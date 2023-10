Kan man spise poteter som har brune «ringer»?

Kan man faktisk spise poteter som ser sånn ut? For min del ble det lite poteter denne middagen, og det føles jo ikke spesielt bra å måtte kaste så mye mat.

Iselin Sagen er ernæringsrådgiver i Opplysningskontoret for frukt og grønt. Hun forteller at det mest sannsynlig er symptomer på et jordboende virus, som motoppvirus eller rattelvirus. Hos potetsorter som Beate og Kerrs Pink kan rattelvirus føre til ringer eller buer inni poteten, ifølge Plantevernleksikonet.