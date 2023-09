Kantarell-trikset: Stemmer dette?

TEST: På sosiale medier er det nå flere som renser kantarellen med vann. Fungerer det egentlig? Foto: Helene Mariussen / VG

Helene Mariussen Publisert i går 14:41 Lagre artikkel

Flere videoer på sosiale medier viser hvordan man kan skylle kantarellen. Men fungerer egentlig trikset?

Du har sikkert opplevd det: Man finner haugevis av skogens gull på en nydelig søndagstur, og du plukker kurven full. Når du kommer hjem tar du frem kosten for å rense soppen. Du børster. Og du børster. Og børster.

Det kan være både kjedelig og langdrygt.

Men de siste ukene har det dukket opp flere videoer med nye rensetriks på sosiale medier:

Flere fyller kjøkkenvasken eller en bolle med vann, og legger kantarellen oppi. Hensikten skal være at rensingen går raskere, spesielt om man har plukket veldig mye sopp.

Men blir ikke soppen veldig soggy og våt? Tåler den virkelig det?

Se video lenger ned i saken hvordan det gikk da vi testet!

– Alle sopper tåler selvfølgelig vann. De står jo ute i naturen, sier Mette Alstad.

Hun er soppsakkyndig og deler inspirasjon og kunnskap gjennom TikTok- og instagramprofilen sin, Mette.sanker.

– Så sånn sett er det ikke noe problem å skylle en sopp. Men den vil jo være mye bløtere etterpå.

– Jeg anbefaler kun å skylle soppen om det er vanskelig å børste bort alt smuss. En del sopper er vanskelige å rense bare med en børste.

Hun påpeker at det tross alt er bedre å skylle soppen enn å spise grus, selv om hun personlig sverger til kosten.

– Jeg ville også lagt den på et håndkle for å tørke litt før den slenges i pannen. Bløt sopp er jo litt ekkelt, ler hun.

– Når det gjelder kantarell, er den så fast i fisken at den tåler et vannbad.

Det sier Anne Mæhlum, som nylig har kommet ut med kokeboken «Vilt godt sopp».

– Det er fordi den har ribber under hatten. Kantarellen er glatt, så vannet suges derfor ikke så godt inn i soppen.

– Hva er eventuelt fordelen ved å skylle kantarell?

– Det kan hende man får av sand og jord lettere. Det beste er kanskje å kombinere en liten kost under vann.

Hun påpeker likevel at det er noen fallgruver.

– Jeg ville ikke anbefalt metoden med noe annet enn kantarell. Steinsoppen har for eksempel rør under hatten, som gjør den veldig svampete.

Også skivesopp kan være en utfordring, fordi skivene fort blir ødelagte, påpeker hun.

Foto: Helene Mariussen / VG

Noen på sosiale medier påstår også at det skal hjelpe å blande mel i vannet, slik at rusk og rask legger seg på bunnen.

Begge soppekspertene Godt prater med stiller seg spørrende til dette.

– Jeg ser ikke helt hvorfor man må ha i mel – da får man det på soppen. Jeg tenker det er bra nok å skylle bare med vann.

Også Alstad er nysgjerrig på effekten.

– Jeg vet ikke hva melet gjør, men jeg blir nysgjerrig!

Etter å ha pratet med Godt prøvde Alstad trikset selv.

– Med manglende hell. Men jeg er veldig for at folk skal gjøre det som fungerer for dem.

Godt-redaksjonen måtte selvfølgelig prøve begge alternativene.

Vi starter med å fylle en bolle med vann, for så å fjerne veldig tydelig rusk på soppen, som store mosebiter.

Deretter legger vi kantarellen i vannet. Raskt ser vi at smuss slipper taket, og vi rører litt rundt i «suppen» for å få bort mer. Det tyngste, som sand og større jordklumper, faller til bunnen. Løv og barnåler flyter på toppen.

Etter noen runder løfter vi kantarellen ut av vannet og over i en sil. Dette er for å unngå å helle alt vannet over kantarellen. Da risikerer man at sanden havner oppå soppen igjen.

Trikset fungerer delvis. Siden det også fløt mye smuss på overflaten av vannet, festet en del av dette seg til soppen da vi dro den opp av vannet. Dermed tok vi enda en runde i rent vann for å oppnå et bedre resultat. Det hjalp, men likevel kunne vi observere jord langs noen av rillene. Dette fjerner vi ved å rive de største jordklumpene med hendene.

Vår erfaring er at om soppen allerede er litt fuktig, er det vanskelig å fjerne dette ved å bare legge kantarellen i vann.

Dermed fungerte ikke trikset helt optimalt. Men vi forstår at metoden er appellerende når man skal rense veldig mye sopp.

Til gjengjeld tar hele prosessen kanskje like lang tid som med en børste, siden man må la soppen tørke.

Kan kantarell skylles?

Vi forsøkte også trikset med å blande i mel - rett og slett fordi vi har observert at flere på sosiale medier anbefaler dette, om man skal bruke vannmetoden.

Vi prøver samme fremgangsmåte, bare med et par spiseskjeer hvetemel. Mens vi rører rundt observerer vi at det ikke er like mye smuss på toppen - men det er usikkert om det er fordi vannet er blitt mindre transparent eller om det faktisk er mindre smuss på toppen.

Når vi legger soppen i silen ser det ut som mye smuss er borte, men det er vanskelig å dømme om det hadde en større effekt. Men når vi heller ut vannet, ser vi at det har samlet seg en litt tykkere melmasse på bunnen. Og i den er det mye smuss! Så kanskje hjelper melet på å samle mer jord på bunn?

Etter rensingen legger vi soppen på et håndkle og lar tørke. Etter noen timer ser vi at soppen fortsatt er ganske fuktig. Det gjør at det tar lang tid å få alt vannet ut av kantarellen ved steking.

Foto: Helene Mariussen / VG

Med ferdigrenset kantarell kan du lage mye godt. Ta for eksempel en titt på disse oppskriftene:

Vil du få flere tips til gode oppskrifter og lese inspirerende saker om mat? Nyeste utgave av magasinet Godt kan bestilles fra vår nettbutikk (fri frakt!)

Del

Finn flere artikler : SoppTikTok

Godts ukemeny