Smaken av min jul: Sultne gutter

I denne artikkelserien har vi snakket med fem matglade personer om hva som smaker jul for dem, minner, tradisjoner – og vi har fått deres beste juleoppskrift. Vi har tidligere snakket med fotograf Marte Marie Forsberg og artist Daniel Kvammen. Denne uken snakker vi med Sultne Gutter.

Ole Samuelsen og Magnus Liøkel står bak Instagram-kontoen Sultne Gutter, hvor de deler oppskrifter. De har dessuten gitt ut to kokebøker sammen, og har som smått begynt å skape egne juletradisjoner.

– Hvilke smaker og dufter er jul for dere?

Ole: – Jul for meg er ingen spesifikk lukt eller rett, men en følelse. Adventsfrokost hver søndag med tente lys og røkelse, lukten av baksten til mormor, pakkekalender fra farmor som gjorde ventetiden mot jul mer håndterbar, og appelsinen med 24 nellikspikre i som ble mer og mer sliten for hver dag.

Ole: – Hver jul mens mormor fortsatt levde, skapte gode minner. Hun var rektor på husmorskolen og kunne lage alle de klassiske julerettene i blinde. En gang kom jeg ned på vaskerommet og så at det lå et helt grisehode i en balje på gulvet. Da skulle mormor lage julesylte. Kanskje ikke det beste juleminnet, men det er det jeg husker best.