvorfor heter du @Ketilko på TikTok når du heter Ole, ikke Ketil?

– Ketil-navnet var litt tilfeldig da jeg syns Ketil var et kult og morsomt navn. Det er Ketil & Ko, hvor meningen var at det skulle være litt feil. Derfor Ketilko.

Hvilket matminne, eller måltid, fra i fjor du vil du gjenskape i 2023?

– Jeg lever jo av å lage TikTok-videoer fra mitt lille, sjarmerende kjøkken i Bergen. I fjor lagde jeg en fantastisk pho, som er en vietnamesisk rett. Spiste den samme retten på Far East i Oslo, etter en anbefaling av Kamelen. Det var virkelig en fest i kjeften!

Ole spiser pho. Privat

Hvor gleder du deg mest til å spise i år?

– Det er hundrevis av restauranter jeg skulle ønske jeg kunne besøke, men det jeg liker best, og det jeg gleder meg mest til er å sitte i en hage på Vestlandet med gode venner og grille masse digg mat. Ingenting slår Vestlands-sommer, grilling med god vin og sjølukten!

Hvilke restauranter, for eksempel?

– Rest er en restaurant som jeg har skikkelig troen på med tanke på deres bærekraft konsept. Den har jeg skikkelig lyst å besøke. Ellers så skjer det mye i Bergen. Jeg har lyst å prøve meksikanske restauranten Agave i Bergen, Damsgård sine saftige biffer, og de fantastiske delikatessene til Khang Doan på Kranen.

En som aldri har vært i Bergen før kommer til byen. Hvor tar du hen med å spise og drikke?

– Jeg er en type som sover forbi frokosten, så jeg ville startet dagen med en burgerlunsj på en av Bergen sine mange gode burgersjapper, Hekkan eller Flamme Burger. Nyt den saftige burgeren og lytt til den deilige skarringen rundt deg. Deretter hadde jeg leid en bil eller tatt en buss for en kjøretur for å teste den nye tunnelen som frakter deg til Os. Der finner du en nydelig food truck med navn Gatefat. Siden du spiste burger til frokost, så ville jeg kjøpt meg noen nydelige tacos som får drøvelen din til å danse salsa. Deretter vinker du farvel til Osfolket og vender snuten inn til sentrum igjen.

– I Bergen bogner det over av fantastiske barer. Og den hellige melkeruten er som følger: Du starter i Kong Oscars gate med en tur innom Colonialen Matbaren for noen deilige småretter og de beste viner, deretter smyger du deg videre til sjarmerende Skostredet hvor du kan besøke både Tempo Tempo for deilig naturvin og klassikeren Folk & Røvere for litt øl som er brygget i regnet.

– Deretter beveger du deg nedover Kong Oscars gate med nesen rettet mot vakre Bryggen. Stikk innom Hollendergaten for de beste drinker på No Stress, før du avslutter kvelden på det helligste stedet i Bergen, nemlig Trekroneren. En pølsebu med Norges beste pølser. Ingen over, ingen ved siden av. Dropp nattklubbene, i Bergen danser vi i gatene!

Hvilke nye oppskrifter vil du prøve å lage i år?

– Jeg liker å lage street food inspirert mat fra hele verden. Men kicker på å finne oppskrifter som kanskje ikke alle har prøvd før. Samtidig som jeg elsker å utforske eksotiske oppskrifter fra ulike kontinenter, så hyller jeg det norske kjøkkenet. Vi er så heldige som bor i et land med så gode råvarer. Jeg prøver alltid på å ta utgangspunkt i lokale råvarer når jeg lager mat.

Noe nytt du vil lære deg eller begynne med, på kjøkkenet?

– Det er typisk meg å stå dansende alene på kjøkkenet med sexy jazz på «boomboxen». På jobb er jeg en god lagspiller, men hjemme liker jeg å regjere på kjøkkenet alene. I år har jeg bestemt for meg at jeg skal la flere folk ta del i matlagingen på kjøkkenet mitt.

Hva har du dilla på å lage nå?

– Akkurat nå er sjømaten på sitt beste, og vi MÅ bli flinkere på å spise fra havets deilige delikatesser av et fruktfat. Lobsterroll slår aldri feil. Du tar en eksklusiv råvare og folkeliggjør den herfra til himmelen. Yummy!

Hvilke matvarer vil du bruke mer?

– Personlig syns jeg purreløken får altfor lite skryt. En norsk genial grønnsak, som kan brukes til så mye mer enn vi tror. Purreløken gjør fiskesupper ti ganger bedre. Den kan bakes, smørstekes, pulveriseres. For en handyman av en grønnsak.

Hvilke mat- og drikketendenser tror du på i år?

– På grunn av prisøkning og verdensbildet generelt, så tror jeg vi blir flinkere på å utnytte undervurderte råvarer, også håper jeg vi blir mye bedre på å bruke matvarene vi har i kjøleskapet og dermed kaster mindre. Både hos husholdningen, restauranter og butikker.

Hvordan ser et perfekt måltid med gjester ut i 2023, for deg?

– Det perfekte måltid er et langbord ute i en hage på Vestlandet. Egenfisket steinbit og tomahawk ligger på grillen med masse digge grønnsaker. Sammen med venner lager jeg deleretter som Pilau fra Tanzania, thaisalat, skikkelig groteske «dirty fries» og taco al pastor. Kompisen min drar opp noen flasker med sider fra Hardanger, solen skinner og vestlandsbrisen kiler oss i nakken.

Hvilke kokebøker eller kokker lar du deg inspirere av i år og hvorfor?

– Den feteste kokken jeg vet om er Matthew Matheson, fra blant annet The Bear serien. Han viser at han kan være dyktig men han viser også at matlaging ikke trenger å være så seriøst. Noe som jeg prøver på selv.

– En annen inspirasjonskilde for meg er min tidligere kjøkkensjef Khang Doan, da jeg jobbet på JaJa Restaurant i Bergen. Han har inspirert og introdusert meg til street food fra hele verden.

Hvordan vil du skape gode matminner i året som kommer?

– Jeg vil fortsette å inspirere mannen i gaten til å piffe opp middagen hjemme!

Og hva er ditt beste «piffe opp maten»-tips?

– Mitt beste piffe opp maten-tips er rett å slett å sette på god musikk mens du fyrer opp pannen. Da blir du litt jazzen i kroppen, og føler deg selv og da kommer kjærligheten til maten på autogir. Kjærlighet til maten er viktig. ❤️

