Våre mest populære oppskrifter med kylling i 2022

Det er ingen tvil om at Godts lesere er glade i retter med kylling. Heldigvis har vi over 150 oppskrifter som inneholder – nettopp – kylling og fjærkre.

Vi har tatt en titt i tallene våre for å se akkurat hvilke kyllingoppskrifter dere liker aller best. Her finner vi både klassikere som coq au vin og kyllingsuppe, men også noen nye klassikere som kylling i mangosaus.