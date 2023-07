McDonald's Grimace-milkshake i «uforståelig» TikTok-trend

Mens drikken ikke er mulig å kjøpe lenger, har den ført til en ny trend på TikTok. Hashtag «Grimaceshake» har fått over 2 milliarder sidevisninger på den sosiale medieplattformen.

Trenden er, imidlertid, litt utenom det vanlige. Folk later som de «dør», «besvimer» eller «kaster opp lilla» etter å ha drukket drinken. Flere av videoene er blitt sett millioner av ganger.

Friends-stjerne har slengt seg på

McDonald's har selv anerkjent trenden. På Twitter publiserte selskapet et bilde av Grimace med teksten «jeg som later som jeg ikke ser Grimace-shake-trenden.»

– Kommer godt ut

Ingvild Moen i Resonate mener trenden er positiv for matkjeden.

Hvem er egentlig Grimace?

Grimace er et lilla «monster» som McDonald's har brukt i flere reklamer siden 1970-tallet.

Grimace ble først introdusert som en figur som stjal shakes. Nå er den kjent for å ha en vennlig og leken personlighet.

Hva betyr Grimace shake-trenden?

Den 13. juni postet «thefranzmaz» en video til sine 25 000 følgere hvor han «dør» etter å ha drukket drinken. Den har nå over 3,2 millioner sidevisninger. I en senere TikTok-video forteller «thefranzmaz» at videoen bare skulle være morsom:

– Videoen er bare ment å være en meme. Shaken har en merkelig farge, så det betyr at den ikke er bra for deg. Grimace samler på ofre.

TikTok hjelper videoer å gå viralt

Moen i Resonate mistenker at noen som jobber i TikTok så videoen til «thefranzmaz» og sørget for at den ble spredt.