Ukemeny for uke 15

BLOMKÅL-BOWL: Her er risen byttet ut med blomkålris og servert sammen med ferske reker og en frisk mangosalat.

Fra fristende og lette retter til skikkelig helgekos, her får du inspirasjon til ukemenyen.

Hver uke setter vi sammen en ukemeny for å inspirere Godts brukere på middagsfronten. Her har vi samlet hele ukens ukemeny for uke 15 i en enkel oversikt.