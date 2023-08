Øyafestivalen 2023: Test av årets Øya-mat

10. august 2023 Aktuelt

NOE FOR ALLE: Øyafestivalen har et bredt utvalg av matboder, og de scorer høyt på vegetar-fronten. Foto: Helene Mariussen / VG

Av Ingeborg Christensen Breivik og Helene Mariussen Lagre artikkel

To boder får terningkast 6, mens én bod må ta til takke med terningkast 1.

Onsdag åpnet Øyafestivalen for fullt. Godt-redaksjonen tok turen, og sammen med anmelder Mathias Steinbru besøkte vi de mange matbodene.

Han mener det er noe for enhver på årets festival.

– Jeg er imponert over utvalget i år – det er et kjempespenn i tilbudet. Her er det mat for både nostalgikere og frontløpere: Her kan man hive innpå tre østers og være fornøyd med det.

Foto: Helene Mariussen / VG

Steinbru er spesielt imponert over én ting i år:

– Vegetartilbudet er fantastisk og råvarene er fantastiske. Noen av den beste maten er helt uten kjøtt og noen ganger vegansk. Det er digg!

Han mener også at du får mye mat for prisen. Og han har også et godt tips til hvordan du skal velge riktig matbod: Se etter den lengste køen.

Slik har vi testet: Vi har smakt oss gjennom en eller flere retter fra 20 ulike matboder, ved å be dem servere oss sin beste rett. Is, bakst og annet søtt har vi hoppet over.

Tøyentoast

Foto: Helene Mariussen / VG

Det er en god toast med digg ost, nok sødme og litt hete. Den er sprø og med en god grillsmak, samtidig som at den er myk på innsiden. En rett man trygt kan spise når man ankommer Øyafestivalen, sliten på dag to – det er «comfort food». Det er som en toast skal være.

Pris: 140 kroner

Terningkast: 4

Cebiche Rocoto

Foto: Helene Mariussen / VG

Cevichen er frisk og god, men i overkant sur, og man skulle gjerne smakt mer til fisken. Retten manglet kompleksitet og balanse.

Pris: 185 kroner

Terningkast: 3

Bean Burger

Foto: Helene Mariussen / VG

Selve burgeren er god og sprø; den knaser sånn som man vil at en burger skal smake, og den er myk på innsiden. Samtidig er den for søt og fettete, og det er i overkant mye dressing. Hadde burgeren vært litt mindre fettete og søt, samt litt friskere, så hadde det vært en veldig god vegetarburger.

Pris: 189

Terningkast: 4

Supplí og Zucchini med kvarg

Foto: Helene Mariussen / VG

Supplíen er veldig pent gjort: Den friterte risbollen knaser og det røkte ostefyllet gjør seg godt inntil – det er med andre ord skikkelig snacks! For 55 kroner er dette et røverkjøp, ifølge Steinbru.

Zucchinien med kvarg er frisk og god. De to rettene balanserer hverandre på en god måte – dette er den perfekte dagen derpå-medisin.

Pris: 55 kroner for supplí og 160 kroner for zucchini med kvarg

Terningkast: 5 for supplí og 4 for zucchini

Foto: Helene Mariussen / VG

Dumplings og limemarinert agurk med chilisaus

Foto: Helene Mariussen / VG

Dumplingene er fylt med sopp, løk og kål og toppet med en soyabønne-saus. Retten er rik på umami, en super smak av sopp og løk; smaken er bred og god.

Agurken er frisk og god, men skivene skulle vært tynnere, og det skulle vært mer saus. Rettene passer godt inntil hverandre.

Pris: 140 kroner for dumplings og 35 kroner for agurk

Terningkast: 5

Nordafrikansk kjegryte

Foto: Helene Mariussen / VG

Retten er god og mettende. Koskosen er luftig og god, og geitekjøttet er mørt. Man får masse mat for pengene. Men dette er ikke noe man bør spise før man skal hoppe på konsert.

Pris: 189 kroner

Terningkast: 4

Vietnamesiske sommernudler

Foto: Helene Mariussen / VG

Retten er helt grei – men den mangler dybden og bredden som vietnamesisk mat har. Denne retten burde heller kalles «vietnamesisk-inspirert».

Pris: 185 kroner

Terningkast: 3

Fish and chips

Foto: Helene Mariussen / VG

Retten er både sprø, salt og syrlig. Det er en god fiskefilet som flaker seg fint. Man får god verdi for pengene. Man mister smaken av ertene i remuladen: Den fremstår også mer som en aioli, men det er ikke nødvendigvis negativt.

