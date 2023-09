TikTok-duoens beste grillmeny: – Aldri mer gassgrill

HJEMMEGRILLET: Atle Pettersen og Kristoffer Tømmerbakke med grillgodsaker og tilbehør. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Saftig brisket, glinsende glaze og fete grillglis - de to artistene bak suksesskontoen @vigriller disker opp i sin nybygde grillbu. Men det var på strippeklubb de møttes første gang.

Det er bare å følge røyken som snirkler seg opp mot en knallblå himmel over Strand i Bærum. Seks ulike griller står linet opp utenfor den relativt nybygde grillbua. Duftene pirrer smaksløkene med fagre løfter om alt som skal komme.

Ut av røyken stiger gutta med tidenes bredeste grillglis.

– Velkommen!

De to gode naboene er: Atle Pettersen (33) artist og programleder for «Beat for Beat» og Kristoffer Chaka Tømmerbakke (40), musiker og låtskriver. Og de bor så tett at du ikke trenger være topptrent for å kaste en pakke grillpølser fra trappen til Kriss og over i Atles datters plaskebasseng.

– Atle bodde i leilighet på Tjuvholmen, begynner Kriss.

– Bjørvika, sufflerer Atle.

– Og han ringte meg for å si han skulle bli pappa. Jeg sa: Da har jeg hus til deg, forteller Kriss.

– Og så sa du: Og forresten – gratulerer, fyller Atle ut.

FORKLEDDE ARTISTER: Atle og Kristoffer er sammen om mye. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Atle og kona Cathrine kjøpte nabohuset og flyttet inn. Med på lasset var også en gassgrill.

– Det var jo ikke lov til noe annet i leiligheten, forsvarer Atle seg. Han letter på lokket til den nærmeste grillen:

– Her har vi ribs som er marinert i ponzusaus – og så skal den få en soya- og honningglaze!

Heller ikke Kriss hadde annet enn gassgrill da han forlot Bislett til fordel for mer landlige omgivelser, innrømmer han. Men en kompis insisterte på at han skulle kjøpe sin første kullgrill – en eggeformet Kamodo.

– Så da Atle kom trekkende med gassgrillen sa jeg: Vi må rett til nærmeste butikk og få kjøpt deg en kulegrill, og så skal jeg vise deg noe moro. Og så grillet vi og Atle sa: Aldri mer gassgrill!

– Og siden har du ikke brukt gassgrillen?

– Faktisk brukte jeg den for første gang på ett år i går, for da måtte jeg lage noen kjappe pølser til kidsa. Men etterpå ga jeg den bort, gliser Atle.

KONGEN AV BBQ: Brisket, eller oksebryst på godt norsk, hører naturlig hjemme i en texas BBQ. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

I går startet også dagens grillprosjekt. Store kjøttstykker med mye muskler og fett trenger lang tid før det blir perfekt.

– For å få det til å gå opp med småbarnstilværelsen, la vi den på klokken 18 i går på vedfyrt grill, og lot den gå til vi ikke orket mer, sånn rundt 01–02. Så flyttet vi den over på digitalt styrt grill, slik at jeg kunne monitorere den fra sengen, forklarer Kriss.

– Så nå håper vi på at vi har fått nok røyksmak og samtidig klart å bryte ned fettet og bindevevet nok til at den er helt saftig.

Nok en nabo dukker opp. Han har også fulgt røyken og kommer over for å sjekke. Han er brannmann og opptatt av brannsikkerheten, men sniffer også anerkjennende og lover å komme tilbake når maten er klar. Gutta har nemlig invitert nabolaget på restefest senere på dagen.

