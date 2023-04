Slik får du orden på kjøkkenet

14. april 2023 Aktuelt

PÅ RAD OG REKKE: Ryddeekspert Caroline Leithe har selv bygget et dedikert spisskammers hjemme, «pantry» på engelsk, hvor hun oppbevarer hermetikk og andre kjøkkenvarer. Foto: Amanda Nabben

Du kan kan spare både tid og penger på å ha orden på kjøkkenet. Her får du de beste tipsene til hvordan du holder kjøkkenskapene ryddige.

Fenomenet «pantry porn» er en av sosiale mediers mange diller. For noen er det nemlig tilfredsstillende å se på andres ryddige kjøkkenskap.

Du har kanskje sett videoer av glass fylt med tørrvarer, nøye sorterte kjøleskap, esker sirlig dandert på rekke og rad, med merkelapper og i kategorier? Slike diller kan knyttes til ASMR, forklarte en psykolog til Godt da vi omtalte TikTok’s vasketrend.

Financial Times omtalte kjøkkenskap-trenden nylig. Bortsett fra å være estetisk tilfredsstillende, kan orden på kjøkkenet spare tid og penger, skriver avisen.

Færre ting = mer system

For Synnøve Skarbø er orden og system en konstant dille. Hun har skrevet to bøker om temaet, «Synnøves system 1 og 2» og har en konto på TikTok, @Synnovessystem, dedikert til rydding.

Skarbø hevder å ha det over snittet ryddig i sine kjøkkenskuffer og -skap.

– Jeg har med knallhard hånd luket ut alt jeg ikke bruker. Nå må jeg skynde meg å si at jeg på ingen måte er en gourmet som elsker å lage mat, så jeg trenger ikke så mye ekstrautstyr på kjøkkenet mitt, sier hun til Godt.

– Du sparer enormt med tid på å slippe å grave deg gjennom suppeposer og drikkeflasker hver gang du skal finne fram en gryte. For ikke å snakke om den gode følelsen det er å se at alt ligger på geledd. Den skal ikke undervurderes! Det påvirker i alle fall min psyke positivt, sier Skarbø. Foto: Privat

– Målet mitt er alltid å kunne nå det meste uten å måtte flytte på noe annet. Jeg blir eitrendes hvis jeg må krafse meg langt bak i et skap for å finne det jeg trenger, jeg vil at alt skal være lett tilgjengelig, sier Skarbø.

For eksempel betyr det at alt er plassert i nærheten av bruksområdet og at alt på kjøkkenet har sin faste plass, selv i skuffer og skap.

– Hvis du rydder ordentlig én gang for alle, trenger du ikke ta en storsjau mer enn én gang i året. Regelen er alltid å legge ting tilbake på plass så fort som mulig hver gang du har brukt noe, for da blir det ikke rotete, sier Skarbø.

Ryddig kjøkken kan ha flere ringvirkninger, som å spare tid, være bra mot matsvinn, for lommeboken.

– Et oversiktlig system gjør at du ikke går bananas i butikkhyllene. Du kjøper mindre av alt når du ser hva du har med en gang du åpner skapet. Og med fare for å høres veldig «tvangstankene» ut; for meg går det sport i å spise opp den maten jeg har i skapet i stedet for å kjøpe noe nytt som kan ødelegge systemet mitt, sier Skarbø.

– Så orden fører uten tvil til mindre matsvinn.

– Jeg bruker bokser for å samle det som er i samme kategori i samme skuff eller skap. Tørrvarer heller jeg i lufttette bokser med «vindu» på lokket, og så tar jeg på en klisterlapp på det jeg ikke kan se hva er, tipser Skarbø. Foto: Synnøve Skarbø

Noen hevder det er skrytete å dele ryddige kjøleskap på Insta, hva tenker du?

– Jeg blir superinspirert av nydelige rekker med orden, men forstår at noen syns det blir i overkant perfekt. Disse «pantry porn»-folkene har jo ofte svære kjøkken med uendelige skuffer og skap med vakre, matchende ting – noe som ikke er realistisk for folk flest.

