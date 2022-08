Coca-Cola endrer korkene: Nå vil de sitte fast i flasken

23. august 2022 Aktuelt

NYTT: Den nye korken vil henge som vist på bildet.

Med en ny kork er håpet at enda mindre avfall skal havne utenfor panteautomaten.

Lagre artikkel

Det tas mange miljøgrep i matvarebransjen for tiden. I fjor kokte det da meieriene måtte gå vekk fra plastskjeen og en god stund før det igjen kunne vi melde at den «grønne bølgen» hadde nådd pilsen.

Hvis du er hard på Colaflasken, må du forberede deg på en endring fremover. Fra og med neste uke og fremover vil nye flasker rulles ut der korken skal sitte fast i flasken.

Inger Marie Ingdahl er kommunikasjonsdirektør i Coca-Cola Norge. Hun forteller at de gjør dette grepet nå av flere grunner:

– Vi vil at all emballasje vi selger skal havne der den hører hjemme, altså i panteautomaten. Vi er allerede veldig flinke til å pante her i Norge, men én kork på avveie er én kork for mye, sier hun.

Selskapet er de første som annonserer denne korkendringen.

Hun fortsetter:

– Det kommer også et EU-direktiv i 2024 for engangsartikler, og der kreves det at alle engangsflasker har korkene festet til seg. Vi har gjort denne endringen så fort vi har klart.

Ved å gjøre små endringer på de nye korkene, har de samtidig klart å forminske plastmengden noe både på korken og på flaskemunningen. Dermed vil de redusere bruken av fossil plast med 270 tonn i året.

Uvant

– Hva tenker du om at folk kan reagere på at korken vil stikke deg opp i nesen eller på kinnet?

– Dette blir litt uvant i starten, men vi tror folk vil venne seg til å drikke med de nye korkene. Selv om det kan være uvant, tror vi mange vil sette pris på grep som gjør at færre korker havner på avveie. Derfor har vi et tydelig budskap: La korken være festet til flasken.

ALLE SAMMEN: Alle brusflaskene vil få den nye korken.

– Tror dere at folk vil la den være på?

– Vi håper og tror det. Korken er festet, det er ikke meningen at du skal dra den av. Dette grepet er gjort for at den skal henge på, så vi ønsker ikke at den skal dras av, sier kommunikasjonsdirektøren.

Endringen vil altså skje på hele porteføljen til brusgiganten fra og med neste uke.

Nicolay Bruusgaard i Ringnes, som blant annet står bak Pepsi, Solo, 7Up og Farris, sier til Godt:

– Hos oss i Ringnes vil denne endringen skje innen fristen som er satt. Det vil nok ikke skje i løpet av det første året, da det krever en del produksjonsmessige omstilliger og tilpasninger.

Treøl

Flere selskaper i matvarebransjen har gjort endringer de siste årene for å bli mer miljøvennlige.

I juni kunne vi fortelle om Carlsbergs prototyp på «treøl», altså en flaske laget av trefiber. Selskapet har jobbet med prosjektet siden 2015, i sammenheng med en strategi for å ha lavest mulig klimaavtrykk.

– Vi ser at emballasjen står for halvparten av CO₂-avtrykket i vårt totale klimaavtrykk, så vi jobber for å bli bedre. Vi prøver å gå bort fra fossilbasert emballasje, og å finne bærekraftige løsninger på alle områder, sa Ringnes’ bærekraftsansvarlig, Emma Bjørke da.

Treflaskene vil på sikt være et alternativ til glassflaskene, så det klassiske flaskeølet vil med andre ord fortsatt være tilgjengelig.

Imsdal gjorde også grep i 2019, da de ble de første drikkeflaskene på det norske markedet laget av 100 prosent resirkulert plast.

Vil du lagre favorittoppskriftene dine?

Lag deg en gratis konto Godt.no eies av Schibsted.

Annonse Dagens beste tilbud

Godts ukemeny