Fakta Guttas topp ti grilltips: 1. Du kan lære alt på YouTube – Jeg har jo aldri trimmet en brisket før vi begynte, men da var det bare å søke: «How to trim a brisket» – og så må man bruke tid. Det er jo ikke sikkert alt sitter på første forsøk, forklarer Atle. 2. Fett, salt, søtt og syrlig Bruker du et deilig, fett stykke kjøtt så vil du ha inn syre. Vi marinerer for eksempel med ponzu, som gir syre. Så lager vi en søt og salt glaze – og der har du alt på plass! 3. Majones-trikset! – Hemmeligheten bak alt er majones, sier Atle og heller store mengder majones over kyllingklubbene og masserer det godt inn. – Hvis du vil ha verdens beste kylling – så smør den inn i majones. Da får den en perfekt fetthinne før den skal grilles 4. Det enkle er best – 90 prosent av alt vi griller tilberedes med bare: Salt, pepper og hvitløk, røper Kriss. 5. Grov er bedre enn fin – Hvis man bruker vanlig finkornet bordsalt og -pepper, blir smakene for intense, mener Atle. Grillgutta sverger til grovkornet pepper og koschersalt. Under benken står et spesialbestilt, grovkornet pepper fra Texas som endte opp med en pris på 800 kroner pluss toll. Det er de enige om at ikke var verdt prisen. – Sannheten er at den er ganske lik det grovkvernede pepperet fra Santa Maria, ler Atle. 6. Fra høyden Når Kriss og Atle krydrer, gjør de det høyt over maten. I tillegg til at det ser stilig ut, er det også en god grunn til det. – Og det er fordi krydderet skal ... lufte seg? – Nei, nei. Fordi det da er enklere å få krydderet jevnt. Drysser du på krydder tett på maten, er det lettere å få ujevn krydring og områder som blir oversaltet eller -pepret, forklarer Atle. 7. Fra glaze til dipp Har du laget en god glaze – bland litt av den i majones og så har du en latterlig god dippsaus til fries'en. Og sånn kan du også eksperimentere – i forskningens navn! 8. Spray it on! Ha en spruteflaske med en blanding av vann, eplejuice, eplesidereddik og Worcester-saus som du tilfører kjøttet fuktighet og smak med under grillingen. 9. Reduser svinnet, ikke svinet – Noe av det smarteste vi har investert i som tilleggsutstyr er en vakuumpakkemaskin. Vi prøver å tenke på svinnet også, ikke bare på svinet ... Alt holder seg bedre vakuumpakket enten du skal oppbevare i kjøleskapet eller om du vil fryse. Ikke koster det all verdens heller. 10. Sandwich-triks Og så har vi kjøpt oss en påleggsmaskin. Det er perfekt å kunne kutte opp rester av kjøttet vi griller. Vi lager gjerne sandwicher. Da skiver vi opp kjøttet og smører det inn med BBQ-saus, gir det en liten runde til på grillen – da blir det perfekt! Ha på litt slaw, et salatblad og en tomat. Les mer

TILBEHØR: Atle Pettersens creamed corn. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Atle og Kriss har mye felles: Begge driver med musikk, og begge er småbarnspappaer til hver sin lille jente. Atle har fått Kriss til å ta løpingen mer seriøst, og han skal løpe sitt første maraton to dager senere. De driver begge med periodisk fasting og de er lidenskapelig opptatt av grill.

– Vi er skremmende like på veldig mye og er mye sammen, så mye at det iblant irriterer konene våre, sier Kriss og legger til.

– Nå er det 12–13 år siden vi møttes for første gang. Det var kjærlighet ved første blikk. Vi ble «best buds» med en eneste gang. Vi møttes på en strippeklubb. Så har jeg sagt det.

– I Oslo?

– Hahaha – det vil jeg ikke utdype.

– Vi startet kontoen vår @vigriller for halvannet år siden, og det er vel rundt et år siden vi skaffet grill nummer to? spør Atle.

– Jepp. Det starter alltid med en kulegrill og så utarter det derfra. Når man tar steget fra gass til kula og man skjønner: Aaahhh ... Det er der den smaken jeg ikke fikk til med gass kommer fra ... gliser Kriss.

– Og så kan du gå over på en pelletsgrill som er mer sånn langtidsgrilling på små komprimerte pellets av tre. Da bare ligger kjøttet der og koser seg i røyken. Den styres med en app, så da kan du ligge på sofaen og justere den. Det er ikke juks ...

– Men?

– Hehehe – men ikke like hands on som kull eller vedfyring, innrømmer han.

I RØYKEN: Atle Pettersen. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Ideen til grillbu hos Atle ble unnfanget under et kirsebærtre i hagen. De spurte Atles kone pent, fikk ja og vips ble kirsebærtreet hugget ned, delt i passe biter og tørket perfekt til grillved.

TikTok-kontoen ble en umiddelbar suksess. I dag har de nesten 60 000 følgere der og nærmer seg 10 000 på Instagram.

– Det virker som om det er en overvekt av menn som er reelt grillinteresserte. Jeg tror det har noe med steinaldermannen å gjøre, skaffe kjøtt til familien og svi det av ved bålet, sier Kriss.

Grill-imaget fra selveste BBQ-vuggen, Texas, er røft og tøft: Store kjøttstykker og barske karer med caps og store skjegg à la ZZ Top. Er det noen store skjegg på gang her?

– Foreløpig er skjegget vårt svakeste ledd, mener Kriss.

– Jeg har to drømmer i livet: Det ene er å bli 1,80 høy og det andre er å få skjegg. Og begge er like usannsynlige, hahaha. Så derfor får vi heller vise at skjeggløse menn også kan grille! sier Atle.

Kriss forsikrer at han har skjeggvekst, men tror neppe han får gjennomslag for grillskjegg på hjemmebane.

Guttas grillreise startet med det de selv kaller «Schtøgg-grilling».

– Hva er det?

– Du vet når du skal grille for flere folk. Grillen er alt for varm og du starter å grille alt for tidlig. Folk kommer bortom og bare slenger på det de vil du skal grille, et kyllingbryst, noen pølser, koteletter og grillskiver. Alt legges på grillen samtidig og alt blir både for stekt og litt for svidd, forklarer Atle.

– Og følgerne synes det er spennende med endringen fra schtøgg-grilling til det å planlegge to dager i forveien hva du skal spise. Mange tror det er veldig mye jobb. Det er ikke nødvendigvis det, men man må planlegge, legger Kriss til.

– Og gassen droppet dere fordi…?

– Smaken på maten! Den blir sinnssykt mye bedre, forklarer Atle og forteller hvordan de tester seg frem med ulike tresorter i både kull, pellets og ved til forskjellig kjøtt og grønnsaker.

– I forskningens navn, som vi liker å si, nikker han, mens han entusiastisk pumper grønnsakene til coleslaw’en opp og ned på rivjernet.

– Ser vi konturene av et grillemperium?

– Da vi startet kontoen, sa vi: Tenk om noen ville gi oss en grill. Og det tok ikke så lang tid før vi fikk vår første grill. Vi traff ett eller annet segment, mener de to.

I tillegg til grillene dukker også sauser og krydderblandinger og andre godsaker opp, gratis på døra. Gutta tenker stadig større, og leker med tanken på merch og andre hemmelige prosjekter.

– Det var jo i utgangspunktet en hobby, og det er jo fortsatt det. Vi griller fordi det er gøy – fordi vi har «passion». Lidenskapen er det viktigste og det tror jeg folk liker å se på. You can’t make this shit up – ikke noe faking her altså! forsikrer Atle.

KOMPLETT: Et skikkelig grillmåltid krever mange ingredienser og god planlegging. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

I dag har gutta seks griller stående utenfor grillkjøkkenet.

– Her har vi tønna, som vi egentlig bruker mest når vi skal tøffe oss litt. Du slenger bare kull ned i bunnen her og så sirkulerer varmen oppover. Du kan ikke justere den, så det er litt hardcore. Du må bare gå hardt ut og håpe på det beste. Men det kommer mye røyk ut av den, og det ser veldig tøft ut da, mener Kriss.

Grillgutta har gjennom knallhard påvirkning og et godt forbilde sørget for at nabolaget har blitt gassfritt. Bortsett fra én nabo som fortsatt holder stand.

Stakkaren svinger bilen inn i oppkjørselen under grillseansen i nabohuset.

– Christian, jeg har avslørt til VG at du har gassgrill – hahahahaha. Det kan hende vi må komme og ta bilder hos deg, truer Kriss med et bredt glis.

Etter litt godmodig roping frem og tilbake forsvinner naboen på ferie. Gutta forsikrer at de er gode venner, men at de også tror han etter hvert vil bukke under for grillpresset.

Selveste sjefsgrillen til grillentusiastene veier 350 kilo. Her må det fyres med hele vedkubber, den gode gamle måten.

– Her er det ikke snakk om noen app og sofakos mens du griller. Her må du babysitte grillen, og før du putter i kubbene må du sørge for at treet er varmt og crispy. Men måten den gir smak til kjøttet og grønnsakene på – den klarer du ikke å få på noen av de andre grillene, mener Kriss.

– Så hvis du skal opp på det øverste nivået, er det bare denne grillen det er snakk om. Og da synes folk du er ekstremt tøff!

