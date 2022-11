Over og ut for pepperkaker

Julen er en tid for tradisjoner, og det sitter langt inne for folk flest å gjøre endringer.

Bare tenk da Per-kjeksen ble tatt ut av produksjon , og Delfia-kake-elskere over hele landet plutselig måtte finne et alternativ etter x-antall år med Per-kjeks som sin trofaste følgesvenn.

– I fjor var dessverre siste gang de to pepperkakevariantene fra Sætre kom i butikk. Vi jo vet at mange har hatt disse pepperkakene som sine favoritter, og vi er lei oss for å skuffe dem. Men salget har dessverre vært lavt over relativt lang tid.