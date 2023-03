McDonald's skrur opp prisene om natten

SVINGENDE PRISER: Denne betaler du ulikt for, alt ettersom når du vil spise den.

Om du har tatt turen innom en nattåpen McDonald's på vei hjem fra byen, er du ikke akkurat alene. Men har du lagt merke til at prisen øker i takt med klokkeslettet?

Godt har ved flere anledninger de siste månedene besøkt flere McDonald's i Oslo sentrum etter midnatt i helgene. På de fleste burgere, nuggets og menyer er det lagt et påslag som varierer fra 10 til 19 kroner ekstra om natten.

For to ekstra kroner fikk du en dobbel cheeseburger for 49 kroner ved Klingenberg på nattetid. Vanligvis koster en dobbel cheeseburger 30 kroner. Prisene er ta med-priser.