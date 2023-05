Grillmesternes beste tips til å rengjøre grillen

22. juni 2018 Aktuelt

FJERN RESTER: – Det viktigste du gjør etter endt grilling, er å skrape vekk alle rester, sier grillekspert Eirik Kittelsen. Foto: Frode Hansen/VG

Malene Emilie Rustad

Kjemikalier, naturlige løsninger eller spesialsprayer? Ekspertene mener det enkle er det beste.

Snart nærmer det seg grillsesong. Har du lyst til å imponere gjestene med deilige grillretter, er det viktig at grillen er ren. På nettet finnes det flere tips og triks til hvordan en best skal rense grillen. Bakepulver, løk, ammoniakk og eddik er blant mytene som florerer om å rense grillen best mulig. Men ifølge barbecue-ekspertene er det enklere grep som skal til.

Her er rådene som mestrene selv følger når de skal preppe grillen.

Ole Jakob Langerød er tidligere norgesmester i barbecue og legger sjeldent vekk grillen. Han mener at den vanligste feilen en gjør, er å ikke rense grillen før den legges bort for sesongen.

– Husk at noe så enkelt som varme gjør godt. La grillen stå på høyeste varme, helt til røyken forsvinner. Deretter skaper du vekk restene med en stålbørste. Hvis du bruker gassgrill, så husk å sjekke at slanger og rør som gassen får i er hele og fine, og at det ikke er noen lekkasjer. Slangen bør byttes etter hvert andre år, sier Langerød.

HUSK Å RENSE: Tidligere norgesmester i barbecue, Ole Jakob Langerød, mener at den vanligste feilen folk gjør er å ikke rense grillen før den legges vekk for sesongen. Merk: Illustrasjonsbilde. Foto: Frode Hansen/VG

Spar tid

Eirik Kittelsen er pitmaster og eier av Doghouse Barbecue i Vestby. Han har drevet med barbecue siden 2010, og har flere ganger ranket høyt i Barbecue NM. Kittelsen anbefaler å bruke litt tid på rengjøring etter hver grilling, noe som til slutt kan spare deg for masse av tid.

– Det viktigste du gjør etter endt grilling, er å skrape vekk alle rester. Spesielt fettet som sitter igjen på risten. La grillen stå på etter at maten er grillet ferdig og pass på at risten blir skikkelig varm. Når varmen er håndterbar, så bruker du en stålbørste eller en klump aluminiumsfolie for å skrape vekk restene, sier Kittelsen.

Etter å ha renset risten fri for fett, kan en sementspade brukes til å fjerne rester og aske, hvis formen på grillen tillater det.

GRILLMESTER: Eirik Kittelsen er pitmaster og har vært med i Barbecue NM flere ganger. Foto: Frode Hansen VG

– En sementspade kan gjøre det daglige vedlikeholdet enklere. Er grillen veldig skitten, kan man også bruke en høytrykksspyler. Fjern risten og så mye rester som mulig, og spyl vekk resten. På pelletsgriller kan du først spa opp asken, og så støvsuge resten, sier Kittelsen.

Sitron og eddik

Barbecue-eksperten mener at en kan bruke dedikerte grillrenser for å fjerne fett, men at risten ikke burde røres.

– Eventuelt kan du bruke sitron og eddik som har bakteriedrepende syrer, men selv steriliserer jeg kun ved å bruke varme. Et godt tips er å smøre inn risten med olje etter endt sesong for å vedlikeholde den, sier Kittelsen.

Langerød mener at man skal være forsiktig med sprayer, og at kjemikalier ikke skal brukes inne i grillen. Han anbefaler å bruke sterk varme til å fjerne rester, og så rense utsiden ved å bruke vanlig rengjøringsspray og mikrofiberklut.

