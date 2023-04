Fem nydelige måter å bruke opp eggene fra påsken på

11. april 2017 Aktuelt

FROKOST: Eller kanskje lunsj? Lise Finckenhagen viser deg hvordan du lager digg og spicy eggepanne. Foto: Sara Johannessen/VG

Lise Finckenhagen

Fra spicy eggepanne til klassisk karamellpudding.

Vår verden er full av egg. Eggets form og symbolikk har fascinert mennesker i årtusener, og tradisjonen med å spise egg til påske finnes overalt. I tillegg er egget naturens egen vitaminpille og kanskje en av de aller mest allsidige råvarene vi har. Og én ting er sikkert, det blir ingen skikkelig påskefrokost uten egg på bordet i en aller annen variant.

Bløtkokt egg er og blir en favoritt, men hvor rennende plommen skal være er smak og behag. Selv liker jeg egget best kokt i fire minutter, for da har hviten så vidt satt seg. Et dryss med flaksalt, og frokosten er servert. Litt mer luksus blir det når egget serveres med sprø og gylne «brødsoldater» til å dyppe i den bløte plommen. Med litt gressløksmør i tillegg blir frokosten helt perfekt i all sin enkelhet.

Ristet brød med most avokado og bløte egg er en annen enkel favoritt som oser av lykkelig morgenstund med gull i munn.

For ikke å snakke om klassikeren Egg Benedict. Kongen over alle frokostretter er like god til lunsj som til kvelds. Det er lite som kan måle seg med posjerte egg på sprø toast toppet med en fyldig og luftig hollandaisesaus en morgen du har skikkelig god tid.

Prøv også en spicy eggepanne en dag du er klar for en het start på dagen. Topp med chilisaus og server nachochips ved siden av - og du skal se at den lange late påskefrokosten umerkelig glir over til brunsj.

Har du fortsatt noen egg til overs er det helt på sin plass å diske opp med en hjemmelaget karamellpudding. Kanskje ikke til frokost, men når som helst ellers på døgnet.

11.04.2017

05.04.2023

