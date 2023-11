«Mamma Mia»: Lasagnesuppe provoserer italienere

Selv om retten har blitt tatt godt imot av mange unge influencere verden over, er det derimot ikke alle som er like positive til eksperimentering på italienske kjøkkenet.

Matinfluencer Kjersti Bjørnstad Fossesletten (34), kjent som @kettybofo på TikTok, har over 47.000 følgere på den populære videoplattformen.

TIKTOKER: Kjersti Bjørnstad Fossesletten har over 47.000 følgere på TikTok, og lager jevnlig mat og matpakker for å inspirere andre.

Se videoen hvor Fossesletten testet lasagnesuppe her:

– Man prøver jo noe som man ikke har tenkt var mulig. Det er lett å låse seg i tankegangen om at lasagne må være i en form i ovnen. Oppskriften utfordrer de lover og regler man har satt for mat.

Også den kjente influenceren og hobbykokken Fetisha Willimams prøvde seg på en variant av retten sent i 2022. Videoen fikk over 150.000 visninger, med kommentarer som «Nam!!» og «Genialt!».

– Jeg regner med de ikke er så fan av at man knekker pastaplater, men jeg tror jo at de liker at folk setter pris på det italienske kjøkkenet, svarer Fosselatten.