AI-matbilder: Sjekk hva som skjedde da vi testet den nye funksjonen

7. mars 2023 Aktuelt

Tror du denne poke bowlen er ekte? Tro om igjen. Nå har AI-teknologien hoppet på restaurantmarkedet. AI-bilde fra Lunchbox

Populariteten til AI-teknologi har skutt til værs det siste året – nå kan restaurantene også få perfekte matbilder bare ved noen tastetrykk. Men er det lov?

Det siste året har AI-teknologi blitt ekstremt populært. Norske aviser har for eksempel omtalt at ChatGPT kan misbrukes i forbindelse med eksamen og skoleprøver når datamaskinene kun trenger noen få ord for å lage en reflektert artikkel om alt fra Knut Hamsuns betydning for norsk litteratur til diktanalyse av Inger Hagerup.

Samme teknologi finnes også for å skape illustrasjoner og fotografier. I fjor tok appene Dall-E 2 og Midjourney helt av ved at man kunne mate «roboten» med stikkord, som for eksempel «djevel drikker kaffe på en kafé omringet av krig», som redaksjonen i Tek.no gjorde i september.

Nå står matfoto for tur.

DJEVEL SOM DRIKKER KAFFE: Slik så det ut da journalistene i Tek.no prøvde AI-generatorer i fjor høst. Tek via Midjourney

Har lagd millioner av matbilder

Den amerikanske tek-startupen Lunchbox har nemlig lansert en gratis AI-styrt matfoto generator.

Selskapet jobber med teknologiske løsninger innen restaurantbransjen, og CEO Nabeel Alamgir sier at programmet kan hjelpe restauranter å tjene mer penger, skriver matnettstedet Foodbeast.com.

Programmet ligner på nevnte Midjourney, og bruker samme metode for å skape et bilde. Altså skriver man inn ønsket matrett, bakgrunn og stil i søkefeltet som «roboten» deretter produserer et bilde av. For eksempel «pizza med mozzarella. Gul bakgrunn».

Dette er noen av bildene Godt-redaksjonen får servert når vi søker på nettopp dette med «picture» som visuelt format.

IKKE HELT OPTIMAL: Kanskje ikke den mest fristende smeltede osten vi har sett? Skjermbilde av Lunchbox

Pizzaen gir ikke Godt-redaksjonen særlig matlyst, men når vi legger til «bacon, rucola og tomat» blir det andre boller. I tillegg bytter vi til «foto» som ønsket visuelt format. Da skjer dette:

MER FRISTENDE: Ved enkle tastetrykk kan man få et veldig realistisk pizza-bilde. Skjermbilde av Lunchbox

Gir komiske burgerbilder

Ifølge Foodbeast.com hadde Lunchbox i slutten av februar allerede generert 175 millioner AI-bilder.

Til magasinet Insider sier CEO Alamgir at restauranter som har bilder av rettene sine på menyen får opptil 70 prosent flere bestillinger og 65 prosent høyere salg enn restauranter som ikke bruker bilder på denne måten.

Alamgir påstår dermed at AI-generatoren er til for å hjelpe restauranter med dårligere økonomiske forutsettninger, som ikke har råd til matfotografer.

Men hvordan blir kvaliteten?

Ifølge Insider kan det halte litt. Selv om noen av bildene er av høy kvalitet, kunne de melde om at «en burger med blåmuggost og bacon» kunne bli til en burger med blått hamburgerbrød med en tykk skive blåfarget ost på toppen av kjøttet.

I tillegg dukker det opp et etisk dilemma.

Hva om det kunden får servert på middagsbordet ikke ligner det som ble fremstilt i menyen?

BLÅ BURGER: Når magasinet Insider prøver generatoren får de presentert blå burgere. Skjermbilde fra magasinet Insider

– Om reklamen villeder forbrukerne er dette forbudt

I USA har misvisende markedsføring ført til flere søksmål. BBC kunne eksempelvis våren 2022 melde om at McDonald's ble saksøkt fordi bildene fremstilte burgerne større enn de i realiteten var.

– Om reklamen villeder forbrukerne er dette forbudt. Forbrukerne skal kunne ta informerte valg og da er det viktig at reklamen ikke lyver, skriver Bente Øverli i Forbrukertilsynet i en e-post.

Godt tok kontakt med dem for å høre hva risikoen for norske restauranter som tar i bruk AI-teknologi kan være.

– Hva er faren med å bruke AI-bilder på en restaurantmeny?

– Det kan være en fare for at bildene overselger hva som faktisk selges og at det er store avvik mellom det som serveres kundene og det som fremstilles i reklamen, sier Øverli.

NÅR MAN LEKER SEG: Her har Godt-redaksjonen bedt AI-generatoren gi oss et bilde av «pizza med mozzarella, fisk, marshmallow og Andy Warhol» Skjermbilde Lunchbox

Kan resultere i økonomiske sanksjoner

På spørsmål om slik billedbruk kan ses på som ulovlig markedsføring, svarer Øverli at «ja, det kan det». Hun understreker likevel at en slik vurdering vil basere seg på evaluering av det konkrete tilfellet.

– Hva vil konsekvensen i så fall være?

– Grove og klare brudd på markedsføringsloven kan resultere i økonomiske sanksjoner, skriver Øverli.

– Tror du dette kan bli et større problem fremover, nå som AI-teknologi blir mer vanlig?

– Ja, det kan være en fare for det. Men jeg forutsetter at den næringsdrivende ikke ønsker å lure kundene ved å overselge produktene sine. De næringsdrivende må være bevisste på at de må sjekke hvilke bilder og tekst som brukes før det lanseres og ikke stole blindt på teknologien.

Selv sier Lunchbox at de forstår viktigheten av at restaurantene holder på sin integritet, og påpeker at jo mer «roboten» lærer, jo bedre vil bildene bli med tiden.

Hva mener matfotografen?

Vil restauranter i fremtiden ha bruk for fotografer med AI-teknologien som Lunchbox presenterer?

Ja, mener matfotograf Pål Barlein.

– Det kreative øyet i en spesifikk setting er noe man ikke kan erstatte.

Han driver selskapet Reflektor, som leverer visuelle tjenester til forskjellige bedrifter, og er kanskje mest kjent som «Matfotografen» på Instagram.

UBEKYMRET: Pål Barlein har lenge jobbet med matfotografi. Han er ikke redd for den nye AI-teknologien. Pressebilde reflektor

Barlein tror kunder vil bli flinkere til å gjennomskue bilder.

– Man ser matbilder overalt: På Snapchat, Instagram, TikTok og til og med hos VG. Det resulterer også i at man blir mer kritisk til det man ser.

Han sammenligner AI-bilder med stockbilder. Du kjenner kanskje til det: I overkant smilende folk med i overkant hvite tenner og perfekt hud, som synes det er litt for morsomt å spise salat.

FOR PERFEKT: Kan AI-bilder være det nye stockbildet? Shutterstock

– I dag avslører kunder veldig fort om en bedrift har brukt stockbilder. Mange tenker fort «dette er en bedrift som ikke gidder å ta sine egne bilder».

Det tror Barlein kan påvirke en restaurant eller bedrift negativt. Man må vise kunden at man bryr seg, tror han. Klarer ikke en restaurant gjennom sine matbilder å vise at man har kjærlighet for maten, vil man miste kunder, tror Barlein.

– Er du redd for din fremtid som fotograf?

– Nei, overhodet ikke.

Barlein mener man heller må se muligheter.

– Hvis AI-genererte bilder fungerer godt, tenker jeg at vi heller kan tilpasse oss markedet i stede for å sette seg på bakbeina.

