Digge oppskrifter: Sitron i sommervarmen

Nå florerer det av videoer med sitron på sosiale medier. Hashtag «lemon» har fått over åtte milliarder sidevisninger på den sosiale medier-plattformen TikTok.

Vi er ikke overrasket – sitron kan gi en nydelig og syrlig smak til alt fra matretter, bakverk, drikker til desserter. Sitrusfrukten er også fullpakket med C-vitamin, som er godt for immunforsvaret.

Sitronpasta går viralt

En av oppskriftene som har fanget vår oppmerksomhet den siste tiden er pasta med sitron. Kanskje ikke så overraskende når hashtaggen «lemonpasta» har over 84 millioner sidevisninger på TikTok.

Hvorfor elsker TikTok denne retten?

– Sitronpasta er den perfekte sommerretten. Den er utrolig enkel å lage, frisk og man slipper å stå å henge lenge over grytene mens solen steker på, sier Rolf-Anders Vollan, som driver matbloggen Det glade kjøkken.

– Jeg er usikker på hvor jeg først leste om denne pastaretten, men det startet med at jeg kom over noen fristende Amalfi-sitroner på butikken, som jeg hadde lyst til å lage noe godt med, sier Vollan.

Mange bruksområder

– Nå om sommeren synes jeg det er utrolig godt å grille halve sitroner. Da får du frem en sødme og en rund og fin sitronsmak. Skvis sitronsaften over grillmaten eller bruk den i limonade, sier Vollan.

– Foruten sitronpasta så må jeg innrømme at jeg er svak for en hjemmelaget sitronterte til dessert. Ellers synes jeg at stekt sei med sitronsaus og ovnsbakte gulrøtter er nydelig, legger han til.