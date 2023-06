Denne drinken koster 42.000 kroner

15. juni 2023 Aktuelt

EKSKLUSIVT: Drinken «American Eagle» serveres med en flaske champagne, en valgfri whiskydrink og en 22 karats gullmynt. Foto: Helene Mariussen

Av Helene Mariussen og Malene Strande Cae Lagre artikkel

Nylig lanserte Oslo-baren Pier 42 det som muligens er Norges dyreste drink. Men er det verdt månedslønnen?

– Jeg kunne lett laget drinker til 200.000 istedenfor, men det gjør vi ikke. Ikke alle vil ha råd til denne drinken heller, men husk at for noen er 42.000 det samme som 4 kroner for oss.

– Vi vil bare gi folk en kul opplevelse. Vi dømmer ikke noen, vi har ingen dresskode og jeg blåser i hva du jobber med. Vi vil bare gi folk noe ekstra.

Det sier Slavomir Kytka. Han er Food & Drink Manager ved Pier 42 og har jobbet der siden oppstarten i 2019.



Men la oss ta dette fra begynnelsen.

Bakoversveisen meldte seg da redaksjonen så prislappen på cocktailen: Hva smaker en så dyr drink? Hvorfor er den så dyr?

Og ikke minst: Hvem i huleste heiteste kommer til å kjøpe en drink med en prislapp som matcher en månedslønn – attpåtil i en tid hvor både renten, strømregningen og matprisene skyter til været?

EKSPERT: Etter å ha jobbet som bartender i over 20 år, må Slavomir sies å være en ekspert på feltet. Foto: Helene Mariussen

Pier 42

Pakken består av tre valgfrie whisky-baserte drinker. Man kan velge én av disse.

Én består av ren whisky, den andre er en Old fashioned med sirup.

Det tredje alternativet består av samme cocktail toppet med jordbær- og sitronjuice og en skvett champagne.

I prisen inngår også en flaske champagne og en 22 karats gullmynt.

Som «folkets avis» bestemte vi oss for at vi må teste om dette er verdt pengene og opplevelsen.

– Vil gi folk en kul opplevelse

I testpanelet er vi to journalister med litt ulike ganer. En av oss er whisky-elsker, mens den andre i utgangspunktet ikke kan fordra den røkte væsken som brenner på tungen.

Når vi ankommer jernbanetorget, kan vi skimte Egon på toppen av trappen og Peppes Pizza lenger ned i kvartalet. I enden av gaten finner vi hotellet som heter Amerikalinjen, som huser cocktailbaren Pier 42.

Det er her «the magic happens».

Etter å ha komplimentert oss begge for gode og faste håndtrykk, tar vi plass ved baren og venter i spenning.

– Jeg er hundre prosent sikker på at vi kommer til å selge denne cocktailen, ytrer mannen bak disken.

BOBLER: Champagnen er av typen Piper-Heidsieck Rare Brut Millesime 2008, og kommer i en lekker sort boks med gyllent mønster. Foto: Helene Mariussen

Piper-Heidseieck Rare Brut Millesime 2008



Slavomir starter ballet slik de fleste ball starter – med champagne. Han åpner flasken, og korken gir fra seg et lettet sukk, ganske annerledes enn det eksplosive poppet vi er vant med.

– Oi, det var en stille åpning, påpeker vi.

– Det er det som skjer når man har jobbet 20 år som bartender, smiler han.

Han skjenker oss hvert vårt glass. Boblene treffer tungen på en behagelig måte.

– Det er fordi boblene er mindre, men flere, i en vintage champagne enn i for eksempel prosecco, forklarer Slavomir.



DYR TÅR: Whiskyen fra Macallan er en av de mest eksklusive i verden. Foto: Helene Mariussen

Macallan M

Videre skal vi smake på drinkens andre hovedingrediens, nest etter gullmynten. Whiskyen som hentes fra øverste hylle i et tidligere innfengslet barskap, kommer i en høy og stilfull flaske med minimalistisk utseende. Navnet lyder Macallan M.

– En slik flaske koster rundt 50.000 kroner, men jeg er egentlig ikke så opptatt av hva alle elementer i denne drinken koster, sier Slavomir.

– Vi ønsker først og fremst å selge en opplevelse og et minne i form av gullmynten. Drinken er også inspirert av Pier 42 og Amerikalinjens historie.

Whiskyen åpnes og vi får servert en liten smak i hvert vårt Macallan-glass.

Det lukter sterkt – og litt fruktig?

– Det stemmer. Den er lagret på eiketønner som tidligere har holdt cherry, forklarer Slavomir.

OLD FASHIONED: – Den er nesten litt avhengighetsskapende, men på best mulig måte, beskriver Slavomir det som Foto: Helene Mariussen

Old fashioned

Det neste alternativet, old fashioned, er som navnet tilsier en gammel klassiker.

– Vi bruker lønnesirup istedenfor sukker i denne varianten av drinken, men den er ellers laget på tradisjonelt vis med whisky, bitters og litt appelsinskall rundt kanten.

I drinkglasset er det også en sykt stor, rund, isbit.

– Den holder drinken kald uten å vanne ut smaken, forklarer Kytka.

Gressparfyme? Hvorfor ikke

Siste drinkvariant ut er den fruktige søsteren til en old fashioned. Dette er også eneste drink hvor champagnen er en del av miksen.

Slavomir avslutter drinken med å spraye over en gress-duft.

– Gress og bær passer godt sammen, påpeker han.

Gress og bær passer kanskje godt sammen, men hvordan gjør disse aromaene seg med whisky?

Den whisky-glade journalisten mener dette ville vært sistevalget om hun skulle kjøpt pakken selv, mens den andre journalisten digger gressparfymen: Altså hallo – det er slike morsomme gimmicker som gjør det gøy med cocktails.

DELTE MENINGER: Drinken med jordbær, sitron, whisky og champagne faller bedre i smak hos den ene journalisten enn den andre. Foto: Helene Mariussen

Hva med gullmynten?

– Bartenderne her ville brukt like lang tid på andre kunder som jeg nå har gjort med dere, det er en del av opplevelsen og servicen.

For det er jo ikke til å stikke under stol at vi ikke er som alle andre «American Eagle»-drikkere. To journalister fra «folkets avis», som antagelig hadde takket pent nei til å bruke feriepengene på en slik pakke.

Gullmynten forblir også værende der den er, som viser seg å ikke være hos Pier 42.

– Kan vi få se gullmynten?

– Nei.

“Jaså”, tenker vi.

– Det er egentlig en regel at vi skal ha minst én slik mynt på huset til enhver tid, men vi har ingen her nå. Den vil selvfølgelig være klar til den nye drinkmenyen blir lansert, forsikrer Kytka.

Vi hadde aldri planer om å gå hjem med lommen raslende i gullmynt, men gjennom timene vi har brukt under Amerikalinjens tak og i Slavomir sitt selskap, er det kanskje mynten vi har fått høre mest om.

– Man kan få gode og dyre drinker nesten hvor som helst, men vi vil gi dem noe å huske og et minne. Derfor får de med gullmynten.

– Gull er for alltid, sier han.

En drink for alle ganer, men ikke for alle

Etter å ha smakt oss gjennom alle variantene av Norges kanskje dyreste drink, er det liten tvil om at vi har fått en opplevelse. Kunne vi fått like gode opplevelser og minner som hadde kostet vesentlig mindre – ja. Hadde vi selv kjøpt drinken en fuktig kveld på byen? Nei.

Men champagnen er en fulltreffer. Den lukter fruktig og friskt. Smaken er kremete og har en god balanse av søtt og syrlig. Det er heller ingen tvil om at det er kvalitetswhisky vi får presentert.

Spørsmålet vi stiller oss til både den flotte champagnen og den eksklusive whiskyen, er om våre relativt unge ganer er trent nok til å skjønne hvor bra drikkene faktisk er.



PROFF: Det er liten tvil om at Slavomir har gjort dette mange ganger. Foto: Helene Mariussen

Old fashioned smaker, ikke overraskende, som en old fashioned. Den mindre whisky-glade journalisten blir positivt overrasket. Den er digg og leskende, og lønnesirupen gir en god sødme. Den er rundt og veldig velbalansert, samt at den har en silkeaktig mykhet på tungen.

Den samme journalisten hadde likevel, hundre prosent, hver dag i året, valgt det tredje alternativet med jordbær og sitron. Den er fruktig og sommerlig, slik en god drink skal være. Her er whisky-elskeren uenig: Sødmen fra jordbærene og syren fra sitronen krasjer litt med røyksmaken fra spriten som ellers var veldig god alene.

Det er liten tvil om at dette ble en engangshendelse for oss, noe som kanskje også gjorde at akkurat denne whiskyen og champisen føltes nøyaktig som det Slavomir beskriver det som – noe ekstra. Han er overbevist om at de får solgt den, men innrømmer at den kanskje ikke er for alle. Den er for de som har råd til det.

Om du ikke har 42 laken til overs å bruke på en «American Eagle», kan du lage en av disse til en noe rimeligere penge:

Vil du få inspirasjon og tips til gode oppskrifter? Den lille salatkokeboken inneholder over 40 deilige oppskrifter, og kan kjøpes i vår nettbutikk (fri frakt!)

Publisert: 15.06.2023 kl. 11:32

Oppdatert: 15.06.2023 kl. 12:09 Del

Finn flere artikler : DrinkerBarerWhisky

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny