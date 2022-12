Syv slag julekaker du kan lage før jul

2. desember 2020 Aktuelt

JULEKAKER: Hvor mange slag baker du til jul? Vi har samlet oppskriftene på alt fra kakemenn til Sarah Bernhardt. Kristine Ilstad/Detsoteliv.no / Sara Johannessen Meek

Fyll opp kakeboksen i god tid før jul med disse oppskriftene. Her får du også tips til hvordan du bør oppbevare julekakene.

Det er ingen grunn til å vente med julebaksten til langt ut i desember, spør du oss. Julestemningen kommer gjerne snikende med juleforberedelsene, og det er ingen dum bonus med duften av julebakst i huset.

De aller fleste av småkakene til jul holder seg gode i skapet en måneds tid med unntak av smultbakst.

Torunn Nordbø, daglig leder hos Brodogkorn.no, understreker at god hygiene under bakingen er viktig for holdbarhet på baksten.

– Når du baker selv, er det viktig å huske på å avkjøle julekakene helt før de pakkes ned, både for å bevare konsistens og holdbarhet. Hvis de er varme når de pakkes i poser eller bokser vil det oppstå kondens og fuktighet. Det vil påskynde forvitring av julekakene fordi bakterier trives i et slikt miljø. Avkjøl julekakene på rist – legg gjerne ett kjøkkenhåndkle over når de er lunkne hvis det er kaker som skal være litt seige eller myke, tipser Nordbø.

Noen kaker skal være myke, andre harde eller seige. Oppbevaringsmetode kan påvirke både smak og konsistens.

– For å bevare smak og ferskhet bør de generelt oppbevares på en ren, tørr og mørk plass med lite luft. Julekaker inneholder sukker, salt og fett. Sukker og salt er konserverende, mens fett kan harskne. Lys, luft og fuktighet kan redusere holdbarheten. Generelt er ikke plastposer og -bokser å foretrekke for julekake-oppbevaring, det kan gjøre mange av kakene seige.

Nordbø anbefaler at jernkaker som krumkaker og goro oppbevares i en kakeboks av metall i kjøkkenskapet. Dette gjelder også pepperkaker, sirupssnipper, berlinerkranser og sandkaker.

Kokosmakroner og brune pinner skal derimot være litt seige og kan oppbevares både i lukket glass, plast eller metall i kjøkkenskapet.

– Gjærbakst til jul, som julekake eller vørterbrød, er best fersk, og bør enten bakes samme dag som den skal spises eller kvelden før og oppbevares i en matplastpose. Eller bakes i god tid i forveien og fryses ned, sier Nordbø.

Under har Godt samlet syv julekaker du kan lage allerede nå – med tips til hvordan oppbevare dem best mulig.

Pepperkaker

Ingen førjulstid uten pepperkaker! Og det kan jo hende at pepperkakeboksen må fylles opp flere ganger i desember. Dessuten har pepperkaker god holdbarhet, så her er det bare å ta frem former og kjevle.

Oppbevares best i en kakeboks av metall i kjøkkenskapet.

Julekake

En saftig julekake eller julebrød passer like godt til en god kopp kaffe i adventstiden som på julefrokostbordet. Denne klassiske hvetekaken kan du lage allerede nå og legge i fryseren. Varm gjerne brødet i ovnen noen få minutter før servering. Smaker nydelig med smør og brunost på.

Gjærbakst smaker best ferskt og bør derfor oppbevares i en plastpose i fryseren etter julekaken er avkjølt.

Kakemenn

De myke kakefigurene er gjerne en favoritt blant de minste. Og hvem har sagt at de må være formet som kakemenn? Om du synes det blir mer enn nok pepperkaker til jul, kan du variere og heller lage kakefigurer med barna i adventstiden.

Oppbevares i en kakeboks av metall i kjøkkenskapet.

Sarah Bernhardt

Sarah Bernhardt har rukket å bli en klassiker blant julebaksten med sin seige mandelbunn, myke sjokoladetrøffelkrem og mørke sjokolade.

Julekaken kan både lages som konfektbiter eller enkelt og greit i en liten langpanne før de kuttes i biter. Du kan også gå for hurtigversjonen med ferdig kransekakemasse. Bitene egner seg godt til frysing og tiner på få minutter, så her er det bare å fylle opp fryseren.

Oppbevares i fryseren. I kjøleskap bør kakebitene oppbevares i en tett boks – der er de holdbare i opptil en uke.

Krumkaker

Etter pepperkakene er det krumkaker vi lager mest selv til jul. Ikke bare er krumkaker en av våre mest populære julekaker, men de er også blant småkakene som har lengst røtter i Norge.

Oppbevares i en kakeboks av metall i kjøkkenskapet for å bevare sprøheten.

Kokosmakroner

Disse krever liten innsats og er et kjærkomment innslag blant de tørrere julekakene. Kokosmakroner lager du med få ingredienser og uten hvetemel – og er dermed glutenfrie. Småkakene inneholder i hovedsak eggehvite, melis og kokos og smaker nesten som seige kokosmarengs.

Oppbevares i lukket glass, plast eller metallboks i kjøkkenskapet.

Delfiakake

En juleklassiker som består av lag med sjokolade, kjeks, marsipan og geléfrukter. Den er enkel og lage og krever ingen steking. Delfiakake holder seg lenge i kjøleskapet, og en kake varer nok også hele julen. Den mektige kaken serveres nemlig i tynne skiver.

Per-kjeks var et fast innslag i delfiakaken, men lages ikke nå lenger. Her får du tips til hva du kan erstatte Per-kjeksen med.

Oppbevares i kjøleskapet.

