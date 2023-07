Smaksprøve av sjokolademelk: Store forskjeller

De siste 10 årene har det økt med hele 74 prosent, viser en undersøkelse fra Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Hvorfor har salget økt?

– Hovedårsaken er at det har vært mye produktutvikling på melk med smak de siste årene der vi har fått en rekke nye produkter med lite eller uten tilsatt sukker, sier Ida Berg Hauge, direktør i Melk.no.

Hun viser til at dette gjør produktene mer attraktive for flere forbrukergrupper. Sjokolademelk er, blant annet, blitt en populær treningsdrikk.

Smakstest

På grunn av nordmenns store kjærlighet for sjokolademelk, har Godt-redaksjonen foretatt en smakstest av syv varianter som er på markedet, både med vanlig og plantebasert melk.

Det er verdt å merke seg at sjokolademelken til Q-Meieriet og Alpro inneholder tilsetningsstoffet karragenan. Det brukes ofte for å gi produkter bedre konsistens.

Mens karragenan er lovlig, viser forskning at for høyt inntak av stoffet kan gi inflammasjon i tarmen. Flere produsenter har nå fjernet karragenan fra produktene sine.

Litago, TINE

– Smaken er veldig god og konsistensen er hverken for tykk eller tynn.

Oppsummert leverer sjokolademelken. Panelet er enig om at den er en god, leskende sjokolademelk.

Cocio Classic

– Enig, glassflaske gjør at den ser mer eksklusiv ut! utbryter Bastian.

Mens panelet er begeistret for designet, reises det spørsmål om hvor praktisk det egentlig er å ha en glassflaske:

– Drikker man den på stranden kan det være vanskelig å finne et sted å kaste den, sier Bastian.

Til tross for dette, faller produktet i smak hos panelet.

Dommen blir at dette er en god, men mektig sjokolademelk.

Q Fersk sjokolademelk

– Jeg synes at sjokolademelken smaker ganske godt, men den har ikke den «ekte» sjokoladesmaken, sier Natalie.

– Jeg synes at den smaker digg.

Dommen blir at dette er et ganske ålreit produkt.

Tine Sjokomelk

– Den er søt, men ikke for søt, understreker hun.

Dommen er at dette er en god, klassisk sjokolademelk.

Rørosmeieriet Økologisk Fersk Sjokomjølk

Alpro Soyadrikk Sjokolade

Dommerne er begeistret for at det finnes melkefrie alternativer, men er noe delt når det kommer til smaken.

Dommen blir at dette er et godt alternativ hvis man vil ha en plantebasert sjokolademelk. Sjokoladesmaken kunne imidlertid vært litt mer fremtredende.

Oatly, Havredrikk Sjokolade

HAVRE: Sjokolademelken fra Oatly fikk ros for å være melkefri, men kritikk for smaken.

– Hvis jeg ikke hadde sett fargen, hadde jeg ikke trodd at dette var en sjokolademelk.

– Det er bra at man lager plantebaserte alternativer, men da må de være nærmere den «ekte varen», legger han til.

De tre er enige om at produktet ikke når opp til konkurrentene, fordi sjokoladesmaken blir for svak.

Dette ble resultatet av testen

Etter å ha testet syv varianter av sjokolademelk er det særlig et produkt som utpeker seg: Litago fra TINE.

Dommerne understreker at den leverer både på smak og konsistens. De er, imidlertid, ikke helt enige i hvem som burde stikke av med andre og tredjeplassen.

Natalie mener at Cocio og TINE sin såkalte «sjokomelk» fortjener en plass på pallen. I likhet med Natalie, trekker Malene frem TINE sjokomelk som en sterk kandidat, men mener Alpro også stiller sterkt.

– For meg kommer det an på hva jeg er i humør til: Cocio er når jeg vil ha en kosedrikk og Litago når jeg er tørst. TINE sjokomelk havner midt mellom de to, begrunner Natalie.