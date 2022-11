Årets juleprodukter 2022

Sjekk ut årets juleprodukter under:

Julebrus i bitte små vingummiflasker – perfekt for deg som ikke synes det er nok å bare drikke julebrusen. Flaskene har to forskjellige farger, og skal selvfølgelig smake som rød og brun julebrus.

Therese Knutzen er product manager i Brynild. Hun forteller at det er viktig for dem å være til stede med både de tradisjonelle julevarene, samtidig som de fornyer seg.

– Rampenisser og julebrus er et godt eksempel på at vi kan hive oss rundt når nye trender oppstår. Det er en av fordelen med å ha alt under samme tak her i Fredrikstad: Når vi får en god idé er veien kort ned til prøvekjøkkenet eller fabrikken, der vi kan få testet ut ideen vår.