FULL GASS UTEN GASS: Det ryker fra grillene til Atle og Kriss. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Et lite rop fra kjøkkenet. Atle har fått en halv, rå løkring inn på øyet. Der henger den og dingler, mens artisten blunker iherdig og forsikrer om at dette går bra.

– Det er jeg som er ulykkesfuglen her, innrømmer artisten, og forteller om julaften hvor han glemte grillhanske, og tok med hånden rett på den glovarme grillen. Julemiddagen måtte inntas med hånden i bøtte for nedkjøling av brannskaden.

– Og den gangen du gikk i flip-flopper uten sokker, skulle ta brisket'en ut av grillen og stekevæsken bare ... supplerer Kriss og skutter seg.

Bare en time senere kommer armen til Atle i kontakt med det varme metallet igjen.

– Ulykkesfugl. Jeg sa det jo!

Han rister på hodet, «neida, dette går også fint», men lar seg etter hvert overtale til en nedkjølende bandasje på den tatoverte underarmen.

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Selv om grillingen tar mye tid, er det fortsatt en hobby, og begge jobber med musikken.

Denne høsten blir det hovedrolle i «Grease» i Spektrum og ellers blir det jobbing med egen musikk før det blir juleturné. Også Kriss jobber med prosjekter som låtskriver og produsent over hele verden; USA, England og mye Tyskland.

Hvis du har sett guttas grillvideoer har du også lagt merke til stammehylet: Fyr opp!

– Det er harry, og vi digger det. Nå har faktisk folk begynt å rope det etter oss når vi er ute og i butikken, ler Kriss.

– Jeg var faktisk på Kiwi nå og så hørte jeg bak ryggen min et sted: «Fyyyyr opp!» Det er kult! sier Atle.

– Ikke så mange damer som roper kanskje?

– Null damer, faktisk, innrømmer gutta.

Men hva serverer de som drikke til grillmaten? Det går en del øl og brus. Atle drikker ikke alkohol, men tar gjerne en radler eller en cola zero. Kriss slår et slag for grillvin.

– Jeg har gått på vinkurs på Kulinarisk akademi og tenker at Zinfandel er druen man skal gå for til grill. Generelt kan jeg anbefale viner med god sødme og frukt.

Røyken, varmen og gutta har gjort jobben sin. Ut fra grillene henter de saftig brisket, ribs, kyllingklubber, pulled pork og laks, samt herlig grilltilbehør og Atles nybakte maisbrød.

Og dommen: Gutta er ikke tapt bak en grillvogn. Vi triller en sekser!

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

1 side laks

Koscher salt

Grovmalt pepper

1-2 ss flytende honning

Slik gjør du

1. Ta en lakseside og krydre den enkelt med et dryss salt og pepper.

2. Legg laksen på planken, vi brukte sedertre-planke, og legg hele greia på indirekte varme på grillen. 110-135 grader.

3. Når laksen når en kjernetemperatur på ca 50 grader, pensler du litt flytende honning over den.

4. Laksen er ferdig når den når en kjernetemperatur på 60 grader så ta den av et par 3-4 grader før og la den hvile en 5 minutter

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

Brisket

Salt

Sort pepper

Hvitløkspulver

NB: Tid 12-18 timer

Slik gjør du

Først må brisketen trimmes, da den er et kjøttstykke med veldig mye fett. Målet med trimmingen er å sørge for at hver skive som skjæres blir så god som mulig, rett og slett optimalisere brisketen!

Det finnes tonnevis med veldig gode videoer om hvordan best å trimme en brisket på YouTube, men vi anbefaler Chuds BBQ sin, søk «How to trim a brisket Chuds bbq». En Texas pitmaster fortalte oss at det viktigste er å fjerne det harde fettet som ikke kommer til å renne ned, så kjenn etter områder med hardt fett og fjern disse. Fjern også «sølvskinn», om mulig.

Nå skal brisketen krydres. Sett sammen like mengder salt og sort pepper og også hvitløkspulver etter ønske. Krydre godt, da det er et stort stykke kjøtt.

Nå kan den slenges på grillen på indirekte varme 110-135 grader. Der skal den ligge til den har en kjernetemperatur på 95 grader. Dette tar gjerne 12 timer, så planlegg god tid i forveien!

Virker brisketen tørr noen steder underveis, spray gjerne litt med vann med en sprayflaske. Worchestersaus eller eplecidereddik kan også blandes inn.

