Smaksprøve: Høstens snacksnyheter

Noen produkter var innertiere, andre var kjedelige, og noen var direkte vonde. Les og se VG-panelets vurderinger her.

Hver høst fylles butikkhyllene opp med nye matvarer innenfor flere ulike kategorier. Mest interessant for mange er nok likevel godteri- og snacksnyhetene.

I en uoffisiell test av høstens salte og søte nyheter, kommer et panel bestående av fire VG-journalister med sine vurderinger av sesongens gode (eller kanskje ikke så gode?) nyheter.

Hele utvalget var åpenbart skuffet over smaksmiksen i posen, i tillegg til selve smaken på de ulike sjokoladebitene.

Konsensus er at smaken er god, men mens halve panelet digger den, synes den andre halvdelen at sjokoladeplaten minner om mye annet.

Panelet vurderte at denne «ikke var god i det hele tatt». Sjokoladen ble også sammenlignet med både frokostblanding og (vonde) pepperkaker.

Se hele smakstesten av sjokolade her:

Hva gjelder chipsnyheter, testet utvalget to nye smaker: Sørlandschips med smak av ranchdressing med rømme og paprika, og Maarud med smak av «spicy ingefær».

Panelet virket ikke særlig imponerte over noen av chipssmakene.

– Oi, dette her synes jeg ikke var noe godt, utbryter en av journalistene når hun smaker på Maarud sin ingefærchips.

En annen synes imidlertid at ingefærsmaken var uvant, men likevel ganske god.

De har inntatt butikkene i to ulike smaker.

Hele panelet er enig i at Energy Bullets med smak av «exotic punch» var klart bedre enn pastillene med smaken «no bull».

– Med mellombarer så føler jeg at man betaler for luft og sukker. Det kom veldig godt frem i den her, konkluderer en.