Min Matdrøm: Rune Rake

– Av vintrender håper jeg at en del yngre vinkelnere, som med stor innlevelse har kastet seg 100 prosent på «naturvinbølgen», vil melde seg på et grunnkurs i vinfeil. «Kommer ikke utenom lite grann neglelakkfjerner her altså, men hei, perfekt er da litt kjedelig, ikke sant?» er et utsagn som kan gjøre de fleste vinelskere fortvilte. Ødelagt vin skal returneres.

– Et slikt måltid kan ikke defineres, men jeg må si at et bord på Renaa eller Maaemo er et godt grunnlag for et perfekt måltid. Spesielt imponerer Kristoffer Aga med vinmatcher som kan få det til å bli stille rundt bordet. I motsetning til han som mente at «perfekt er da litt kjedelig», så er jeg av den motsatte oppfatningen. Gode venner rundt bordet, perfekte mat- og vinkombinasjoner, uten snev av neglelakk, kombinert med god musikk er en perfekt setting.