Tips! Er du fornøyd med fargen og barken på brisketen før oppnådd kjernetemperatur kan man pakke den inn i sølvfolie eller slakterpapir. Da beskytter man kjøttet og fremskynder steketiden.

Viktig! Når kjernetemperatur er oppnådd, la den hvile seg minimum 1-2 timer og aller helst ned til kjernetemperatur på 60 grader.

Nå skal den endelig skjæres opp mens alle dine venner og familie står rundt deg som gribber og heier.

Fibrene på brisketen går to ulike veier. En vei på flat muskelen og en annen på point muskelen, så gå gjerne inn på YouTube igjen og søk «how to slice brisket Chuds bbq» for å se hvordan det gjøres korrekt.

Så er det bare å servere og høste heder, ære og lovord fra alle som er så heldige å få smake en bit!

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

Svinenakke uten bein

Bruk Texas SPG-rub (se egen oppskrift)

Barbecue-saus

NB: Tid 8-12 timer

Slik gjør du

1. Krydre kjøttet godt og legg det i kjøleskapet over natten.

2. Fyr opp grillen! Grillen bør holde en jevn temperatur på rundt 110-125 grader. Legg kjøttet på indirekte sone.

3. Når kjøttet har fått fin farge og en kjernetemperatur på ca. 75 grader, pakker du det inn i aluminiumsfolie eller slakterpapir.

4. Legg det tilbake på grillen. Kjøttet er ferdig når det har en kjernetemperatur på 95 grader. Sjekk med «pinnetesten». Kjøttet skal kjennes ut som smør når du stikker i det.

5. Nå må det hvile, gjerne i et par timer. Den enkleste måten er å legge det i stekeovnen på 60 grader.

6. Når det er ferdig hvilt er det bare å rive det fra hverandre og blande inn med valgfri BBQ-saus.

Dette trenger du

6 deler grovkvernet pepper

4 deler Koscher salt

2 deler hvitløkspulver

Slik gjør du

1. Bland sammen og du har en ekte Texas-rub!

RIBS: Sjekk ut oppskriften lenger nede i saken. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

Spareribs naturell - så mye eller lite du trenger

Marinade:

2 deler ponzusaus

1 del vann

6 hvitløksfedd

5-6 biter med fersk ingefær

Rub:

Bland sammen

6 deler grovkvernet pepper

4 deler salt (en grovere salttype, ikke bordsalt)

2 deler hvitløkspulver

NB: Tid 4-5 timer, men du må marinere dagen før

Slik gjør du

1. Legg spareribs i en ildfast form eller lignende, hell over marinade til kjøttet er helt dekket. La det ligge i kjøleskapet over natten.

2. Dagen etter tar du kjøttet opp av marinaden.

3. På baksiden (Den siden hvor du ser beina tydeligst) befinner det seg en liten hinne som ligger over beina. Denne vil du fjerne. Bruk baksiden av skaftet på en t-skje mellom beina og hinnen for å få løsnet den og litt tørkepapir slik at du får tak i den og revet den av.

4. Krydre kjøttet godt med rub’en.

5. Ha kull kun på den ene siden av grillen. Fyr opp! Få jevn temperatur på ca 115-125 grader. Dette gjør du ved å ha lokket på, og justere luftelukene under grillen og på lokket. Jo mer åpnet, jo høyere temperatur. Jo mer lukket, jo lavere temperatur. Bruk steketermometer!

6. Legg kjøttet på indirekte varme (den siden hvor du ikke har kull). Når kjøttet har en kjernetemperatur på ca. 70 grader tar du det av grillen og pakker det inn i aluminiumsfolie. Dette vil gjøre at man korter ned grilltiden noe. Legg kjøttet tilbake på grillen på indirekte varme.

7. Når kjøttet har en kjernetemperatur på 95 grader er det ferdig. Du kan også kjenne på «ribsa» om de føles løse og ledige.

8. Åpne opp folien, pensle «ribsa» med glazen du har laget og legg dem tilbake på grillen i 5-10 min slik at glazen tørker litt.

9. Ta kjøttet av grillen og skjær opp. Man skal skjære ca. midt mellom beina. Det er ofte lettest å skjære hvis man snur ribsa opp ned, slik at man får beinsiden opp mot seg.