– Jeg tror vi syns det er tilfredsstillende å se på et fint system fordi det gir fred i sjelen. Så får man heller ta med seg de tipsene som fungerer i sitt eget liv, sier Skarbø.

Ryddeekspertens seks tips

Caroline Leithe deler rydde- og organiseringstips på Instagramkontoen @ordenogsystem.

– Du vil spare tid på å lage mat, planlegge måltider og lage handlelister. I tillegg vil rengjøringen av kjøkkenet være mye enklere, sier hun om ryddig kjøkken.

Prøv å holde skapene visuelt tiltalende, da vil det ofte være enklere å holde dem ryddige og pene, tipser Leithe.

Caroline Leithe er ryddeekspert på TV2, har nylig gitt ut boken «Orden og System» og driver nettbutikken boxo.no. Foto: Ekaterina Timofeeva

Dette er seks av Leithes tips for ryddige kjøkken- og i kjøleskap

1. Organiser etter soner. Gruppere lignende ting sammen og nærme hverandre. Meieriprodukter sammen, pålegg sammen, osv. Bruk oppbevaringsbokser med grep eller håndtak for å enkelt å kunne ta boksene ut og inn. Slik vil du alltid vite hvor ting hører hjemme, noe som vil hjelpe deg å bli mer effektiv og få oversikt over hva du faktisk har og trenger. 2. Snurrebrett på øverste hylle i kjøleskapet, eller i andre skap for den saks skyld. Snurrebrett er en game changer. Du trenger aldri mer å stokke om på alt i hyllen for å få frem det du skal ha. Bare ta et lite spinn på brettet, så er du der.

– Jeg mener at en ordentlig gjennomgang av kjøkkenet burde gjøres årlig. Eller kanskje du ønsker å ta en skuff i uken for å gjøre det mer håndterlig, uansett må selv det beste system vedlikeholdes, tipser Caroline Leithe. Foto: Ekaterina Timofeeva / Boxo.no

3. Oppbevar ting du bruker ofte lett tilgjengelig i skuffene og skapene du enklest kommer til i. Plassen øverst i skapet eller innerst i hjørneskapet burde brukes til ting du ikke bruker så ofte. Oljer og krydder bør plasseres så nær koketoppen som mulig for å gjøre matlagingen mer effektiv. Kopper og kar nærme oppvaskmaskinen. 4. Sett høye ting bakerst, og lave foran i skapene. Da blir ting enklere å se, og du slipper å grave etter småting.

– For å holde overflatene på kjøkkenet så ryddige som mulig, har jeg én ting som jeg av prinsipp gjør hver eneste dag; jeg utsetter aldri noe som tar mindre enn fem minutter. Rydd mens du holder på, sier Leithe. Foto: Ekaterina Timofeeva / Boxo.no

5. Få kontroll på matsvinn. Kan du ikke se restematen, er sjansen for at du glemmer den stor. Unngå matsvinn ved å oppbevare rester i gjennomsiktige bokser merket innhold med tusj/tape. Lag en «Spis meg først»- boks. Da slipper du å havne i situasjoner der du kutter opp en ny paprika, når du har en halv liggende. Du kan bruke en boks til «Må spises innen få dager», hvis du f.eks har fisk som går ut på dato om få dager. 6. Grundig opprydning. Ta alt ut av skuffer og skap for å få en oversikt over alt du har. Når alt er tømt, kvitte deg med ting (gi bort, doner, resirkuler). Fellen mange går i er at beholder ting i kategorien «kanskje jeg får bruk for det». Tommelfingerregel; jeg kvitter meg med ting jeg ikke har brukt de siste seks månedene og sesong artikler som ikke ble brukt forrige sesong. Før du legger alt tilbake og gir det en fast plass, ta et steg tilbake og evaluere hvordan du bruker kjøkkenet, hvor er det mest praktisk å plassere ting?

