Sjokolade kan bli dyrere

KAKAOMANGEL: El Niño får skylden for at sjokoladeprisene kan stige i høst.

KAKAOBØNNER: Vest-Afrika står for 75 prosent av all kakaoen i verden.

– Kakao er sammen med norsk melk en viktig ingrediens i sjokoladen som produseres av Freia sjokoladefabrikk. Vi har et omfattende samarbeid med lokale bønder gjennom Cocoa Life-programmet. Dette sikrer at vi har en robust og bærekraftig leverandørkjede av kakao, skriver Olufsen i en e-post.

– Til tross for svingninger i kakaoavlinger, har vi god tilgang. Vi får tak i det vi trenger for å produsere sjokolade på Nidarfabrikken i Trondheim, sier Elisabeth Aandstad Ekheim, kommunikasjonsdirektør hos Orkla.

Glasset med appelsinjuice kan også bli en sjeldnere vare på frokostbordet – i hvert fall om juicen er laget på appelsiner fra Florida. Den amerikanske delstaten sto for over 90 prosent av råvarene til juiceproduksjon i landet, men appelsintrærne har blitt rammet av både flere orkaner og global varme.

Også her på kontinentet opplever produsentene utfordringer på grunn av tørke og ekstremvarme. The Guardian meldte nylig at Europa er nesten tom for lokale råvarer for å kunne produsere olivenolje. I Spania er allerede prisene på olivenolje i butikkene steget med over femti prosent sammenlignet med i fjor.