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

1 kg kyllingklubber naturell

1 dl majones

0,5 ss Koscher salt

0,5 ss grovkvernet pepper

1 ts hvitløkspulver

Slik gjør du

1. Ha klubbene i en bolle sammen med majones og krydder. Bland godt sammen til alle klubbene er helt dekket av majones og krydder.

2. Grill klubbene til de har fin farge og en kjernetemp på over 70 grader.

3. Ha de ferdig grillede klubbene i en bolle og bland inn valgfri bbq-saus. Server og høst applaus!

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

2 dl majones

2 ts Dijonsennep

2 ss eplecidereddik

1-2 ts sukker

Salt og pepper etter ønske

1 kål

1 gulrot

1 løk

1 eple

Sylteagurk etter smak i små biter

1-2 ts sellerifrø

Slik gjør du

1. Finkutt eller riv kål, gulrot, løk, eple og sylteargurk i en bolle.

2. Bland godt sammen majones, sennep, eddik, sukker, salt, pepper og sellerifrø til en dressing og rør inn. Coleslaw’n skal ikke være tørr, men heller ikke rennende.

Tips! Lag den gjerne noen timer i forveien og la den stå i kjøleskapet, da blir den enda bedre!

Dette trenger du

2 bokser tomatpure

0,5 dl kaffe eller 1 shot espresso. Tilpass kaffemengden etter din smak.

2 striper mørk sjokolade.

1 dl brunt sukker

1 dl sirup

1 dl eplesidereddik

1 ss Worchestersaus

1 ts pepper

1 ts løkpulver

1 ts hvitløkspulver

1 ts sennepspulver

1-2 klyper kayennepepper

1 ts salt (smak til og ha i mer om du synes det trengs)

Slik gjør du

1. Bland alle ingrediensene og kok inn til ønsket konsistens.

2. Ha gjerne i kjøleskap over natten, så smakene får satt seg.

Dette trenger du

2 dl majones

2 dl rømme

100 g blåmuggost

Saften fra 1 sitron

Finhakket persille

1 ts hvitløkspulver

Slik gjør du

1. Bland ingrediensene sammen, knus osten og rør godt inn.

Dette trenger du

1 dl majones

3-4 ts glaze (smak deg frem)

Slik gjør du

1. Bland honning og soya-glazen du nettopp laget til spareribsene med majones. Hvis du vil ha den litt sterkere kan du ha i litt cayennepepper.

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

Frityrgryte

Nøytral frityrolje.

Bakepoteter

Slik gjør du

1. Kutt potetene i jevnstore staver. Jo tynnere, jo lettere å få sprø.

2. Legg stavene i vann i et par timer, bytt vann et par ganger til vannet er helt klart.

3. Kok stavene i et par minutter med en skje natron i vannet. De skal bare mørnes bitte litt. Tørk stavene godt.

4. Varm opp frityrolje til ca 135 grader og friter stavene i 5-10 min, til de får en gylden farge. Legg stavene på tørkepapir.

5. Varm opp oljen til 180 grader og friter stavene én gang til, til de er gylden og crispy. Følg nøye med!

6. Ha friesene i en bolle, hell på litt salt og bland godt.

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

4-5 jalapeños

1 tomat

3 bokser mais, sil av

1 boks Philadelphia ost

1 kopp revet cheddar

Litt kruspersille

Slik gjør du

1. Del jalapeñoene i to og del tomatene i båter. Sil av to bokser maiskorn og legg disse sammen med tomater og jalapenoene i en form på grillen og røyk det til alt blir mørt.

2. Ha det over i en bolle og stavmiks det til du har en litt grov puré.

3. Bland inn Philadelphia, cheddar og den siste avsilte boksen med mais. Smak til med salt og pepper. Topp med litt kruspersille

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Dette trenger du

150 gram maismel

150 gram hvetemel

50 gram sukker

3 ts bakepulver

2 egg

50 g smeltet smør

3,5 dl kulturmelk

Slik gjør du

1. Smelt smør og bland sammen med kulturmelk og eggene. Bland inn de tørre ingrediensene.

2. Bland godt til du har en jevn og fin og ganske tykk røre. Er blandingen for deigete, sper du bare på med litt ekstra kulturmelk.

3. Ha røren i en smurt springform. Stek på 200 grader på grillen i 25 minutter.

4. Avkjøl og skjær opp.

Tips: Du kan lage brødet glutenfritt om du bare bruker maismel

