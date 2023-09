Slik tar du frokost-yoghurten til nye høyder

FROKOST-TRIKS: Ser du hva som blir raspet her?

Skal vi tro engasjementet på TikTok, så er nøkkelen til en elevert yoghurt-opplevelse så enkel som frossen frukt og et rivjern. I det siste har nemlig videoer av frosne ferskener, tomater og jordbær som blir raspet over ulike matretter sirkulert rundt på sosiale medier.

Det er Tiktoker Frankie Gaw som står bak konseptet – om man kan kalle frossen, raspet frukt et konsept. Tidligere i år la matprofilen ut en video hvor han enkelt og greit raspet frosne jordbær i en skål – og videoen ble sett av over 4,6 millioner mennesker.

For denne trenden er det altså ingen hokus pokus involvert: Bare frossen, raspet frukt. Det tok ikke lang tid før andre lot seg inspirere til å lage sine egne retter med ulike frosne frukt-shavings som stjernen av showet.

I videoen under, rasper TikTok-profil Carolina Gelen en frossen fersken over en skål med krem, for så å toppe desserten med brunt sukker og pistasjnøtter.