Pris: 189 kroner

Terningkast: 5

Barbecue kylling-taco og sopp-taco

Foto: Helene Mariussen / VG

Begge tacoene er veldig gode, men soppen er vinneren av de to; den er større på smak. De treffer sesongen godt med soppen. Den sterke sausen er å anbefale, men som mannen bak disken sa: «Den er for show-offs».

Pris: 159 kroner

Terningkast: 4 for kylling-tacoen og 5 for sopp-tacoen

Galettes med sopp og parmesan

Foto: Helene Mariussen / VG

Man smaker ikke mye annet enn pannekaken i denne retten. Den er rett og slett kjedelig og trist smaksmessig.

Pris: 178 kroner

Terningkast: 2

Vegansk japansk sando med fritert sopp

Foto: Helene Mariussen / VG

Sandwichen ser svært innbydende ut, men det er nesten for mye å gape over – bokstavelig talt. Man får god verdi for pengene, men man smaker for mye av brødet og den frityrstekte soppen. Dressingen er for søt, noe som gjør at resten av smakene forsvinner.

Pris: 158 kroner

Terningkast: 3

Butter chicken med naanbrød

Foto: Helene Mariussen / VG

Det er lite som sier «trygghet og varme» mer enn en god porsjon med butter chicken. Kyllingen er saftig, risten er lett og sausen er rik. Nanbrødet er imidlertid for flatt og smaker for gjæret. Brødet var den svakeste komponenten på tallerkenen.

Pris: 195 kroner

Terningkast: 4

Empanada med karamellisert løk og blåmuggost og empanada med barbecue-kikerter

Foto: Helene Mariussen / VG

Empanaden med karamellisert løk og blåmuggost er så god at Steinbru rister på hodet og ytrer «Å herre min hatt». Deigen er både flaky, sprø og myk. Kikert-empanaden er også veldig god og kompleks i smaken, men førstnevnte er vinneren.

Pris: 149 kroner

Terningkast: 6 for empanada med karamellisert løk og blåmuggost og 5 for empanada med barbecue-kikerter

Fritert kimchi pie

Foto: Helene Mariussen / VG

Kimchi pie er ikke noe alle instinktivt tenker «dette er jeg hypp på», det er derfor kult at noen tør å servere retter som denne. Paien er syrlig, umamirik og salt.

Pris: 155 kroner

Terningkast: 4

Pepper king crab

Foto: Helene Mariussen / VG

Krabbekjøttet er godt, men man smaker ikke mye til «pepper crab». Smaken blir overdøvet av brent sukker, og det er ikke mye spor av pepper.

Pris: 225 kroner

Terningkast: 3

Foto: Helene Mariussen / VG

Tustna-Bacalao

Foto: Helene Mariussen / VG

Fisken er god, og flaker seg fint. Sausen er imidlertid for redusert og smakene blir dermed litt for konsentrerte.

Pris: 189 kroner

Terningkast: 4

Elgbabb

Foto: Helene Mariussen / VG

Det er vanskelig å si noe positivt om denne retten. Ifølge Steinbru, minner den om kebabene han spiste da han var «drita full på 90-tallet». Kjøttet har en myk og farsete konsistens, den søte tyttebærsausen passer seg ikke og maisen er malplassert.

Pris: 189 kroner

Terningkast: 1

Kati roll og challi

Foto: Helene Mariussen / VG

Dette er veldig digg gatemat. Der Pepper’n Gror er ekstremt gode på retter som sentrerer seg rundt kikerter. Retten tikker alle boksene: Det er søtt, syrlig og salt.

Maisen dyppet i butter-saus er god – men den er ikke banebrytende.

Pris: 140 kroner for kati roll og 120 kroner for challi

Terningkast: 6

Vegetar-samosa

Foto: Helene Mariussen / VG

Det er en god samosa, som smaker som den skal. Sausen var helt standard. Denne retten er hverken veldig stor, eller veldig liten; det er som man forventer at det skal være.

Pris: 145 kroner

Terningkast: 4

Falafel-salat

Foto: Helene Mariussen / VG

Falafelen er god, men litt salt. Sylteagurkene er veldig gode, og syren passer godt inntil falafelen. Sausen er også god, men dette er en helt typisk falafel-tallerken. Om man ikke er i humør for brød, så er salaten noe å gå for.

Pris: 149 kroner

Terningkast: 4

Oppdatert: 10.08.2023 09:35 Del

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Godts ukemeny