Dette sier forskeren om femsekundersregelen

Du bør kanskje tenke deg om to ganger før du plukker opp melonskiven fra gulvet.

Hvis du noensinne har mistet mat på gulvet, plukket det opp og sagt «ja ja, femsekundersregelen» før du puttet det i munnen, er du nok ikke alene. Det er nesten som om det å uttale ordet «femsekundersregelen» høyt, er med på å gjøre maten renere – uten at det er noe belegg for å mene det.

Vi ble nysgjerrige på om denne universelle gulvmat-regelen faktisk har noe for seg, så vi tok nok en gang kontakt med seniorforsker Solveig Langsrud i Nofima.

Hun har tidligere svart på alle våre spørsmål om hva slags frukt og grønt du burde skylle (og jo, du burde faktisk skylle både meloner og avokadoer), og har blant annet ledet et stort europeisk prosjekt om blant annet kjøkkenhygiene.

Forskeren forteller at det som oftest ikke vil være farlige bakterier, parasitter eller virus på gulvet, og sjeldent i nivåer som gjør deg syk.

– Hvis du har et normalt rent, tørt gulv, og du ikke går med utesko inne, vil det være veldig lite sannsynlig å bli syk av å plukke opp en brødskive fra gulvet.

BRØD PÅ GULVET: I all åpenhet – denne brødskiven ble frokosten min etterpå.

Har du hund eller katt som går rundt inne, bør du være litt mer forsiktig. Og hvis du har mistet for eksempel frukt eller grønt, kan du skylle det etterpå.

Tørt mot vått

– For vannmelon ser man at 97 prosent av bakteriene på en overflate er overført fra gulvet til overflaten på mindre enn ett sekund. Mens mindre enn 1 prosent er overført til brødet.

– Når vi testet våtere mat, som vannmelon, så vi nesten alltid at 100 prosent av bakteriene ble overført nærmest umiddelbart, sier professor i matforskning, Donal Schaffner, til magasinet.

– Bakterier har en overflate som er vannelskende og vil gå over i vannet. En agurkskive vil for eksempel også ha en større overflate som kommer i kontakt, enn en porøs overflate som brød. En del smuss er også vannløselig, det blir som en våt klut mot en tørr svamp, forklarer Langsrud i Nofima.

Ettsekundersregelen

Men så var det disse fem sekundene, da. Kan man telle til fem, eller er det like mye bakterier etter tre?

– De fleste bakterier vi har rundt oss er helt ufarlige. Hvor du mister maten er viktigst for risiko, ikke om man plukker den raskt opp. Man bør for eksempel være forsiktig utendørs, særlig på plasser der det er mye fugl – da er det en risiko for salmonella – eller beitedyr – som kan bringe med seg sykdomsfremkallende e.coli. Små barn bør ikke raste der det går beitedyr.