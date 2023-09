Det beste jeg vet: Hallgeir Kvadsheim

MATGLAD ØKONOM: Hallgeir Kvadsheim. Foto: Janne Møller-Hansen / VG

Kvadsheim er selverklært «altetende», og spiser gjerne julemat omtrent hele året.

Du er kanskje vant med å se Hallgeir Kvadsheim i en formell dress, mens han formulerer kloke ord om økonomi og penger. Eller kanskje du har lest hans saker på Dine Penger? Men visste du at han også at han hamstrer julebrunost i desember, og at han bruker kjøkkenet for å koble av den stressfulle hverdagen?

Vi tok en prat med Kvadsheim om hans favorittmat og «guilty pleasures».

– Jeg trives utrolig godt med å lage mat når jeg har god tid. Da finner jeg ro, så matlaging er en deilig avkobling.

– Bortsett fra hverdagsmaten: det kan bli en transportetappe, ler han.

– Hvilken er din favorittfrokost?

– Jeg liker godt en engelsk frokost med bønner, bacon og eggerøre.

– Hva med favorittmiddag?

– Jeg er veldig glad i pinnekjøtt, og prøver å strekke sesongen så lenge som mulig, til familiens store fortvilelse, ler Kvadsheim.

– Det er jo julemiddag, men jeg lager det gjerne allerede på høsten og strekker det til januar-februar.

– Det var lenge!

– Ja, men det er en rett jeg er vant med fra barndommen. Det var noe mor lagde, som jeg nå liker å lage selv.

Dette er ikke den eneste julematen Kvadsheim har dilla på. Noe av det han desidert spiser mest av er Tines brunost med smak av julekrydder – som han spiser like mye i juli som i julen.

– Egentlig er jeg ikke så fan av brunost – bortsett fra denne.

Han forteller at denne type brunost opprinnelig var å finne på et lokalt meieri i Jæren. Opprinnelig var den markedsført som «Krydderbrunost».

– Den ble ikke solgt i Oslo, så jeg måtte hamstre hver gang. Det var en stor sorg da osten gikk ut av produksjon. Men så gjenoppsto den i juledrakt.

Det var bare ett problem. Tine solgte den kun mellom november og desember.

– Så da må jeg kjøpe masse for å kunne spise det resten av året. Det er krise om det går tomt, så jeg kjøper heller for mye.

– Noen ganger har jeg gått tomt for i september. Det er grusomt.

Til tross for at julematen er det Kvadsheim elsker mest, beskriver han også det italienske og indiske kjøkkenet som store favoritter.

– Jeg er altetende!

– Virkelig? Hva spiser du aldri, da?

– Ingenting! Jeg vil alltid prøve alt. Jeg har ikke prøvd slangehoder og sånn, men av vanlig mat er det ingenting jeg misliker.

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

– Men det er en ting jeg kanskje fikk nok er da jeg vokste opp: Torskerogn. Ikke den vanlige, men den som er prosessert og industriell. Det ser ut som en stor pølse, som man deler opp og steker.

– Apropos oppveksten – hva var det beste du visste som liten?

– Kjøttkaker. Og jeg var ganske gammel da jeg ble fortalt at å mose potetene sammen med kjøttkakene med sausen oppå ikke var innafor. «Det ser ut som du er fire år» – og jeg er jo enig. Men det måltidet var altså en favoritt som barn.

Siden Kvadsheim er selverklært altetende må vi selvfølgelig spørre mer om hans favorittmat.

– Hvilken er din favorittdessert?

– Kona lager en fantastisk karamellpudding.

Det ser ut til at ektefellen står bak flere av hans dessertfavoritter.

– Har du en favorittkake?

– Pavlovaen som kona lager, med masse bær og vaniljekrem. Alt av vaniljekrem og vaniljesaus kunne jeg levd på, tror jeg. Det er fantastisk!

– Hva er den beste vaniljesausen du har smakt, da?

– Dette er sikkert noe folk lærer mye tidligere enn meg, men jeg ble for noen år siden klar over at vaniljesaus er utrolig lett å lage. Jeg ble på ekte skikkelig overrasket over hvor god den ble i forhold til den fra butikken.

Men Kvadsheim har ett krav.

– Man må bruke ordentlig vaniljestang, selv om det skjærer i det økonomiske hjertet!

– Hva er ditt favoritt godteri eller snacks? Er du en søtt- eller saltperson?

– Salt – og alt som har med chips å gjøre. Her er jeg helt håpløs. Min desiderte favoritt er med eddik. Det skal rive skikkelig på tungen!

GLAD I MAT: Hallgeir Kvadsheim forteller Godt.no om sine yndlingsretter, selv om noen av dem gjør vondt i økonomihjertet. Foto: Kristoffer Kumar / VG

– Hva er det beste du får servert?

– Sjøkreps. De beste kulinariske opplevelsene har vært en god sjøkreps med en god glaze.

– Hva foretrekker du å lage selv?

– Blåskjell og reker. Jeg kommer jo fra kysten, og tidligere da jeg besøkte Stavanger kunne jeg sitte ved havnen og pille kokte reker fra en pose. Reker er noe jeg ikke blir lei.

– Hva hører du på når du lager mat?

– Jeg liker egentlig tung og hard musikk, men jeg har jo familie i huset, så det går ikke så ofte. Men det kan gå mye i amerikansk rock.

– Og når jeg lager taco hører jeg på Daniel Romano.

– Hvor reiser du for matens skyld?

– Kunne jeg reist tilbake, ville jeg valgt India. Her backpacket jeg rett etter studiene. Da jeg sov gledet jeg meg til frokost og under lunsjen gledet jeg meg til middag. Det var fantastisk! Vi hadde stramt budsjett og spiste mye på matmarkedene.

– Og jeg ble aldri matforgiftet! Det gjorde vel at det ikke ødela inntrykket av indisk mat.

– Hva spiser du når du er hjemme alene?

– Jeg liker godt å spise en medium blodig biff med ovnsbakte poteter.

Men han har en annen favoritt som har vært en «guilty pleasure» i mange år.

– Farse med brød.

– Hva er det?

– Det nærmeste du kommer Østlandets lunsjkake.

Kvadsheim referer til en populær matrett på Jæren, som ligner veldig på en burger i brød, eller lunsjkaken du kjøper i varmdisken på Coop. Her blandes kjøttdeig med en spesiell krydderblanding, og røres til massen er fløyelsmyk før steking.

– Farse er mye saftigere. Bryne er kanskje hovedstaden for farse – da får man en kjempesvær bit i en enorm hamburger. Så må du ha på hjemmelaget karamellisert løk.

– Men det er jo rent farsekjøtt. Bare man ikke spiser det hver dag går det greit, sier Kvadsheim fornøyd.

Foto: Janne Møller-Hansen / VG

