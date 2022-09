Det beste jeg vet med Jonas Lihaug Fredriksen

23. september 2022 Aktuelt

MATGLAD: Jonas Lihaug Fredriksen koser seg gjerne med Maaemo-nivå på restauranter, men synes også frossenpizza kan være vel så godt.

Youtuber og komiker Jonas Lihaug Fredriksen setter pris på en bolognese som har putret i over fire timer, svart kaffe av nykvernede bønner og er ikke fremmed med å eksperimentere med gryteretter.

Lagre artikkel

I «Det beste jeg vet»-spalten snakker vi med matglade folk. Tidligere har blant annet kokk Terje Ommundsen, skuespiller Emilie Skolmen og Karpe-fotograf Michael Ray Vera Cruz Angeles fortalt om det beste de vet.

Denne gangen har vi tatt tak i komiker og YouTube-er Jonas Lihaug Fredriksen.

Du har kanskje sett ham i alt fra «4ETG» til «FlippKlipp» på NRK, men nå er Jonas Lihaug Fredriksen aktuell med det nye TV-programmet «Forræder», der han er blant dem som skal lede flere norske kjendiser bak lyset.

– Hvordan har egentlig det vært?

– Jeg koser meg egentlig med å se meg selv føre folk bak lyset. Jeg tror man får et veldig mye tydeligere bilde av hele opplegget som et spill, og ikke noe man skal ta personlig, som forræder. Så jeg var heldig med rollen jeg fikk. Fikk dog litt dårlig samvittighet da vi sendte Kristin Gjelsvik hjem første natten. Men igjen; sånn er spillet. Og både Kristin og jeg har ledd av det i ettertid.

FORRÆDER: Jonas Lihaug Fredriksen (t.v.) er blant de tre kjente fjesene som skal forsøke å lede en haug med kjendiser bak lyset i TV2-programmet «Forræder».

– Jeg ser dere får servert en skikkelig frokost der om morgenen, når det skal avsløres hvem som forsvant i løpet av natten, men hva er egentlig favorittfrokosten din?

– Til tross for tryggheten i rollen min, hadde jeg sjeldent mage til å spise noe særlig på frokosten der inne. Men det var mye deilig der. Tok meg som regel litt frukt. Det kan ha hatt noe å gjøre med at vi som regel hadde spist på isolasjonshotellet vårt før vi kom dit, sier han og fortsetter:

– Utover det er jeg nok en klassisk frokost-skipper. Står som regel opp og tar en proteinshake, men når jeg endelig spiser mitt første måltid, er det som regel noe stekte egg og hva enn jeg har for hånden av tilbehør. I helgene er jeg en jævel på bananpannekaker, og da blir det et par med «savory» pålegg før jeg drar på med noen søte dessert-pannekaker med lønnesirup og ymse. Kaffen skal som regel være svart og av nykvernet bønner.

– Hva med favorittmiddag?

– Om man er ordentlig glad i mat føler jeg at det burde være umulig å gi et entydig svar her. Det er utrolig mye jeg er glad i. Jeg tror dog det luneste, deiligste jeg kan få til middag er noe vellagd italiensk. Risotto eller en solid pastasaus. Om jeg må velge en italiensk hverdagsmiddag går jeg nok kanskje for bolognese. Så lenge den er laget riktig og har fått stå å putre i minst fire timer. Det har jeg sjeldent tid til å ordne meg dog.

– Understreker likevel at det er umulig å velge bare én rett. Indisk kan være vel så behagelig som italiensk. Og både meksikansk og østasiatisk har så mange variasjoner av fantastiske smakssammensetninger at jeg får vann i munnen bare av å tenke på det.

– Har du en favorittdessert?

– En god panna cotta eller crème brûlée er mine faste restaurantvalg.

– Hva med kake?

– Jeg er ikke en så veldig stor kakefyr, men telles kanskje sitronpai med marengs? Det er i så tilfelle favoritt-kaken mi.

– Hva er det beste godteriet eller snacksen du kan få?

– Sorte og røde peace-merker (løsgodt), ostepop og kontroversielt nok Hobby.

– Er du han som lager maten eller får den servert?

– Til hverdags blir det nok en del take out, hvor jeg skylder på mangel på tid (noe som ikke er et holdbart argument), men jeg lager like vel mer mat selv enn jeg bestiller.

– Hva liker du å lage selv?

– Jeg elsker å lage gryter! Og å eksperimentere med dem. Se hva jeg har i skuffer og skap og bruke ting jeg føler meg relativt sikker på at passer sammen. Videre elsker jeg å lage en skikkelig bolognese fra bunn av, og supper for å rydde i grønnsakskuffen. Forresten – hvorfor inni helvete selges gulrøtter kun i så enorme forpakninger? Og sånn ble gulrotsuppen oppfunnet.

– Hva er det aller beste du kan få servert?

– Etter at jeg har vært på finere restauranter, tror jeg svaret må bli asiatisk-nordisk fusion. Det er noen restauranter i Norge som er ekstremt gode på å bruke norske råvarer med miso og andre asiatiske kulinariske vidundersmaker.

Lihaug Fredriksen sier restauranter er for den ekstra kosen, og legger ved et tips dersom man vil teste ut en restaurant i Oslo nå.

– Apostrophe! Jeg kan ikke selge det stedet hardt nok inn. Maeemo-verdig kvalitet til en mye rimeligere penge, og den villeste vinparingen jeg noensinne har fått til en set-meny, sier han og legger til at besøket hos Lofoten Food Studio var en svært god opplevelse.

– Har du en «guilty pleasure» i matveien?

– FROSSENPIZZA! Jeg elsker det.

– Frossenpizza, ja! Er det snakk om en spesiell en?

– I frossenpizza-gamet er det ingen over eller ved siden av Dr. Oetker, etter min mening. Å pimpe opp en Dr. Oetker Ristorante Pizza Pollo, blir alltid til et utsøkt måltid.

– Hva har du alltid i kjøleskapet?

– Egg, en haug av sauser og ost.

– Hva er din favorittsesong når det kommer til mat?

– Definitivt høst. Det er da mesteparten av de beste norske råvarene er i sesong, sa han skråsikkert uten å egentlig ha rådført seg med en kokk. Jeg føler i hvert fall det.

– Hvilket kjøkkenredskap klarer du deg ikke uten?

– Stavmikser er jeg veldig glad i, men lite kan gjøres uten en god stekepanne og selvsagt kniv.

– Hva hører du på når du lager mat?

– Lydbok. Som regel noe fantasy. Spesifikt for øyeblikket: King of Ashes av Raymond E. Feist.

– Hva var det beste du visste da du var liten?

– Pappa sine pannekaker.

– Hvor vil du helst reise for maten sin skyld?

– Italia og Sør-Korea.

– Hvorfor akkurat dit?

– Jeg vil leie bil og kjøre gjennom Italia. Til alle de små byene for å oppleve lokal matkultur. Jeg bare elsker maten, og vil oppleve den på mest autentisk vis. Osteria Francescana ligger jo også på landet, og dit vil jeg og. Jeg har spist for lite koreansk barbecue i mitt liv, og jeg vil dit for å få det beste. I tillegg synes jeg sørkoreansk kultur er fantastisk og vil oppleve det på nært hold.

– Hva spiser du aldri?

– Koriander. Ja, jeg er en av dem.

– Hva ville du valgt som ditt siste måltid?

– Kyllingfilet marinert i hvitløk og soyasaus og ris med soppsaus. Av mer nostalgiske enn kulinariske årsaker. Det var bare den første faste bursdagsmiddagen i familien. Og det er jo også ganske godt.

Kristin Gjelsvik er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny