Slik får du jordbærene til å vare

Her er tipsene du trenger for å holde jordbærene gode og søte i mange dager.

Heldigvis finnes det noen enkle grep man kan ta for å forlenge holdbarheten. Dette hjelper ikke bare å redusere matsvinn, men er også økonomisk – særlig nå som prisen på jordbær er høy.

SOMMERSNACKS: Det finnes noen enkle grep man kan ta for å bevare den søte og friske smaken til jordbær.

Ta deg tid på butikken

Hvordan unngår man at jordbærene blir dårlige? Det hele starter på butikken.

– Kjøp jordbær som er ferske! De bør ikke være mer enn én, maks to dager gamle, sier jordbærbonde Simen A. Myhrene.

Han er daglig leder i Ekeberg Myhrene AS, men er for tiden på jordbærplukking i England.

– Hvordan vet man at de er ferske?

Myhrene understreker også at man bør kjøpe jordbær som ser tørre ut og ikke har mørke flekker.

Hvordan skal de oppbevares?

Etter å ha valgt ut en god kurv med jordbær, er det viktig at man oppbevarer de riktig. Da kan de holde seg gode i cirka fire dager, forteller jordbærbonden.

Han påpeker at jordbærene bør oppbevares i kjøleskapstemperatur frem til de skal spises, gjerne i kurven om den har lokk eller toppforsegling.

LIDENSKAP: Simen Myhrene er daglig leder i Ekeberg Myhrene AS, som holder til i Lier. Årlig plukker han og de 60–80 andre plukkerne cirka 500.000 kurver med jordbær. Det tilsvarer 250 tonn.

Bondens tips til en god smaksopplevelse

Mens det er viktig at jordbærene står kaldt, forteller Myhrene at man gjerne kan sette dem i romtemperatur et par timer før de skal spises. Det skal føre til en bedre smaksopplevelse: