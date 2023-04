Ukemeny for uke 14

LANGSOMT LAMMELÅR: Påskelammet har fått selskap av smuldret fetaost for en gresk vri.

Med mange fridager i påsken er det tid for langtidsstekte retter, samt andre gode middager som samler venner og familie rundt bordet.

Hver uke setter vi sammen en ukemeny for å inspirere Godts lesere. Her har vi samlet hele ukens ukemeny for påskeuken i en enkel oversikt.